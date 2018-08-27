不喜欢讲电话？这种面试适合你

Image copyright Getty Images Image caption 信息面试可以与多个应聘者同时进行，但反对者认为没有电话面试真实自然。

就算没有电话恐惧症，也不害怕讲电话，你发信息的机会也可能大大高于打电话。

但如果是用信息跟招聘经理讨论新工作，甚至是面试，你意下如何？

信息面试如何进行？比起打电话，大多数人更喜欢发信息。专业解决商业问题的活力人生（LivePerson）公司最近在英美法德日和澳大利亚进行了一项调查，发现在3,200名18至34岁的调查对象中，73%的英美人在打电话和发信息中会选择后者，另有其他研究也佐证了这一点。

因此雇主用信息面试也有道理，尤其是在初选面试。

提供餐厅订位服务的公司"摆桌吃饭"（OpenTable）和做健康保健的罗氏公司（Roche）已经率先使用信息面试。这两家公司和其他公司都在使用一个去年刚刚问世名为"画出未来"（Canvas）的信息面试平台，招聘人员可以向应聘者进行文字对话。

第一印象

金女士（Nicole King）是布莱登商业公司（Braden Business Systems）的会计主管，她表示最初有招聘人员用信息联系她时并没感到特别惊讶。

"我在社交网站领英（LinkedIn）上把联系方式发给了布莱登公司，下午的时候一个招聘人员给我发信息，做了自我介绍还发了段视频介绍画出未来这个程序。我并没多想，相比打电话我更喜欢发信息。"招聘人员问她"为什么想来我们公司工作"，双方来来回回发信息，发了大概1个半小时。

Image copyright Getty Images Image caption 信息面试可以与多个应聘者同时进行，但反对者认为没有电话面试真实自然。

"应聘者通常都上着班，回信息比接电话方便，也能更及时，不用请对方等电话。"第二天，招聘人员发信息问了金女士对薪水的要求，约了电话详谈的时间，最后才是请她当面去面试。

摆桌吃饭公司员工及文化部的高级副总裁戴先生（Scott Day）说，他们公司在聘请销售人员时，首轮面试已经不用电话而全不采用信息面试。戴先生也是"画出未来"程序人才和领导力顾问委员会的成员。

"我们希望能早点确定应聘者是否适合公司，他们是否了解去餐厅就餐的本质意义，有没有在餐厅工作过，知不知道要干什么。"除了这些基本问题，戴先生说信息交流还能涉及文化层面，譬如判定应聘者有没有在快节奏的销售行业工作过。

戴先生认为，同时跟多位应聘者用信息面试效率更高，招聘人员也可以更好地处理时差问题，他见过有招聘人员同时开着20多个对话框。

招聘人员会审核应聘者的回应，但"画出未来"招聘平台也利用机器学习的科技向招聘人员推荐如何回复应聘者的问题，譬如自动发送公司福利网页的链接。

不够真实？

但也不是所有人都认可信息面试。

高力（Katrina Collier）在伦敦的搜索学家（The Searchologist）公司工作，负责为社交媒体培训招聘人员，她认为信息招聘只适用于并非应聘者主动申请的情况，如果是应聘者自己申请，尤其还要筛选工作能力的话，她不太会用信息面试。

她说，"不用电话面试可能会损失一位好员工，你能从声音中感受到他们的工作热情，也能判断他们的沟通能力如何。"发信息可以不必即时即刻回信，因此应聘者可能会先搜搜答案再回复，真实性不足。有些人可能还会把电话给别人代作回复。

如果你有信息面试该怎么办？美国达特茅斯大学塔克商学院管理专业教授芬克尔斯坦（Sydney Finkelstein）说："最好快点回复，因为招聘人员能看到你的回复时间，但也别太着急，别有拼写错误。"他说，要训练自己回复信息能做到言简意赅，并认真研究以前写的信息怎么样。

"如果你重视这份工作，而且收到了信息面试的要求，那就花点时间分析研究一下你以前的信息，看看会不会引起误解。别用自己平时发信息的聊天习惯，信息面试是很专业的。"

也要小心谨慎。

有些人觉得表情符号没问题，有些可能觉得不合适。

戴先生说："我特别喜欢用表情符号，有些人觉得太随意，我觉得能增强互动性。但用简略的俚语时要注意，不要丢失语义，要保证意思清晰。"

高力也同意，她建议使用语法正确的完整句子。如果做不到，就打电话。

"让招聘人员用你喜欢的方式面试，你用哪种方式给人留下的印象最好就用哪种。"

请访问 BBC Capital 阅读 英文原文。