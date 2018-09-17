恶性通货膨胀正影响委内瑞拉人的性生活

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祖尼加（Mariana Zuniga）是委内瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的一名记者，她去买避孕套，很快发现产品非常短缺。

最后，她终于买到了，但这家店里只剩下7盒避孕套，一盒要100万玻利瓦尔（委内瑞拉货币单位）。对大多数人来说，避孕套已成为难以负担的奢侈品。

早在八月份，委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）孤注一掷，将国家最低工资提高了35倍。在此之前，人们每月的最低工资仅为300万玻利瓦尔。

祖尼加解释："我们正在经历一场经济危机。金融灾难会使很多东西供不应求，包括避孕套及其他避孕用品。"

她所指的经济危机给这个国家造成了沉重打击，自2013年以来，经济缩水了三分之一。委内瑞拉人经历了恶性通货膨胀——短期内物价飞涨，货币贬值到几乎一文不值。在委内瑞拉，各种商品的价格平均每26天就上涨一倍。

数百万人离开这个国家，进入邻国哥伦比亚寻找食物和工作，而留下来的人则必须忍受基本物资短缺和周期性停电。

一路飙升的国民需求是造成极端通胀的原因之一。在委内瑞拉，想在商店购买东西的人远远多于货架上的商品。

Image copyright Getty Images Image caption 委内瑞拉一家药店的货架上摆满了避孕套。这个国家的避孕用品十分短缺，人们根本买不起。

祖尼加说："这甚至改变了人们的性生活。在委内瑞拉，有些人选择用老式方法避孕。我说的老式方法，就像体外排精或安全期避孕法一样，需要追踪你的月经记录，预测你什么时候排卵。"

她还说，这种情况增加了意外怀孕，以及患性病和艾滋病的几率。

由于避孕药变得如此昂贵，采取永久性措施以确保不再生育的女性数量激增。

祖尼加在加拉加斯的一家诊所接受了采访。这家诊所在2017年为400名妇女做了绝育手术，而今年头五月已经达到了这个数字。在当地卫生组织举办的所谓"绝育日"上，每天40次免费绝育手术的名额被抢购一空，排队等候的女性多达500人。

祖尼加说："以前，委内瑞拉的绝育妇女年龄一般都超过30岁，而且已经生了三个孩子或更多，而现在，你可以看到年龄在19、20、24岁左右的女性也想要绝育，因为她们负担不起再要一个孩子的费用，在市场上也买不到避孕药。这种情况令人绝望，她们自己也很绝望。"

委内瑞拉政府因物资短缺而饱受批评。批评人士称，该国糟糕的资金管理和对石油的过度依赖已导致经济陷入自由落体状态。油价暴跌时，委内瑞拉缺乏现金，难以进口商品。这种稀缺意味着商品价格不断上涨，上涨。

随着商品越来越短缺，现金也越来越容易获得，总统马杜罗下令将大量的委内瑞拉货币投入流通，以刺激经济，增加消费。

Image copyright Getty Images Image caption 正如在哥伦比亚边境所见，委内瑞拉经济正处于危机之中，贬值的现金在这个国家泛滥。

公开大学（Open University）的经济学家普拉巴卡尔（Rajiv Prabhakar）说："如果一个政府印了很多钱，而且有大量流动现金，那么人们便可推高价格。这成为一种预言，能够自我应验。"

店主们想用商品换取更多的钱，所以许多人已经完全停止接受当地货币。他们只会以美元出售，或以物易物。因为只有以美元卖出，店主们才能得到所需的外币，来订购更多的避孕套或其他商品。

因此，纸币本身就变得没那么值钱了，并且店主们希望用价值不变的商品换取更多钱。比如说，不管你的钱包里塞满了多少玻利瓦尔币，一条面包仍然是一条面包。当然，原料成本也会上升，这也会推高商品价格。

当然，委内瑞拉并不是第一个遭受恶性通胀的国家。还有最严重的例子，其中一次发生在第一次世界大战后1923年的德国，一次在2000年代末的津巴布韦。但国际货币基金组织预测，到2018年底，委内瑞拉的通货膨胀率将高达一万倍。

委内瑞拉总统马杜罗8月宣布，委内瑞拉将启用一种新货币——主权玻利瓦尔（sovereign bolívar），兑换比例为1：10万（即直接去掉5个零）。重订货币单位是该国一系列金融措施的一部分，旨在控制经济。

但对许多委内瑞拉人来说，这次改革作用甚微，并且来得太迟。因为人们已经难以负担药品和食品等基本生活用品。除此之外，面对恶性通货膨胀，许多年轻女性选择了绝育，身体承受了不可恢复的改变。

一位妇女对祖尼加说，对于那些委内瑞拉人来说，"婴儿工厂"倒闭了。

该报道选自《买避孕套怎么花掉了一周的工资》，是《解说经济学》（Economics with Subtitles）中的一集，由托马斯-史密斯（Ayeisha Thomas-Smith）和布杰嘉（Steve Bugeja）主持，梅宾（Simon Maybin）和基恩（Phoebe Keane）制作。萨拉·基廷（Sarah Keating）改编。

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