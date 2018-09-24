分歧并非不友好　好辩为何让人更聪明

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哈克尼斯在BBC广播四台 "如何反驳：初学者辩论指南" 的系列节目中，探讨了很多与人辩论的好方法。请点击这里试听（仅限英文）。

我相信你肯定同意我的这个看法：人们通常会想要避免冲突。

拉夫堡大学（Loughborough University）对话分析教授斯托克（Liz Stokoe）说：“我们大多数时候都努力与他人友好相处”。即使在我们并不认同的时候，也会尝试通过言辞、肢体语言甚至说话的节奏来表达自己是友好的。

斯托克说：“我们总在尽可能地让步，也在有意识地注意自己的言辞，努力得到他人的认可。”

我们尤其不希望工作中出现摩擦。试问有谁想跟每天坐在自己旁边8小时的人发生争执呢？如果你的同事是你的老板，那么产生摩擦的动机就更小了。但是《哈佛商业评论——解决工作冲突指南》的作者艾米·伽罗（Amy E. Gallo）却认为，避免冲突可能是完全错误的。

她说：“每个人都希望在和平相处的理想环境中工作；但如果我们都没有不同的意见，那我们就不能在工作中做出好成绩。”

观点多元化就意味着人们会有不同的意见。

伽罗说：“我注意到有些企业一直在谈论想要多元化的观点以及包容性的工作环境。但当他们遇到分歧时，基本都会说'我们不想听到不同的意见'。然而，工作上要取得成功的重要方法之一就是提出不同的观点。”

举个例子，在科学领域，新理论不仅需要通过实验的验证，还会受到其他研究人员的质疑。哥伦比亚大学的法尔斯坦（Stuart Firestein）教授认为这些质疑至关重要，即使他是被质疑的一方。

他说：“在我的实验室，当我们刚提交完一份要出版的手稿，就会有评论者指出一些重大缺陷，这种情况经常发生。我内心很感谢评论者的发现，因为如果我继续发表这篇文章，就可能最后在公众面前出丑。而现在只有我和这位评论者知道我犯错了。”

科学可以被称为是一个依赖此验证过程的系统。

法尔斯坦说：“科学是一种允许分歧的结构，我记得开会的时候大家互相争吵。但是争吵结束后又会一起去酒吧喝酒，这就是它的工作模式。尽管你不同意某人的观点，但是人们仍然互相尊重。”

你可能会觉得自己脸皮太薄而无法承受这种永无止境的质疑文化。无论我们对共同目标如何承诺，无论是更创新的想法、更好的解决方案，还是对真理的科学追求，没有人喜欢成为被挑错的一方。

那就让我试着说服你，分歧的痛苦是值得的。

Image copyright Getty Images Image caption 当我们与别人争论时，推理中的弱点会成为优势——相对于自己的观点，我们往往更善于评估别人的观点。

首先，分歧会验证你的想法以及与你对立的想法。思想学院（Academy of Ideas）的福克斯（Claire Fox）说，这是一件好事。

福克斯说：“分歧或许有助于改进你自己的论点，因为你能深入地对于对立意见进行高水平的论证，从而促使你在自己的论点上精益求精。否则，你可能永远不会想到改变想法。”

第二，你可以利用自我的一面，而不是否认它。

作者劳赫（Jonathan Rauch）说，“偏见、教条主义和固执”是激发更好想法的动力。“你希望人们走进房间的时候对事物深信不疑。你想要的只是他们表达自己的意见，以供他人参考。然后你就能综合利用他们的肯定、偏见和分歧。”

第三，看上去存在缺陷的奇怪思维反而可能是优势。因为有证实偏好，我们就会更加努力地寻找证据来证实自己所持的观点。

认知科学家梅西耶（Hugo Mercier）说：“如果你是独自一人，或者你只与那些认同你的人交谈，那么你可能只是重复积累自己观点，最终可能导致过度自信和单一化。”梅西耶和斯珀博（Dan Sperber）教授合着了《理性之谜》。他们认为，当我们与别人争论时，人类推理中的突出弱点成为优势。相对于自己的观点，我们往往更善于评估别人的观点。

梅西耶说：“如果你与意见对立的人真诚讨论，他们会驳倒你的不良论点，给你对立的论点，结果应该是正常的。”梅西耶和斯珀博认为，论证是人类理性的根源。

当我们独自思考时，很容易偷懒，也一味强化我们的假设。只有直面质疑并说服他人，找到别人的论点缺陷，同时也让别人找出自己论点的错误，你才能验证自己的想法是否正确。

这就是为什么我认为你每天应该和自己、你的同事甚至整个社会进行一次有效的辩论。之所以说“有效的”，我想表达的是这场辩论应该严谨且不失尊重。正如伽罗所说，“分歧不是不友好的，也不是小气的，你可以带着同理心、同情心和善良去跟别人辩论。”

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