想成功就早起？每天凌晨两点半起床有无必要

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曾两次获得奥斯卡奖提名的好莱坞明星沃尔伯格（Mark Wahlberg）本周告诉记者，他每天凌晨两点半起床，开始一套为时一个半小时的养生套餐——包括健身、高尔夫、祈祷和“冷疗”康复，然后每天晚上7点半睡觉。

他不是唯一一个出了名的早起的人。据报道，苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）凌晨3点45分起床，而迪士尼老板伊格尔（Bob Iger）凌晨4点25分的预定训练显然激发了NBA球员更早起床去健身房。

领英（LinkedIn）里企业领导者的简介中，通常有一个共同点——如果想要成功，那就早起吧！

所以，我们都应该早起吗？早起真的会提高工作效率吗？即便确实如此，也是要付出代价的，而且很有可能隐藏了我们不欲为人知的欲望，即黎明前的叫醒服务只是为了给人营造一种“工作效率高”的印象。

Image copyright Getty Images Image caption 苹果公司首席执行官库克和其他富商们，这些成功人士向我们证明了早起是有用的。

日程羞耻感

虽然凌晨两点半起床意味着白天非常漫长而且不能休息，但是沃尔伯格的早睡让他每晚仍有七个小时的睡眠。

充足的睡眠对工作效率非常重要——睡眠不足会严重影响人们的身体健康和认知能力。

华盛顿大学和密歇根大学的两位美国研究人员巴恩斯（Christopher Barnes）和斯伯莱茨（Gretchen Spreitzer）对这一主题进行了广泛研究。他们考察企业是否应确保员工有充足的睡眠。

斯伯莱茨认为，沃尔伯格只是将他清醒时间段的起始时间提早了（尽管是极端的），而他实际上很可能工作效率更高。

她说：“这么做的优势是：你可以养成自律的习惯，在家人起床或者协助同事之前有更多时间完成自己的目标。”

但是这么早睡可能会“错失自己的社交关系网，甚至失去社交能力”，而这些对身心健康非常重要。

Image copyright Gary Hershorn Image caption 许多人在天亮时醒来后先去锻炼身体或者处理家务和杂事，然后再去处理工作——“百灵鸟”型人可能继承了这些特征。

她说：“我认为，如果你晚上7点半就睡觉，会错过和家人一起用餐聊天或者和朋友社交的机会。”

尽管如此，早起狂人是基因所致吗？

百灵鸟和猫头鹰

人类的睡眠模式受生物钟节奏的影响——即24小时内有规律的清醒和困倦。许多人往往每天会在同一时间醒来并在同一时间上床睡觉——这就是为什么当我们前往不同时区时，时差会影响我们的作息。

根据这些生物钟节奏，研究人员将人类分为两大类：百灵鸟（早睡早起者）和猫头鹰（晚睡晚起者）。

巴恩斯说，不同人群会有一些自然差异，但是通常许多人在幼年时期像百灵鸟；在青壮年时期又像猫头鹰；到中老年时期又回到百灵鸟状态。

但他认为像沃尔伯格那样凌晨两点半自然醒来的“超级百灵鸟”非常稀少。

Image copyright Getty Images Image caption 我们当中的许多人在幼年时期像百灵鸟；在青壮年时期又像猫头鹰；到中老年时期又变回早起的百灵鸟。

巴恩斯说：“从身心健康的角度来看，如果你的日程安排符合你的生物钟节奏，那就是最好的状态。”

一些人日程安排与众不同，且又到处宣传，可能另有目的。

留下好印象

为什么有这么多人喜欢吹嘘自己早起呢？他们可能只是想制造出自己工作效率高的假象。此外，社会群体往往存在一种偏见，偏向和喜爱早起的人。

2014年的一项研究针对120名在职成年人进行了调查，结果发现主管对上班晚的员工绩效评级较差，因为觉得他们不够尽责。此外，相比“百灵鸟”型主管，“猫头鹰”型主管对上班晚的同事有负面看法的概率较小。

巴恩斯说：“评估员工的工作日程存在偏见，上班早就会被肯定，那么你想放大什么？你希望给别人留下好印象吗？”

当一天结束的时候，如果你可以自由安排，你应该根据身体状况行事，知道什么时候该休息了。虽然早一点上班可能会让你更有效率，但还是要问问自己为什么要这样做：早起是否真的会有更多产出？或者只是为了让自己或者别人相信自己更有效率？

不管是何原因，健康应是第一位的。巴恩斯的研究表明，不健康包括强迫自己保持清醒。如果这样，不道德行为的概率甚至也会增加。

巴恩斯说：“在你疲惫或者状态不佳的时候，不好的事情就会降临。”

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