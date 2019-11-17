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阿德金斯（Katie Adkins）5岁的柯基犬有个不太相称的名字：小巨人。

阿德金斯谈到爱犬时说：“一开始只是开玩笑，因为他太矮了，但他肯定认为自己身型高大。小巨人总是精力充沛，而且聪明机灵。”

当爱犬意外去世时，阿德金斯说，感觉像是“失去了最好的朋友”。

Image copyright Katie Adkins Image caption 阿德金斯和男友德里克（Derek）很感谢老板给他们放丧假以悼念爱犬小巨人（Credit: Katie Adkins）

“小巨人是第一只真正属于我的狗。他陪我经历了很多：朋友、室友、搬家。我买第一套房子时他也在。”

所以，当老板准她两天假来悼念小巨人时，她非常感激。她的老板“深表同情。当即告诉我不要担心任何与工作相关的事情，需要请几天假就请几天。”

这么慷慨的老板并不多，许多会对这样的要求感到惊讶。

但是，随着人们越来越喜欢在办公室或家里养宠物，在毛茸茸的朋友身上花费也越来越多时，就产生了一个问题——如果宠物死了，我们应该获准休假吗？

宠物成为办公室常客

德国最大的市场研究公司GfK的数据显示，2016年，世界上超过一半的人至少饲养了一种宠物，如狗、猫、鱼或鸟。

美国人力资源管理学会的招聘专家瑞恩（Dan Ryan）表示：“在过去的5到10年间，宠物的普及以及对人们生活的影响确实出现了爆炸式增长。”

他指出，给宠物化疗、宠物用抗抑郁药和给宠物进行关节置换手术等等越来越常见。宠物护理是笔大生意，去年，欧睿信息咨询公司（Euromonitor International）的数据显示，全球宠物护理业的规模达到了1100亿美元。

Image copyright Getty Images Image caption 长期以来，许多公司，尤其是科技公司，都欢迎猫猫狗狗等动物到公司来（Credit: Getty Images）

越来越多的公司提供“带狗上班日”这样的特别福利，由此可见宠物在办公场所受欢迎的程度。还有将宠物融入公司日常文化的。比如，硅谷巨头谷歌和亚马逊的办公室里就有很多狗。冰淇淋公司本杰瑞（Ben & Jerry's）欢迎员工带爱犬来，并称狗狗们为“K9-5ers”。而总部位于东京的科技公司费雷（Ferray），如果算上公司里员工们的猫主子，成员就翻了一倍。

美国明尼阿波利斯市（Minneapolis）的一家营销公司甚至提供“宠物产假”，让员工能够迎接新宠物的降生。

不过，在公司总部抱抱小狗是一回事。当悲剧降临，我们不得不和动物伙伴告别时，管理层也会这么支持吗？

阿德金斯在田纳西州（Tennessee）任职于美国最大的宠物食品公司玛氏宠物护理（Mars PetCare），是一位电子营销专员。

宠物用品公司在宠物死后马上给员工休假看起来似乎理所当然，但即使是在玛氏宠物护理，员工也没有专门悼念宠物的假期——每个案例都是单独处理的。

这种情况会改变吗？

宠物死了，老板该给你放假吗？

我向美国纽约大学（New York University）管理交流项目主任斯特利克（Susan Stehlik）提出了这个问题。“从人力资源的角度来看，我的第一反应是否定的，”她说，而且她的许多同事在被问到时都翻了个白眼。

但是，她越想越觉得该放假。斯特利克说，从人的角度来看，管理者需要表现出同情心。“你必须尊重人们在生活中表达爱的方式。当管理层没有表现出同情心时，员工转身就会抱怨说‘这个工作环境恶劣无爱’。”

英国曼彻斯特大学（University of Manchester）组织心理学教授库珀（Cary Cooper）补充称，拒绝这样的请求可能会导致员工工作效率低下。如果不能休假哀悼，一个失去心爱宠物的员工只会“身在心不在，无法创造额外价值”。

兽医的证明？

瑞恩说：“与亲属过世的丧假相比，宠物丧假可能更容易被滥用。怎么证明员工真的养了狗？”

“你要从兽医那里拿张字条证明你的狗死了吗？这实施起来很有难度。”

瑞恩并不是在说宠物主人想占老板便宜、投机取巧，而是说，“有些人总是想方设法地利用公司规则或政策。”

库珀认为，会滥用这种福利的人其实很少。他说，职业安全感已经与往日不同，“工作不再是一辈子都不换”。 他认为，如果需要裁员，滥用福利这种见不得人的行为会在人力资源部门留下不良印象。

库珀说：“当员工享受福利时，他们和雇主之间有一种心理契约，必须履行自己在合同中应尽的责任，即创造额外价值。”

Image copyright Getty Images Image caption 宠物丧假不多见，但随着越来越多的人把更多的时间和金钱花在宠物身上，这种情况可能会发生变化（Credit: Getty Images）

宠物和人离世，我们的伤感一样吗？

英国布里斯托大学（University of Bristol）人类与动物关系学研究所（Anthrozoology Institute）的基金会主任布拉德肖（John Bradshaw）长期研究宠物和人类之间的关系，他认为给“宠物”下一个明确的定义可能会使问题更复杂。

他说：“我认为，对于雇主来说，给宠物离世的员工休几天假是不可行的。并非因为宠物主人不是真的悲伤，而是我们很难给‘宠物’一个明确的定义。”

比如说，有人会把鱼和爬行动物当作宠物，但美国兽医协会（American Veterinary Medical Association）认为只有狗、猫、养在笼子里的鸟，还有马算是“伴侣动物”。

布拉德肖说：“在决定谁有权休假谁不该休假时会有难度。”人力资源专家瑞安对此表示赞同，他还表示，如果公司要推出宠物丧假政策，就必须尽可能详尽明确。

布拉德肖还认为，“人们对宠物的悲伤和对近亲的悲伤有着微妙的区别”。例如，许多人几个月内就有了新宠物，而近亲去世后，悲伤会持续很多年。

布拉德肖补充说：“主人常常把宠物说成是‘家庭中的一员’，但这可能不过是一种更方便的描述方式而已。”

无论公司如何应对员工不断变化的需求，由于饲养宠物非常普遍（美国68%的家庭都有宠物），员工宠物护理的话题不太可能消失。

“你不能忽视这些数据，”斯特利克说。“如果大多数人都有这种情况，那么企业就需要配合。”

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