中国人去韩国济州岛旅游：五天考驾照

Image copyright Getty Images

困在人潮拥挤的队伍中总是令人沮丧。如果门外就是一座半热带的岛屿，那么再没有比排队等候更令人失望的事了。

韩国的度假天堂济州岛是一座火山岛，距离朝鲜半岛西南端100英里（160公里）。济州岛特别受中国游客欢迎。截至目前，济州岛今年已接待超过30万名中国游客。那种感觉就像是，当我在英国司机车辆执照局（DVLA）排队等候时，30万人一个一个叠在我前面。

在济州岛，中国游客喜欢去海边、去购物、去赌场，如今还喜欢去考驾照。很多人专门拿出假期前往司机执照考试中心，度假的时间就是在填表、排队和考试。如果幸运地一次通过考试，还可以趁机去海边玩一圈。

带着明确目的去度假并不新奇。如今，不管是做整容手术，进行辅助生育，还是参加职业培训，抑或只是看一场足球比赛，通常都要绕地球一圈。有些城市因当地特色享负盛名：美国人飞到墨西哥小镇洛斯阿戈多内斯（Los Algodones）去看牙，称其为臼齿之城（Molar City），而越南古城会安（Hoi An）则以定制衣物而闻名。

解谜：为何中国游客热衷出境参与邮轮游？

度假时为什么更容易超额消费？

全球五个最长寿的国家

中国海外养老风或将催热国外房产市场

Image copyright Getty Images Image caption 在中国和韩国考驾照，都需要经历体检、笔试、场内技能测试和道路行驶测试。

济州岛发展驾照游是近些年兴起的热潮，但发展迅猛。根据当地的司机执照考试中心，截至目前，济州岛今年已为2172名中国公民发放了驾照，相当于平均一周有62人拿证。2010年，全年总计68人取得驾照。

高品质和高性价比是推动此类旅游的两大动力。对于志在必得的中国考证族，韩国驾照二者兼得。在中国大城市上驾校的费用就可以去一趟济州岛，而且在岛上拿证的过程更方便、快捷。

中国的旅行服务公司提供“韩国夏威夷”考驾照五日游。驾照加观光的套餐起价约8800元（1280美元），全程带队，学车考试之余还安排济州岛观光旅游。酒店、指导教学、地面交通和考试费用均已涵盖；不含三餐和往返机票。听起来价格不菲，但北京的VIP驾校班费用超过1.5万元（2188美元），要花几个月才能毕业。

像很多国家一样，中国允许在本国更换国外有效驾照。因此，一旦通过笔试，中国居民就能把韩国驾照换成国内驾照。

中国游客认为在韩国考证更有定数，还有一个原因。中国学生小刘（Mingqui Liu）帮他的朋友安排路考，一语概括道，“国内驾考非常严格，韩国驾考简单。”

两国的考驾照流程均包括体检、笔试、场内技能测试和道路行驶测试。韩国考驾照未必容易——至少不像以往那么容易。考试太过宽松，多年来饱受批评。2016年12月，韩国实行新的驾考。据阿里郎电视台（Arirang）报道，考试改革后，场内技能科目的通过率立即下降60%。

但中国考证在某些方面明显更有难度。例如，笔试有100道题，韩国则是40题。评分也更加严格：中国要求答对90%才能通过，而韩国放宽至60%。（英国的要求是70%。）

课程时间也要考虑。中国的考点有限，需求量很大，因此每一科目的考试要花几周时间。如果没有通过其中一个科目的考核，必须从头再考。然而，在济州岛，往往一个下午就可以完成多个科目的考试。

济州岛HD驾校是一家驾考旅行公司，老板崔女士（Yingqin Cui）与当地的驾校机构接洽，为新学员赴韩考驾照提供13小时的规定教学指导，包括4小时场内技能和6小时道路行驶。她说，参加这个强化班后，很少有人拿不到驾照，“100人当中，可能有一个。”

济州岛司机执照考试中心的一名工作人员认为，中国游客考驾照通过率高，速度极快。他估计，从报考到拿证的平均时间为一周，有时候只要两天。

韩国驾照不仅可以考取，而且用途很广。上世纪40至60年代，经过几轮大会，联合国制定了国际驾照（IDP），允许司机在国外驾驶或租车。由于中国不是缔约国，中国驾照和国际驾照不能通用。韩国驾照可以互通互用，游客很看重这一点。

崔女士说，“大部分客人是海外华人。”来自英国和意大利的居多。拿到国际驾照后，他们不仅可以在自己的国家开车，还可以在另外150多个国家驾驶。

Image copyright Getty Images Image caption 强化培训加观光的套餐起价约8800元（1280美元），全程帮助客户考取驾照，业余还安排济州岛观光旅游。

崔女士指出，语言是另一个选择来济州岛考驾照的因素。例如，在英国，驾考只设英语或威尔士语。在济州岛，报考和笔试可以选择中文，考试中心的很多工作人员也会使用相关的中文表达。

这在韩国不足为奇，笔试也可以选择英语，而申请表有多语言可选。但是济州岛一直是驾考游的首选之地，理由充分：和韩国其它城市不同，济州岛对中国游客免签。

所以司机执照考试中心的队伍仍然很长。不可否认，岛上的便利难以匹敌。游客不仅可以领取国际认可的驾照，在排队赶考之后还可以享受海边闲暇和韩式烧烤。

请访问 BBC Capital 阅读 英文原文。