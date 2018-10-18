建筑绿色化的趋势: 生态屋顶与环保建筑

Image copyright Kathryn Whitney/California Academy of Sciences

莫兰（Scott Moran）的周围出现了一连串起伏的山丘，上面点缀着盛开的翠菊、白垩绿的多肉植物和一簇簇野生草莓。蝴蝶在花丛间轻快地飞舞，他看见一对红尾鹰教它们的孩子在山顶上狩猎。

莫兰不是在僻静的乡间散步。相反，他站在自己每天工作的旧金山市中心的大楼顶上，午饭时间休息一会儿。都市生活熙熙攘攘的声音从四面八方侵扰着他。

莫兰在加利福尼亚科学院（California Academy of Sciences）工作，这里覆盖着2.5英亩（1公顷）的生态屋顶，近170万种植物、昆虫和鸟类在此繁衍生息。这座建筑经过精心设计，是世界上最环保的建筑之一。环绕着生态屋顶的太阳能电池板为建筑提供了5%的能量，而洗手间管道中的水流也能发电。自动天窗的开启和关闭有助于调节建筑内部的温度，而自然光尽可能多地用于建筑物的照明。

在科学院的15年里，莫兰都助力于设计、建造，而现在，他作为展览和建筑的高级总监，负责维护建筑的绿色环保系统。他相信，这种角色的重要性在未来将会大大提高。

“建筑的设计和使用需要以尽可能节约能源和水的方式进行，这一点越来越明显，”莫兰说。“这需要一些复杂的技术，对有能力实现这一目标的人才将有很大需求。”

据国际劳工组织（International Labor Organization）预测，到2030年，建造像莫兰工作的那座建筑这样的新型环保建筑预计将创造650多万个就业岗位。在未来几十年，该行业将成为绿色就业增长第二快的行业，仅次于能源行业。

Image copyright Getty Images Image caption 垂直森林（Bosco Verticale）是一座位于意大利米兰的生态高层建筑。

建筑绿色化的趋势

这种就业增长源于对建筑日益增长的需求，这种建筑能够应对多种挑战：实现艰巨的气候变化目标；能源成本上升、水资源短缺以及极端天气条件风险增加。这推动了一场 “绿色建筑”（green building）运动。

在这里，建筑师、工程师和建筑公司试图创造出这样的建筑：使用尽可能少的能源、自己发电、循环利用水、不需要空调或中央供暖就能自己制热或制冷。新技术正在致力于把笨拙的住宅和办公室变成智能、环保的结构。

2000年，美国只有41个新建筑项目被官方认定为绿色建筑。去年，这一数字已增至六万五千多多个。世界其他地方也出现了类似的增长，预计这一趋势将继续下去。

“作为巴黎协定（Paris Agreement）的一部分，世界各国政府都致力于将全球变暖限制在2摄氏度之内，”世界绿色建筑委员会（World Green Building Council）的首席执行官威利斯（Terri Willis）说。“目前，全球与能源相关的温室气体排放量中，约38%是由建筑产生的。这意味着我们将无法实现2摄氏度的目标，除非我们所有的建筑都用更环保的方式来建造和运营。”

“由于应对这一挑战需要各种解决方案，建筑业正变得越来越有趣，”威利斯说。

这栋包含威利斯所在机构的大楼位于伦敦市中心，其建筑特色很有可能成为未来住宅和办公室的样板。

为了减少建筑过程中产生的碳排放，许多建筑材料都可回收利用，或者本身来自自然资源，如木材。

Image copyright Getty Images Image caption 一家西班牙意大利出版商Planeta-DeAgostini位于巴塞罗那（Barcelona）的总部。

专业的照明设备能根据窗户照进来的日光进行调节，而太阳能则将办公室洗手间所用的水加热。

“所有这些都需要新的专业技术，”威利斯说。“需要懂得运用可再生能源系统的工程师，能做到零排放或使用循环利用材料且设计美观的建筑师。未来我们需要的是能够高效连接公共交通的城市规划者，以及懂得如何应对绿色建筑的金融专家。”

某些职业可能比其他职业更受欢迎。美国劳工统计局（Bureau of labor Statistics）预计，到2026年，太阳能电池板安装工的岗位将增长105%，仅在美国就创造了逾1.18万个就业岗位。

在中国，作为其五年计划的一部分，政府制定了雄心勃勃的目标，要求所有新建城市建筑中有50%必须通过绿色认证。

“未来还需要现有建筑更加能抵御天气变化，”国际劳工组织的经济学家梅特（Nicolas Maitre）说，他一直在研究绿色建筑将对经济产生的影响。“在英国，每向现有基础设施投资100万美元，就会创造约20个就业岗位，而在中国，这一数字将达到约200个，在巴西将达到160个。这也会创造更多需要专业技能的岗位。”

“随着各国努力适应气候变化，水务行业也将创造大量建筑就业岗位。以阿根廷为例，该国的十五年国家用水计划将带来20万个就业岗位。”

建筑行业对绿色专业知识的需求日益增长，意味着许多公司已经难以招到足够多的人才。

“在工程方面，我们正在努力招募足够的人手，” 奥雅纳工程顾问公司（Arup）的首席机械工程师麦格雷戈（Alisdair McGregor）说，他同时也是加利福尼亚科学院大楼建设的首席工程师。“在上世纪90年代中后期，绿色建筑几乎就像一个约100人参会的秘密社团，但从2000年开始，它就迎来了爆发。我们看到很多大客户——包括政府和大公司——都想这样做。”

“现在，对从事这些项目的创意工程师的需求很大。与我们合作的建筑公司也看到了同样的情况。”

英国开放大学（Open University）可持续建筑专家蒙卡斯特（Alice Moncaster）希望，建筑业对新技能的需求，也将鼓励更多女性在该行业中占据一席之地。

“该行业缺乏多样性，令人震惊，”她说。“我希望，（所要求的）新技能既能鼓励更多女性加入，也能让她们在建筑环境行业茁壮成长。”

对绿色建筑不断增长的需求可能会带来全新的工作岗位。国际劳工组织预测，生态设计师——他们设计的产品更有效率——以及能源效率专家等角色将在中国和印度等建设蓬勃发展的地区发挥越来越重要的作用。

“比如我们会发现市场很需要排放顾问之类的人，他们可以评估建筑中产品的碳影响并帮助降低碳排放，”威利斯说。

“对于那些至今基本已经专业化的技能，将会有很大的需求。”

为了强调她的观点，威利斯指出了她办公室里另一个视觉上非常绿色的特征——一面墙上覆盖着植物，有助于清洁建筑内部的空气。世界各地越来越多的建筑开始使用这种生态墙——澳大利亚悉尼（Sydney）的中央公园一号（One Central Park）拥有世界上最高的垂直花园，而谷歌（Google）在伦敦的新总部则有一个巨大的绿色屋顶。

“我们有专业的员工来打理我们的生态墙，”威利斯解释说。“这很吸引人，因为你要如何灌溉和培育生长在垂直表面的植物呢？”

Image copyright Getty Images Image caption 在中国，作为其五年计划的一部分，政府制定了雄心勃勃的目标，要求所有新建城市建筑中有50%必须通过绿色认证。

莫兰也认为，绿色建筑正在要求新的技能，而这些技能过去在建筑行业中并未发挥重要作用。

他说：“和正常的景观美化相比，打理一个生态屋顶需要不同的技能组合，你需要了解环境、明白太阳和风的方向会如何影响它。不过我们也看到了科技正在融入一切。”

“我们整个大楼都由中央电脑系统控制，所以现在可以拿着iPad四处走动，并进行实时调整。”

“而这，只会是未来建筑的特征之一而已。”

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