如何避免职场中的尴尬对话

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本文内容来自英国广播公司国际频道Business Matters的一期节目。

过去11年里，我一直在写职场建议专栏，专门解答各种邮件提问，譬如如何告诉经理你的工作量太大，或是同事有体味该怎么办。

在这11年间，大家最想知道的一个问题是，如何可以不直接说就让老板或同事做出改变？换句话说，很多人都希望有种神奇的咒语，让我们不用说话就能解决问题。人们真心不希望直接对话，特别是在对话可能产生尴尬的时候。

在某种程度上，这是可以理解的。毕竟你的工作就是你的生计，你需要与同事，特别是与老板保持良好关系，否则生活可能会变得很糟。但是我在邮件中看到，就算是几乎不可能造成不愉快的几句简单交谈，人们也避之不及。

例如，有人宁愿默默煎熬几个月，都不愿直接请同事别再用免提接电话，或是调低手机铃声的音量。有人长期忍受着让身体不舒服的工作条件，比如坐着疼的椅子，或是真的让人想吐的空气清新剂，也不愿与能够解决问题的人说上两句。我甚至从很多人那里都听说，他们在离职后很长一段时间还在为前公司无偿工作，因为犹犹豫豫，说不出“这不再是我的工作。”或是“我做这些工作该如何计算薪酬？”

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即使是那些显然有权提出要求的管理者，也可能最会避免直接对话。我经常能收到管理者的邮件，说他们对员工工作的某些方面感到沮丧，但他们并没有和员工坐下来谈一谈，说明他想看到什么改变，而这么做原本就是是管理者的职责所在!

毫无疑问，没人想要一场可能会尴尬或不舒服的谈话，但如果你愿意直言不讳地提出要求，职业生涯会更有建树，而且通常也能提高工作方面的生活质量。当然，直接对话并不意味着要咄咄逼人或是有敌对情绪，有些人可能以为得这么做。但恰恰相反，我们需要心平气和且就事论事地表达诉求，语气就好比在说“我好像用不了这个软件”，或是“你能帮我解决一下这个客户的问题吗”，跟解决一个几周都没搞定的工作问题时的语气一样。

如果你这样做了，就会发现大多数人都是讲理的。大部分人都想知道是否做了让别人烦心或者不高兴的事，或是引起了别人身体不适——比如那个空气清新剂。如果你平和礼貌地表达诉求，大多数人不会不高兴，而且讲道理的人也不会觉得你自私无理。

当然，并不是每个人都讲理，但大多数是的，而且如果你尝试对话，会发现直接沟通很可能会顺利进行，并且获得你想要的结果。

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