外派海外：正在消失的福利大礼包
全球金融危机发生后，爱尔兰经济陷入困境，人们为还贷款而发愁。科伊尔（Sorcha Coyle)打定主意，搬到了中东生活。
这位老师发现，让人兴奋的不仅仅是新的挑战，更重要的是，在海外工作比呆在家里能更好地实现自己的财务目标。
现年32岁的科伊尔在迪拜回忆说， “全球经济衰退时，我还在爱尔兰，身边家人朋友都失业了，无力支付越滚越多的贷款，经济问题使他们身心疲惫。”
这个决定改变了她的人生。
科伊尔看到朋友们都在为钱发愁，她自己在英国教书的时候也曾经历过这种痛苦。当时一半的工资都用来租房了，几乎存不到什么钱。但现在，这些问题都不存在了。2011年，科伊尔接到第一份外派工作，离开爱尔兰前往卡塔尔。到现在为止，她已经攒了18.6万多美元，还购买了两处房产，其中包括家乡一栋四居室的房子，甚至还有闲钱旅行。
塔尔博特（Andrew Talbot) 是一名有着18年工作经验的注册理财规划师，目前在新加坡从事海外理财规划工作。他说，“在国外工作一年赚的钱，相当于国内三年。”
汇丰银行（HSBC）的一项新研究显示，在海外工作的人每年平均能多挣2.1万美元。在接受该银行年度“海外探险家”（Expat Explorer）调查的受访者中，约45%的人在海外工作比在国内做同样工作赚得钱多，还有28%的人在海外获得了升职。
“这绝对会改变你的人生，”汇丰海外业务主管戈达德（John Goddard)表示。他目前常驻海峡群岛，曾在亚洲、中东和东欧工作过。“人们用这些额外的收入为未来做准备。超过三分之一的人存钱养老。还有三分之一的人把钱用来投资房产。”
汇丰外派员工调查针对的是那些年龄在18岁以上、在海外工作的人。超过2.2万人参与了调查，其中大部分是初级水平之上的专业人士，也就是那些从一开始就普遍享有高薪资的领导阶层。在接受调查的163个国家和地区中，受访者平均年薪最高的国家分别是瑞士(202865美元)、美国(185119美元)和香港(178706美元)。
现在有各种各样的外派员工，不仅有享受高福利的传统侨民，还有旨在积累经验、培养技能、了解世界的千禧一代。
住新加坡的全球流动专家麦克纳尔蒂(Yvonne McNulty)表示，为外派员工提供的福利大礼包正在迅速消失，包括住房、学费和汽车补贴。
她指出，最近一些调查也印证了这一趋势。毕马威(KPMG) 2017年对全球外派工作的调查发现，只有27%的受访者预计标准外派任务（指易于吸引丰厚薪资和福利的任务）会增加。约29%的受访者预计外派人数会减少；而且，为了满足国际用人需求，他们会延长出差时间、增加短期任务和本地招聘。企业搬迁服务提供商卡特斯（Cartus）于2018年进行的一项调查发现，传统的长期任务越来越贵，成本问题让人们渐渐放弃了这种做法。
麦克纳尔蒂表示：“那种认为在国外工作就能发大财，或者比在国内挣得多的想法早已过时了。这是种谬论。”
尽管如此，人们在国外所缴的个人所得税更低。在迪拜，根本没有个人所得税。新加坡的最高税率为22%，香港为17%。相比之下，英国和法国等欧洲国家的税率高达45%。
但这只是天平的一部分。
许多高薪国家也是世界上生活成本最高的国家之一。美世咨询公司(Mercer) 2018年的生活成本调查显示，香港被评为全球外籍人士生活成本最高的地方，苏黎世位居第三。
除此之外，还有生活方式的改变——收入增加，支出也会随之增加。对于那些在国外工作、工资大幅上涨的人来说，他们很容易把钱浪费在夜生活或高端假期上。
根据塔尔博特的说法，不管你是单身还是和家人住在一起，享受的是一般外派待遇，还是越来越常见的“本地薪酬方案”或“本地薪酬加溢价福利方案”，决定自己想要的生活方式才是关键，然后制定相应的财务计划和预算。
他说：“大家要问问自己，到底想通过海外工作得到什么。还贷款？存钱？还是买第二套房子？你应该制定一个计划，确定目标，并坚持下去。”
现年48岁的塔图伊(Mai Tatoy)在 20多年前搬到了新加坡，此前她在马尼拉的公司工作，外派后的薪水是国内的六倍。
来自菲律宾的塔图伊现已获得永久居住权。她用海外工作赚的钱为自己和父母各买了一套房子(她还负担父母每月的开销)，买了投资联结互惠基金，还攒了些钱以备不时之需。
尽管生活开销在过去几年里飙升，但简朴的生活方式使她能细水长流。塔图伊说：“我喜欢朴实又快乐的生活。在城里，我大多数时候都乘公交车，每个月按时还信用卡。我觉得自己摆脱了忧虑和债务负担，获得了自由。”
像塔图伊一样，米亚赫（Abdul Rahim Miah）并不是享受丰厚福利的“传统”外派人员。
这位25岁的英国理疗师几年前举家搬到了马来西亚，在一家足球俱乐部工作。之前的工作由于签证问题泡汤了，他现在是一家健身房的经理。
他说：“我在英国电影院做兼职赚的钱比在这里兼职挣得多。”尽管吉隆坡生活成本较低，但还是有花钱的地方。对于那些觉得海外工作是致富之路的人，拉希姆的忠告是“仔细权衡利弊” 。
在迪拜，科伊尔通过写博客帮助其他想要出国教书的老师。博客上提供在国际学校工作的建议，及所在城市的信息，还有如何通过协商获得最好的薪资待遇。
她承认，高薪的外派工作确是很有诱惑，但也认为，即使有可能获得大笔意外之财，也必须自律。在海外生活了7年后，她觉得经济更有保障了，对未来充满期待。
“当外派老师的日子得有个头了，”她说，“父母老了，家里的朋友也都结婚生子。我不想再当一年只回家两次的游子了。”
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