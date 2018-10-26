向世界展示日本的YouTube明星

Image copyright Rachel and Jun Yoshizuki

世界上每个国家都有细致而独特的文化，值得写文章和书籍解读。但在YouTube上，有一个国家似乎让全体网友都产生了兴趣——日本。

一名红发女子在日本狐狸村和几十只尖叫的狐狸一起玩的视频有600多万的播放量，《日本蹲便器傻瓜使用指南》有300万，而《现代日本餐桌礼仪》也有将近200万次。

这些视频出自YouTube上一个名为瑞秋和润的频道，制作者是来自名古屋的一对夫妻——苇月瑞秋（Rachel Yoshizuki）和苇月润( Jun Yoshizuki)。两人用视频记录下他们在日本的生活，内容十分接地气，目前视频的点击量已经超过2亿。

他们都是日本视频博主。大多数博主不是日本人，他们在YouTube上分享对日本文化的想法和感受，吸引了几百万网友的关注。这些博主什么都拍，有去日本高中参观的，有入住胶囊旅馆的，还有分享混血儿在日本生活感受的。

在日本，YouTube得到了前所未有的普及，这也是为什么这类视频在YouTube上越来越多。YouTube亚太区负责发展视频作者和艺术家的总监勒夫科韦兹(Marc Lefkowitz)表示，“2017年日本上传到YouTube频道的视频，总时长比去年增加了一倍以上。”

Image copyright Rachel and Jun Yoshizuki Image caption 瑞秋和润是YouTube上的日本视频博主，这些博主们住在日本，经常以在日生活为主题进行拍摄

瑞秋和润有180万粉丝，拍摄的这些日本视频足以养活夫妻二人。他们还推出了附属频道，其中一个叫润的厨房，主要是关于烹饪，目前有200万人订阅。

他们拒绝公开具体收入，只是说和很多YouTube博主一样，视频观看量、观众所在国家/地区的广告费等因素都直接和收入挂钩，差异也很大。

录制视频也为博主们带来了其他工作机会：夫妻二人被邀请参与游戏配音工作，还有人找瑞秋担任模特。 除此之外，众包网站Patreon上网友的众筹和打赏也是收入来源之一（众筹和打赏是很多成功YouTube博主的主要收入来源）。

润是日本人，瑞秋是美国人，2012年刚开始做视频时两人还在异地恋，创建了这个频道来分享视频，从没想过会变成网红。

频道很快就吸引了一批粉丝。2012年初，他们制作了《在日本千万别干这些事儿》，那时候还只有十几个订阅者，视频一出立刻获得了成千上万的播放量。

然而，视频博主的成功经也不好念。

瑞秋说：“差不多有两三年时间，我们没有休息过， 一周七天，天天工作。每天一醒过来，就开始做视频，剪视频、想点子、拍视频、运营社交媒体、参加聚会等等，最后两人都受不了了。我每隔几周就会生病，一周通宵好几天，就为了赶上自己瞎定的什么时间安排。”

职业倦怠在YouTube博主中稀松平常。而瑞秋和润之所以能够坚持下去，一是因为他们录的东西自己感兴趣，二是网友对日本视频反响热烈。

瑞秋说：“我们（博主）都收到过粉丝们的评论，有的说是因为我们而来日本玩的、开始学习日语的，还有粉丝因为我们介绍了一个城市，特地跑过去玩了一圈。”

像不像是草根级别的文化推广大使？但润说：“我不觉得自己是什么推广大使，开始做的时候只是个人爱好而已。”瑞秋也表示赞同。

最新一期视频《知日50事》制作时间长达250多个小时，是目前用时最多的一期。 视频有11分钟，介绍了各种冷知识，从形状像是萌系动物的路障，到CD在日本还没过时，再到避孕药备受冷落的原因——都是二人几年想出来的，但在粉丝中可能鲜有人知。瑞秋和润的粉丝来自190个国家和地区，有近30%的美国人，剩下的来自日本（夫妻俩说本地人会看他们的视频学习英语）、中国台湾、德国、巴西、西班牙和瑞典等。

那么，为什么这么多人喜欢看日本博主的视频呢？

这可能与日本的国际关注度以及旅游业有关。赴日旅游人数正以闪电般的速度增长——2012年到2017年的涨幅达到250％。世界旅游组织表示，日本旅游业连续六年实现两位数增长，去年创下了2800万外国游客的记录，其中中国贡献了大多数。政府希望在2020年东京举办奥运会时，游客量能达到4000万。

“很有趣的一点在于，日本旅游业的兴盛和视频博主的崛起息息相关。”YouTube的勒夫科韦兹说。

Image copyright Getty Images Image caption 游客蜂拥的东京浅草寺。在中国游客的推动下，过去六年来赴日游客数每年保持两位数增长

他还表示，人们对日本流行文化、美食以及历史的浓厚兴趣，也令日本旅游业和视频行业迅速出头。

他说：“人们想借助互联网来一场‘云旅游’，进一步了解日本的美食、风俗和文化。因此YouTube上这类视频也急速增长。”

但游客要是以为东京街头随处可见各种机器人和神奇宝贝的角色扮演，可能就得大失所望了。

每个国家都或多或少会被误解，但日本在媒体上营造国际形象时，总是关注自己奇葩的一面。比如说，日本的游戏节目中，会让参赛者用一根塑料管将活蟑螂吹到别人的嘴巴里。

瑞秋说：“（观众）通过真正在日本生活的人去了解这个国家实实在在的样子是非常好的。很多人觉得日本太疯狂了，但当他们踏上这片土地之后，才发现不过是另一个国家而已。”

有时候，瑞秋和润也会拍一些日本生活的阴暗面。今年早前，东京医科大学承认篡改成绩限制女考生录取，二人以此为题，制作了一段视频记录几十名日本女性在社交媒体上的反应，在日本这一较晚接受#Metoo运动（由美国发起后席卷全球的反性骚扰运动）的国家，引起了人们对性别歧视的关注。

但频道更多涉及的还是文化差异。在视频采访中，我真切看到了在二人视频中反复出现并给视频增色不少的跨文化碰撞。瑞秋说起因为整蛊综艺游戏和打了鸡血的喜剧演员，人们觉得日本非常奇葩。

润打断她说：“我之前以为你们觉得日本人都很害羞？”

瑞秋：“也这么觉得，但......”

可不嘛，跨文化的恋爱关系里，经常会出现这样的互动，双方会提出各种各样的问题，为什么这么干，又为什么那么想。很多观众也与伴侣来自不同文化，视频也引发了他们之间的类似对话。

瑞秋说：“我们的频道之所以做得比较好，一个原因就是能在一个视频里同时体现两种观点。”

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