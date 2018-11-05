为何基因编辑能创造如此多工作机会？

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躺在医院的病床上，马德（Brian Madeux）打着吊瓶，脸上露出紧张的微笑。输入他静脉的是经设计而插入他基因组的数十亿个小DNA片段。基因组是人体每个细胞内的生物说明手册。

44岁的马德来自美国亚利桑那州菲尼克斯，一出生就患有致命的罕见遗传疾病—亨氏综合症。去年11月，马德成为世界上首个接受体内基因编辑新型治疗的患者。

极小的"分子剪刀"输入到了他的血液中，剪开他肝细胞中的DNA，然后插入一个新基因，以修复他终生携带的缺陷基因。

麦克雷（Sandy Macrae）是发展这项治疗的生物科技公司圣加蒙治疗（Sangamo Therapeutics）的首席执行官。他说，“我们现站在基因医学最新前沿的开端”。谈论马德的基因编辑治疗会有多成功，现在还言之过早，但已可以说，是这一广泛预测会掀起医学革命的新领域之里程碑。

世界上越来越多依靠基因编辑的疗法正在走出实验室进入医院，人们预计对能够让基因编辑治疗变成现实的基因技术工程师的需求会因此大增。英国政府预测到2030年基因和细胞治疗仅在英国就能创造超过18,000个新就业机会。美国劳工统计局估计生物医学工程师的就业机会将增加7%，医学家的就业机会将增加13%，共计约17,500个就业机会。

Image copyright Getty Images Image caption 弗朗西斯·克里克研究院（The Francis Crick Institute）是欧洲最大的生物医学研究院，有约1250位科学家和250位职员。

对非实验室工作人员的需求也会增加，其中包括可以解读大量数据的人员，因为针对病人个体基因的个性化治疗也在增加。

卡洛斯（Michele Calos）是美国基因与细胞治疗学会主席、斯坦福大学的遗传学教授，她说：“基因治疗已迅速成为医学研究和产业发展的一部分，而且这一部分增长很快。老基因治疗公司的发展和新基因治疗公司的出现会增加许多就业机会，因为这些公司需要为拓展业务招募科学家。”

“基因治疗产业需要各种学科背景的毕业生，比如遗传、医学、分子生物学、病毒学、生物工程和化学工程等领域，还有商科毕业生。”

大多数有关基因编辑技术的宣传主要强调能够修正人类目前无法治愈的遗传缺陷，比如囊性纤维化和血友病。许多大型制药公司都认为基因编辑将成为未来医疗的重要工具。

有预测称，从2017年起的五年间，全球基因编辑技术的商业价值有望翻一番达到62.8亿美元（48.4亿英镑）。今年早些时候，英国政府宣布给一个新成立的细胞与基因治疗制造中心投资6000万英镑（7600万美元），为发展新疗法助力。美国国家人类基因组研究所预测，随着基因编辑的快速发展，水长船高，对有关科技人员的需求其增长将相当可观。

全球已有约 2,700例正在进行或已经批准的利用基因治疗的临床试验，目的是攻克癌症、肌肉萎缩和镰状细胞贫血在内的多种疾病。这些临床试验背后的小基因治疗公司大多有大型医药公司的赞助或合作，包括拜耳、葛兰素史克、辉瑞、默克和诺华等。随便在招聘网站上搜索一下就能发现，这些制药公司大多也正在积极招聘自己的基因治疗科学家。

对科技工人的需求增多，一个原因是基因治疗成为现实后需要许多专业人员。

伦敦弗朗西斯·克里克研究院的研究员泰勒（Güneş Taylor）说，“基因治疗真的是一个多学科的领域”。她在性染色体的研究中用到了基因编辑技术，其研究最终能够帮助不孕不育或有性发育障碍的人，比如苗勒管发育不全患者，即可能先天性没有子宫的女性。她说：“需要分子科学家、工程师和计算机学家帮助我们解读现代基因技术产生的大量数据。”

Image copyright Getty Images Image caption 改变现有遗传物质的科研项目仍争议不断。

虽然薪资取决于各个岗位所需的资历，但这些职位的薪资有望高于平均水平，因为要求的技能水平较高。据国家人类基因组研究所的资料，医学遗传学家每年收入为39,870 到134,770美元，帮助解读遗传数据的生物信息学家每年能收入35,620到101,030美元。

泰勒说：“许多有关基因编辑的宣传，即使仅有一些能够实现，也需要许多人做研究。但用于治疗以后，我们还需要临床医师和伦理学家帮助我们解决可能出现的问题。”

泰勒用的是强大的新型基因编辑工具CRISPR-Cas9，此基因编辑技术利用细菌免疫防御机制的一部分来编辑其他有机体的基因。5年前CRISPR-Cas9的发明彻底转变了基因编辑的效率和花费，能够让科学家精准删除缺陷基因，或准确切开DNA以插入新的基因，这大大刺激了寻找疾病缺陷基因的研究发展。

虽然不是很多疾病能通过简单地删除缺陷基因而解决，但 CRISPR-Cas9为治疗病患打开了一扇新的大门，啟示科學家可怎樣著手其他情况。

泰勒说：“作为分子生物学家，這是一個令人振奮的時候。我从15岁就想成为一名科学家，最后偶然地从事了基因编辑工作。虽然有的时候需要待在实验室里做重复性的工作，但其实每一天都不一样，让我去寻求一些大问题的答案。”

Image copyright Getty Images Image caption 杜德纳（Jennifer Doudna）发明的基因编辑工具 CRISPR-Cas9彻底转变了基因编辑的效率和花费。

然而，基因编辑到底能发展到何种规模有赖于接下来几年政策环境的进步。基因编辑仍是一个有争议的科技，因为改变一个人基因后的长期影响如何还是未知数。比如，预料外的变化可能导致细胞癌变，如果患者身体对插入的基因有反应，可能触发免疫反应。

还有伦理问题，尤其是与人体成年细胞的基因改造之外的卵子和精子细胞的基因编辑争议最大。编辑精子卵子能够用来防止家族内代代相传的遗传疾病，但也可能用来改造其他人体特征，比如瞳孔颜色或身高。

因此，一些地区，比如欧洲严格控制植物、动物和人类的基因编辑。但美国政策相对宽松，允许进行一些临床试验。

中国如今走在基因编辑领域的前列。今年早些时候中国批准实用基因编辑工具CRISPR-Cas9治疗各种疾病的临床试验，共涉及300位病患。中国的科学家已经用这项技术治疗了86位癌症和艾滋病患者。

虽然许多中国基因治疗的先驱是在国外接受训练，但他们如今正在国内教授新一代医学生如何使用CRISPR这样的技术。中国政府也把基因编辑放在最新五年计划的首要位置，并会投入数十亿资金用于科研。

但随着基因编辑开始用于病患，但也有一些人士对人为打乱上天赋予我们生命密码而感到不快。运用基因治疗可能遗传给子子孙孙的遗传疾病已经促成了几年前还不存在的职业"遗传顾问"的快速发展。

欧洲人类遗传学会副主席帕奇（Christine Patch）也是一名遗传顾问，她说：“在病患和医疗人员必须做出有关遗传改造的困难决定时，需要有人帮助他们解读相关信息。”

美国劳工统计局将遗传顾问一职列为20个增长最快的职业之一，并预测，到2026年能解读遗传信息、为医疗人员提供支持和建议，并能引导病人做出决定的专家职位将增加29%。

帕奇警告说：“基因治疗需要病患做出一些困难的决定，和其他治疗方式一样都需要考虑风险，为此他们需要理解这种治疗会涉及到什么问题。医疗专业人员同样也需要提高他们的基因知识，因此精专于这个领域的专业人士其角色会越来越重要。”

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