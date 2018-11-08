巨额彩票奖金和“幸运儿”：赢了10亿也会破产

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美国“超级百万”彩票（Mega Millions）15.37亿美元的头等大奖终于被一位彩民中得。然而研究表明，这位尚待核实的中奖者可能并非如此好运。

自7月底以来，25次摇奖一直没有出现头奖，奖金不断累积，创下全球彩票中奖金额第二高的历史记录，仅次于2016年“强力球”彩票（Powerball）开出的16亿美元。“超级百万”之前也算的是16亿美元，但统计完彩票数量后奖金有所下调。

中头奖的概几率很渺茫，约为三亿三百万分之一，被闪电击中都比这个概率高出400倍。就算美国每位成人都买一注，而且买的号码各不相同，没人中头奖仍然大有可能，约为7%，奖金则会不断累积。

但假如果真有人中得大奖，随之而来的是个更有意思的问题：奖金和“幸运儿”接下来又将如何？我与其他人的合作研究发现，事实并非总是你想的那样。

Image copyright Getty Images Image caption 中得“超级百万”彩票头彩与其说是幸事，不如说是诅咒。

奖金没有那么多

首先要记住，奖金虽然让人眼馋，但中奖者最终到手的要少很多。

假设有人中得头彩，可不是第二天就会收到一张15.37亿美元的支票。如果是独揽大奖，中奖者要么选择一次性领取税后约8.78亿美元的奖金，要么选择逐年领取，分30年累计领完15.37亿美元的奖金。

税务部门还要分一大杯羹。假设中奖者选择一次性领取，且所在的州无需缴纳彩票税，如佛罗里达州和得克萨斯州，则需要向联邦政府上缴2.11亿美元，实得6.67亿美元。据美国媒体的消息，中奖者是在南卡罗莱纳州买的彩票，那么就还需要另外向州政府上缴奖金的7%，税后实得约6.06亿美元。

奖金看上去少了不少，但还是很大一笔钱。

Image copyright AFP Image caption 奖金虽然让人眼馋，但中奖者最终到手的要少很多。

意外之财流向何处

通常认为，中得头彩会改变你的一生。这话也许没错，但研究表明，改变并非总是如你所愿。

经济学家英本斯（Guido Imbens）和萨塞尔多特（Bruce Sacerdote），以及统计学家鲁宾（Donald Rubin）在2001年的一份研究中称，人们常常会把意外之财花掉。他们研究了人们中奖约10年后的情况，发现只存下了奖金的16%。

我自己的调查发现，一般人在20-50岁得到一笔遗产或巨额奖金后，或因挥霍支出或因投资不当，很快便会花掉一半。

其它一些研究发现，大奖往往不能帮助人们度过财政难关，破产在所难免，只不过是推迟了时间。一项研究表明，三分之一的中奖者后来都破产了。

挥霍一空也不容易

那么中奖者到底是怎样将几亿美元这么快就挥霍一空呢？也不是那么容易。

人口统计研究通过分析彩民的特点，发现人在30至39岁时彩票买得最多，随着年龄的增长逐渐减少，而美国的人均寿命为79岁。

也就是说，如果中奖者是三十多岁，那就有45年的时间花掉一次性领取的税后奖金，就当是9亿美元好了。那每年就要花掉将近2000万，每天差不多要花5.5万才能花光——要是算上存入银行所得的利息就会更多。

而且真正意义上的挥霍一空指的是中奖者没有购置资产。假设把奖金购置了豪宅，收藏了班克斯（Banksy）的画作，或是买了法拉利和阿斯顿·马丁这类豪车，那么净资产其实没有改变。如果投资保值或者升值了，那么等到退休时财富并不受到影响。

大肆挥霍则没什么存款，导致破产，中奖者除了一时享乐之外什么也没留下。

Image copyright Getty Images Image caption 中了大奖可以购置很多顶级跑车，但之后你也就会和那三分之一的中奖者一样破产。

从腰缠万贯到一贫如洗

哈特福德（Huntington Hartford）差不多就是这样。

哈特福德（1911-2008）是大西洋与太平洋茶叶公司（Great Atlantic & Pacific Tea Company）的继承人。该公司成立于美国内战前夕，旗下最为人们所熟知的品牌是A&P连锁超市。A&P是第一家覆盖全美的食品公司，从一战到上世纪60年代，其意义就相当于沃尔玛之于今天的美国人。

哈特福德在12岁时继承了约9000万美元。将通货膨胀计算在内，等于他小小年纪就有了13亿美元，还是税后的。然而，在继承了全球最大一笔资产约70年后，哈特福德1992年在纽约宣布破产。

金子到了哈特福德手里都能变成石头。置业投资、办美术馆、赞助剧院和演出亏损了几百万。他毫无经商之道，但生活上却极尽奢华。宣布破产后，他和女儿在巴哈马避世隐居，直到去世。

Image copyright Getty Images Image caption 一则真实的警世故事：哈特福德继承的资产在今天约合13亿美元，而70年后他宣布破产。

祝你成功

哈特福德的实例，再加上学术研究，表明获得意外之财并非总有美满结局。大肆挥霍比想象中容易。

如果你买了彩票但没有中奖，那我祝你下次好运。如果你中了大奖，那得运气更好才行。

不过，不论买没买彩票，一个重要的教训是，得到意外之财或中得大奖时，提前做好规划，禁受住那些再正常不过的诱惑，别让财富消失殆尽。

查格尔斯基是波士顿大学的客座副教授。

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