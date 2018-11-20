假如老板要求你测谎 这里有几个意思

Image copyright Getty Creative Stock Image caption 公司要求员工接受测谎，合不合法？即使合法，会造成什么显性和隐性的后果？反对者称这将使员工和雇主之间的信任荡然无存

在备受关注的美国最高法院大法官候选人卡瓦诺(Brett Kavanaugh)提名听证会上，有一个词反复出现：测谎仪。

美国总统特朗普提名卡瓦诺任美国联邦最高法院大法官，这是个终身职务。美国联邦最高法院对美国许多重大争议的问题，包括堕胎、同性恋婚姻等等，掌握着最终裁决权。由于性侵指控，卡瓦诺的提名迟迟未能通过。参议院委员会听证会上提到了测谎仪。

测谎仪的原理是根据说谎可能引发的生理反应（比如血压骤升）来检测人们是否撒谎。

对卡瓦诺提出指控的福特博士（Christine Blasey Ford）接受了测谎。她指控卡瓦诺在她上高中时性侵了她。卡瓦诺否认指控，但拒绝接受测谎仪测试。

在美国，测谎仪经常被警方或政府用于刑事调查或收集情报。参与听证会的参议员称，卡瓦诺的听证会是一次极高规格的“招聘面试”。

在许多国家，面试或许多其他情况下使用测谎仪是违法的。但是，让我们设想一下，在一个到处都是数据跟踪器的世界，雇主随时监视着你的一举一动，你在求职，你未来的老板如果要你接受测谎，你怎么办？如果他们正在找肯定最适合这份工作的人，不得有丝毫疑问，为什么不可以?

如果你没什么好隐瞒的，测谎又有什么大不了的?

Image copyright SPL Image caption 测谎仪的准确性倍受怀疑

合不合法？

这取决于你生活在哪里。

在许多国家，这都是不合法的。比如美国，美国劳工部(Department of Labor)颁布的《雇员测谎仪保护法》(Employee Polygraph Protection Act)就规定，自1988年起，私营部门的工作场所禁止使用测谎仪。(当然，凡事都有例外，尤其是如果你面试的是政府、安全部门或情报部门职位。)

在其他地方，并没有法律保护员工不受测谎仪筛查，比如南非。以色列也允许在招聘面试中使用测谎仪。肯尼亚甚至把这视为打击腐败的工具。

测谎仪诞生于1921年，至今仍被广泛使用。

西雅图华盛顿大学法学院(University of Washington School of Law)教授费尔德曼(Jeffrey Feldman)表示：“在核实需要深入调查和跟进的问题时，测谎仪非常有用。如果测谎仪检测失败，你可能不会马上否决接受测试的人，但是会进一步调查。”

但专家们认为，使用测谎仪在职场是否违法其实并未触及现实中一个更重大的问题。

伦敦城市大学卡斯商学院（Cass Business School at City University London）组织行为学教授斯派塞（Andre Spicer）说：“测谎仪会向潜在员工发出这样的信号—你的老板不信任你。被要求接受测谎的人会觉得毫无尊严可言，会失去对未来雇主的信任。”

信任无存

威廉姆斯(Doug Williams)曾是美国一名警官，也是一名经认证的测谎员，自称主导过6000多次测谎仪测试。他写了一本关于如何欺骗测谎仪的书，甚至在2015年被判两年监禁，因为他帮助卧底警探成功骗过测谎仪，在一次诱捕行动中被抓获。

他对测谎仪为何如此抗拒？他说是为了帮助人们保护自己。

他说：“这是一个价值数十亿美元的骗局，摧毁了数百万人的生活。它的准确性并不比掷硬币高。”

他还说，除了他那本教人欺骗测谎仪的手册，互联网上也到处都是各种各样的技巧提示，教人们在测谎时如何放松，控制生理反应。这些生理反应被认为是说谎的征兆，比如心跳加速或出汗。

通过长达数十年的测谎试验和研究，威廉姆斯认为这种设备不过是一种用来唬人的东西，如果人们真的在工作场所中使用测谎仪，很有可能带来一些问题。

Image copyright Getty Images Image caption 美国脱口秀主持人洛佩兹（Mario Lopez）在节目中使用测谎。测谎仪的有效性受到许多科学界人士的质疑

威廉姆斯说，这就像"心理上的警棍，通过威胁和羞辱迫使人招供。我绝不会为使用测谎仪的公司工作，因为他们从一开始就认为人与人之间的关系是敌对的。"

那么，老板们是否只是将测谎仪视为一种评估策略，而不是寻求解决难题方案的一种手段？抑或是为了衡量候选人能否应对这种压力？

纽约大学管理传播学教授斯特利克(Susan Stehlik)把办公室测谎仪比作是针对年轻应聘者的"压力测试"。作为一家大型对冲基金的独立顾问，她通过工作中的观察得出这一结论。

她说：“通常屋里坐着四、五名高管，面试官会要求学生说出563000的平方根。这样做的理由是，如果你想成为一名交易员，就必须对数字烂熟。”

但斯特利克认为，这样一种很不精确的测试实际上并没有提供任何线索帮助你了解人们的工作表现。

威廉姆斯认为，除了能看出一个人是紧张或是尴尬、心率过快、测试不合格之外，办公室测谎仪唯一能够证明的就是一个人是否撒谎成精，撒谎时能让测谎仪指针纹丝不动，完美地通过测试。

Image copyright BBC/Fox Image caption 测谎仪在美国使用最多的是警方和司法部门。轰动世界的前美国美式橄榄球明星O.J.辛普森被控谋杀妻子和好友一案，最终以法庭裁决辛普森无罪告终。该案审理期间就用了测谎仪。

工作环境

上世纪80年代，由于可卡因泛滥，许多员工被强制进行药检，得到世任美国总统里根(Ronald Reagan)的大力支持。斯特利克认为，测谎仪的应用就跟那时的强制药检一样。她认为，企业应该扪心自问 — 为什么要这样做？难道仅仅因为有一个问题员工，所以其他所有的人都要接受测谎吗？

她表示：“这只会加剧老板与员工之间的不信任。"而且，她补充道，”你该如何对待那些没有通过测谎的人呢？叫他们去治疗？炒鱿鱼？还是给他们一记耳光？“

伦敦商学院(London Business School)组织行为学教授凯布尔(Dan Cable)表示，这类测试可以让管理者加强对潜在员工的控制。

他说：”当你开始问别人与工作无关的生活选择时，这真的很奇怪。你根本不知道他们会问什么，就像《拜见岳父大人》那部电影里的一样。这里的关键就是出其不意，攻其不备。“

不过，澳大利亚测谎仪服务公司(Australian Polygraph Services)总监艾培伦(Steve van Aperen)表示，实际上，测谎仪有时候对员工有帮助。在澳大利亚，职场测谎在大多数州都是合法的，但前提是必须得到员工的同意。

大多数人可能认为老板用测谎仪是为了揭露犯罪或不道德行为，但其实它也可以保护员工免受诬陷。

艾培伦说：”很多雇员会打电话给我，告诉我说，‘我被诬陷了，这不是真的 — 我说的是实话。‘“

研究表明，如果你拒绝透露自己的信息，结果可能会适得其反。哈佛大学在2015年进行了一项研究，包括七项实验，参与者在网上收到关于假想配偶和雇员的调查问卷，这些假设的人员在问卷中隐瞒了自己不光彩的历史，比如说吸毒、成绩不好、性经历等等。结果表明，实验参与者在决定与谁约会、聘用谁时，对这些不老实的人的评价比那些坦诚自己行为不良的人更苛刻严厉。

这项研究表明，可能是人之天性，会觉得不愿透露个人信息的人比事先坦率告知不良行为的人更可疑。研究结论是，”在决定是否应该披露信息时，决策者不仅应该意识到披露的风险，还应该意识到隐瞒行为所透露的信息。“

Image copyright Getty Images Image caption 2007年，俄罗斯人权活动人士反对一项允许公司要求员工测谎的法案

隐私界定

我们生活所在的当今世界，老板可以追踪你的一举一动，并能监控你的数据。对此，有些人可能觉得自己没什么好隐瞒的，并不介意暴露隐私或者接受测谎。他们可能会不屑一顾地耸耸肩，心想：”我不能失去这份工作。“

不过，如果测谎仪在职场中的应用越来越普遍，那我们就不得不思考一下这可能带来的后果。

牛津大学(University of Oxford)伦理学教授博斯特罗姆(Nick Bostrom)指出，”如果大多数员工都同意接受测谎，那么那些拒绝测谎的员工自然就会受到怀疑；拒绝测谎会发出负面信号，暗示你想隐瞒一些事情。“

至于测谎结果本身呢？并没有精确的数据可以证明测谎仪的准确性和成功率。许多法院不允许将测谎结果作为证据提交。

博斯特罗姆说：”测谎仪其实非常不可靠，但有些雇主会觉得即使如此也聊胜于无。所以测谎结果应该跟其他证据结合起来综合分析，不能盲目相信。“

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