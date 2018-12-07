Image copyright Reuters Image caption 美国加州一名女模特在2018年休闲大麻合法化后，展示系列大麻主题的戒指首饰。

含有大麻的产品有烟油、镇痛霜、膏药、糖果（小熊软糖、酸酸蛇糖、彩虹软糖——挑你喜欢的）、胶囊和化合物。

大麻二酚，更为人熟知的名字是CBD——一种大麻植物的天然提取物——如今在美国无处不在，难怪你会觉得它没有什么地方买不到，没有什么病不能治。

使用者称，可以用它缓解肌肉疼痛、焦虑、关节炎、癫痫症和创伤后应激障碍。

别忘了宠物狗，也有为它们准备的CBD油——添加了熏肉的味道。

CBD市场研究公司布莱特菲尔德集团（Brightfield Group） 预计，这个产业的价值在明年将达到57亿美元，到2022年将达到220亿美元。该集团研究总监戈麦斯（Bethany Gomez）说，该行业的龙头企业，夏洛特网络控股公司（Charlotte's Web Holdings）的收入，在2016至2017年增长了172%，2018年有望达到8900万美元。

但这是一个有争议的领域，在投资界理所当然地引人注目，甚至一些看似不太相关的机构都有兴趣来插一脚。饮料生产商可口可乐表示，“它密切关注，非精神类药物的 CBD可作为功能饮料的一种原料，在世界各地的发展”。BBC财经频道（BBC Capital）请求可口可乐做进一步解释，但并未得到回应。

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戈麦斯说，当布莱特菲尔德集团今年早些时候做出行业预测时，“我们让许多人皱起眉头”。她说，但三天后媒体报道称，可口可乐正在考察CBD产业，这突然就说得通了。“如果你看看今天CBD产品的销售总额，然后把大卖场零售商和正想尽方法钻进这个行业的大药房都算上……我们有望看到一个非常迅速的变化。”

快速增长之前

CBD的拥趸日益增加，琼卡（Zsolt Csonka）是其中之一。他创办的安德里亚布洛克餐厅（Adriaen Block）位于纽约的阿斯托里亚（Astoria），是该城市第一家CBD餐厅和酒吧。琼卡说他想创作一款鸡尾酒，酒精含量较低，使用16、17世纪的原料（如灌木、浆果和香草），但也包括CBD油——“将新一代和老一代混合在一起，”他喜欢这样说。

“你要喝四五杯威士忌才会醉，而如果你把CBD放入酒中，只需要喝上一两杯含有CBD的酒，你就能有更放松的心理状态，你的压力水平也会下降，”他说。

琼卡还用含CBD的酱汁来搭配他的菜——比如胡椒酱汁配他的纽约牛排；他的基本烧汁、白黄油酱或蛋黄酱。

但科学事实如何？尚没有确凿证据表明CBD对人的“健康”这一模糊概念有任何作用。

“晚上我无法放松或入睡；我的心总是乱作一团，”他说。“当我喝了两杯CBD酒或把CBD滴在我的咖啡或别的饮品中，我可以睡得很好，精神也很放松。我绝不会兜售我不相信的东西。”

“但是，”琼卡补充说，“我们提供的是一种体验。我不是给任何人一个神奇疗法或建议。我们只是优化他们的体验；创建一种环境来释放他们的焦虑或压力。”

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谁在购买CBD？

所以CBD消费者是什么样的人？基于布莱特菲尔德公司今年夏天对5000 名CBD使用者做的一项的调查，在各州将CBD合法化之后，千禧一代是第一批开始购买CBD产品的人。30岁出头的用户激增；但40岁出头的用户（X世代, 译者注：1960年代早期至1980年代早期出生者）数量有所下滑；然后在婴儿潮出生的一代中（译者注：1940年代中期至1960年代中期出生者）又再次回升。这一代用户购买药酒、药膏和胶囊，用于与衰老有关的症状，如关节炎或慢性疼痛，戈麦斯说。

消费者的性别分布也十分平均——尽管戈麦斯说曾经女性用户更多。

但是，买家要小心。含有CBD的产品可能在美国无处不在，但是——有一个非常特殊的例外——如果你购买任何形式的CBD你都会触犯美国每一个州的法律。你会问，如果娱乐消遣的大麻已经在9个州合法化了，这怎么可能呢？问题在于联邦和州法律之间的冲突，以及人们如何看待两种十分不同的大麻植物：大麻（marijuana）和工业大麻（hemp）。

购买者追捧的主要有两种大麻提取物：THC（四氢大麻酚），这是能让你兴奋的精神药物，而CBD则不会。工业大麻被定义为THC含量少于0.3%，但可以包含高水平的CBD。另一方面，因为大麻中THC的含量很高，通常种植大麻有特别的规定。简而言之，工业大麻与大麻完全不同，但1970年代的美国联邦法律仍将这两种大麻归类为一级管制药品，同等级的还有海洛因（heroin）和可卡因（cocaine）。这种归类一直延续至今。

Image copyright Getty Images Image caption CBD和THC是大麻提取物的不同大麻类型，二者既可以独立存在，也可以同时出现。但都被归类为一级管制药品（THC（四氢大麻酚），这是能让你兴奋的精神药物）。图为THC（四氢大麻酚）制成的饮品。

在大麻合法的州，只有获得州许可证的企业才能种植、加工和销售含有THC的产品。另一方面，从超市到加油站，CBD却随处可得。

CBD一直处于法律的灰色地带，许多零售商相信，只要他们遵守州的规范，不跨越州界运输产品（这会构成毒品交易罪），那么联邦法律的执行部门，如美国缉毒局（DEA，Drug Enforcement Administration）将不会干涉。

一位美国缉毒局发言人向BBC财经证实，任何形式的CBD——包括来自工业大麻植物的——仍然是一级管制药品，是非法的。他说，唯一的例外是一种名为Epidiolex的药物，它包含98%的CBD，已经获得美国食品和药品管理局（Food and Drug Administration）批准，成为治疗儿童癫痫的药物。该药物由英国GW医药公司（GW Pharmaceuticals）制造，属于五级药物——在美国和咳嗽药一样属于非处方药。与此同时，根据国家卫生服务中心（National Health Service）的信息，Epidiolex在英国尚未获得许可，但目前正在进行许可审查。

安德里亚布洛克餐厅的创办人琼卡承认，美国缉毒局可以突袭他的餐厅——“在某个时刻他们可能会这样做”——但他说他十分清楚州的规范和条例，他使用的CBD不含任何THC成分。

Image copyright Getty Images Image caption 一家CBD研究集团预测，CBD的普及率会大幅上升，因此到2022年，CBD的产值将达到220亿美元（图为合法大麻种植资料照片）。

谨慎的接近

因为其在美国的法律地位尚不清楚，CBD产业的潜在投资者虽然对赚钱的机会感到兴奋，但也很谨慎。

尽管根据《大麻商业杂志》（Hemp Business Journal）报道，美国CBD市场的零售额达到了3.67亿美元，比去年增长了39%，这个产业依然不稳定。一家医学大麻生产商提雷（Tilray）在九月的某一周内股价暴涨30%，而在那个周末又跌了30%。

这个产业的生死关键在于联邦法律是否会改变。与此同时，《福布斯杂志》（Forbes Magazine）认为炒作大麻股是“荒谬的”。该杂志称，相比之下，苹果公司（Apple）仍然是一个更好的投资选择。

CBD的命运最终可能由一位政客决定：76岁的肯塔基州共和党和参议院领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）。今年早些时候，麦康奈尔将一种措施附加到参议院的农业法案（Farm Bill），该法案包括美国的农业和食品政策。他的“工业大麻农业法案”（Hemp Farming Act）将工业大麻从联邦法律规定的管制药物列表中移除。戈麦斯说，如果获得通过，“它将完全撤消工业大麻及其衍生品的管制——包括CBD，让其100%合法销售”。

那么科学研究结果如何呢？对于这种被认为有助于缓解慢性疼痛和抑郁的神奇药物，在许多其他条件下，是否可能已经有一些可靠的双盲、安慰剂对照研究，证明其有效性？并非如此。科学似乎尚未赶上CBD一路飙升的人气。

Image copyright Getty Images Image caption 科学似乎尚未赶上CBD一路飙升的人气。含有CBD的产品包含许多不同形式——糖果、狗饼干、甚至是灌满了纯大麻二酚的注射器。

但这并不是说它没有表现出任何潜力。加州大学圣迭戈分校的精神病学院院长、药用大麻研究中心主任格兰特（Igor Grant）告诉BBC财经，已经表现出一些很有希望的线索，在未来有望在制药方面加以应用。

已经有一些报道——尽管大部分是轶事性质——表明CBD可能有抗焦虑、抗炎、甚至治疗精神疾病的作用。格兰特说，已经有一些小的研究，让它作为精神分裂症的治疗手段，并取得了一些可喜的成果——“这值得进一步研究”，他说，虽然也补充说目前的数据水平尚不能证实CBD确实可以帮助精神分裂症患者。

“CBD可能有抗炎作用，(也可能有助于)炎性肠道疾病，如克罗恩氏病（Crohn's disease）或有炎症成分的神经性疾病，”他说。

格兰特认为这是CBD潜在的应用线索，也是医学界努力的方向，但他警告说，科学对此还未下定论。

人们将CBD作为一个产品兜售，将其添加到果汁饮料中，让我们感觉更好，即所谓的“功能性保健饮料”。对此，格兰特说，像营养领域的众多想法一样，没有得到数据的支持。“这也并不意味着他们是错的，但我们只是不知道。我想说，药物安定（valium）也有助于缓解焦虑。我们是不是应该加一把安定到可口可乐里，让人们放松呢？”

他说，首要的是确保州和联邦法律紧密配合。“让我们等待科学检验结果。然后我们就会知道，可以向公众提供建议。”

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