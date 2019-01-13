千禧一代是否有望成为最富有的一代

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在钱的问题上，千禧一代可不好过。

我们所知道的是，千禧一代担负的学生贷款史上最高，预计25年后，单是英国的学生贷款数额就会飙升过1万亿英镑（约1.27万亿美元），而且还要在全球生活成本上涨以及薪资水平下降的情况下应付房租。数据也证明了这一切。跟上一代相比，千禧一代的财富正在减少，财务状况比前辈们差很多。

但这并不奇怪。一直以来我们都知道，2008年的全球金融危机重创了千禧一代，很多人一毕业就陷入了囿于困境的全球经济，一些国家仍然没能全面复苏。面对工资增长缓慢、生活成本高昂、养老储蓄不足等问题，千禧一代可能要一直奋斗到退休。

不过这还要看他们有没有能力退休。世界经济论坛预测，到2050年，当世界八大养老金市场的千禧一代开始退休时，养老金储备缺口将高达427万亿美元，是2015年67万亿美元缺口的六倍多。个中原因包括预期寿命延长、经济长期增长后步调放缓、储蓄率低，以及金融知识不足。

未来似乎毫无希望，但也许有种情况没这么惨。婴儿潮一代（生于1946-1964年的人）最富有，他们带来的意外之财能否扭转千禧一代的命运呢？

避风港

与千禧一代不同，婴儿潮一代是有史以来最富有的，并将持续到2030年前后。

分析师在加拿大皇家银行的一份财富转让报告中预测，当婴儿潮一代将资产转让给后代时，单是英国和北美的千禧一代就将获得4万亿美元的资产。这种"继承热潮"之下，千禧一代继承婴儿潮一代的资产数额将创下纪录。

那么，千禧一代想要解决财务问题，就要等着富有的婴儿潮一代过世然后继承资产吗？

瑞银财富管理公司首席全球经济学家多诺万（Paul Donovan）认为如此，他曾在今年早些时候预测，千禧一代将成为有史以来最富有的一代。他在接受《商业内幕》杂志（Business Insider）采访时说，财富不会在经济中凭空消失，而且婴儿潮一代比千禧一代人口多，财富会在世代传承的过程中整合集中。简而言之，人少了，但被分配的总资产数额不变。

要看家人如何处理

德国波恩大学的经济学教授施莱利克（Moritz Schularick）表示，情况并非如此简单，通过继承财富让千禧一代变成最富有的人简直是“世界上最好的方法”。

他说：“但这只适用于那些富到钱怎么都花不完的人。一般人在正常的经济中都会存养老金，在没有收入的时候使用养老储蓄（和）其他资产来支付生活所需，最终会留下遗产，但没那么多。”

联邦储备银行圣路易斯家庭金融稳定中心的首席分析师里基茨（Lowell R. Ricketts）对此也表示赞同。他说，只有少数婴儿潮家庭会留下“一大笔钱”。（2018年6月美国联邦储备的数据也证实了这一点：在1995年至2016年期间，遗产继承中只有2％的案例达到或超过100万美元，而这些钱已经占到了遗产总额的40％以上。）

里基茨表示，虽然一些资产本质上可以保值甚至升值，但我们不能假设婴儿潮一代会将这些资产一直保留到遗产分配的时候。“可能会为了维持生活水平而在退休时将房子和建房土地清算变现。因此，这些资产虽然不会在经济中消失，却也无法保留和传承。”

切实有效的备选方案

里基茨认为，即使遗产得以继承且对千禧一代的财富有重大影响，时机也是一个关键因素。

在圣路易斯联邦储备银行的人口财富报告中，研究人员表示，在美国，如果生于20世纪80年代的人是家庭的中坚力量，那么这一家所积累的财富比所需要的要少34％。里基茨说：“这些家庭正在走向重要的财务节点（购置房产、抚养孩子、存钱养老），所以财富积累会减少。日后的一笔巨款对解决这些家庭当前的财务问题毫无帮助。换句话说，未来继承的遗产现在没法拿来抵押支付房屋首付。”

Image copyright Getty Images Image caption 即使你觉得将会继承遗产，也可能等不及用这笔钱来负担一些重要开支，例如购置房产。

如果你是祈祷意外来财的千禧一代，那么多诺万的方法很可能并不适用，可不能把坐等巨款当成首选，即便你愿意等，可能也等不起。

年纪大的人要继续努力攒养老金，财富少了寿命却越来越长，千禧一代要想存钱养老还是选择切实有效的方案比较好——把钱存起来，选择波动较低的投资方式。盼着加息肯定不像有笔横财那么激动人心，但是千禧一代不一直都是有啥全都要吗？

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