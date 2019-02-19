Image copyright Getty Images Image caption 没有任何理由或正式辞职就从你的公司消失，被称为是“幽灵般消失”——和约会世界中的这个词意思差不多。

本文改编自《工作中的幽灵》，这是BBC英国广播公司国际部《商业日报》（Business Daily）节目的其中一集，该节目由巴特勒（Ed Butler）主持，郝德森（Elizabeth Hotson）制作。本文由福格蒂（Philippa Fogarty）为BBC资本网改编。

冈崎一郎（Yuichiro Okazaki）和新野俊之（Toshiyuki Niino）是“辞职专家”。在过去18个月里，他们已经辞了至少1500份工作。

但事实上，这两位并没有真正地离职——他们是一家总部位于东京的初创公司的联合创始人，这间公司为那些急于辞职但需要帮助的员工们提供定制服务。

“他们中的大多数人都害怕自己的老板。”冈崎说。“他们知道自己老板会说：‘不，你不能辞职’。我认为这是因为日本的文化——放弃某些东西是不好的。当他们想辞职时，他们会觉得自己是个坏人。”

这就是“星矢S”（Senshi S）”和它的辞职服务“退出”（Exit）切中的痛点。只需要支付五万日元（合457美元，353英镑）的费用，“退出”服务可以打电话给客户的老板，由代理人递交辞呈。有时需要打好几个电话才能成功辞职。但有些时候，公司不接受这种代理提出的辞职，会要求员工亲自递交辞呈。

但当成功辞职，客户的压力就会大大减轻。“有一个客户告诉我们，你就是天使！”，冈崎说。十年来，这个客户一直想离开这份“让他很痛苦的工作”。

冈崎估计，日本大约有30家公司提供类似的服务。在日本，人们传统上一辈子只为一个雇主工作，但近年来，越来越多的人开始更换工作，而近年逐渐减少的劳动力也让日本成为一个劳方市场。

“人们（的观念）在改变，但是文化没有改变，公司也没有改变......这就是人们需要我们的原因”，冈崎说。

当然，让别人帮你递交辞呈是一种更不寻常的辞职方式。但是如何离开一份工作却是大多数人都面临的一个困境。虽然和老板当面摊牌可能仍是最多人的选择，但这在很大程度上也要视乎你离职时的具体情况。

如果你需要尽快离开，或者发现这份工作真的不是你想要的，或者甚至发现你不能做这份工作，那怎么办？相比于继续尴尬的聊天，干脆直接消失算了？

这种职场行为被称为“幽灵般消失”——这个词从约会中演化而来，意思是突然结束所有联系而没有任何解释。现在，它似乎正在向工作场所过度。去年，美国联邦储备银行黄皮书——一份每年发布8次的经济状况报告——甚至提及了这一现象。

在美国弗吉尼亚州经营一家网页设计公司的洋子（Chris Yoko）与一位承包商有过一次奇怪的经历，这位承包商原本答应在家里完成一个数字项目。

“这个人一开始和我们一起工作——他看起来很合适，像是个真正的好人。我们让他从一个简单的项目开始。他同意了，（但是）星期四到了——却什么都没给我们。”

多封电子邮件和电话留言都没有得到回复。这个人又错过了一次与该项目有关的会议。最后，由于得不到任何回应，那项工作被交给了其他人。

不久之后，一名自称是承包商朋友的男子通过电子邮件与洋子取得联系。他说，他的朋友死于车祸，并请求提供一些他的税务档案。洋子感觉有点不对劲，就去看了下这位承包商的推特账户。

在社交媒体上，这位承包商似乎还活得好好的：他刚回复表弟了一条关于家庭聚会的推文。

Image copyright Getty Images Image caption 在日本，辞职是困难的甚至是有些耻辱的，这助力帮人辞职业务的兴起。

“他回复了一张手里拿着威士忌的照片，写道：我不仅要来，我还要带上这个。”洋子说。“我拍下了这些，并转发给了那个自称他朋友的人，并说：嘿，好消息，看起来他没事！”

假装死亡来逃避工作显然是一个极端的例子。但是，离开公司，切断与雇主的一切联系，似乎确实是件好事。

一位在英国从事零售业（不愿透露姓名）的中层经理表示，她之所以离开公司，是因为她找到了一份新工作，公司需要她立即到岗。尽管她的合同中列明有三个月的通知期，但她还是离开了。

这发生在她职业生涯早期，当时正值经济衰退的高峰。她表示，她的离职一定程度上与意识到与雇主之间的关系可能是多么的“不安全和变幻无常”有关。

“我有些同事在年终总结后就再也没有回来，因为他们被团队开除了。你可以看到一个雇主有多残忍，所以作为一个雇员，你会想：‘我其实不必明天来上班’。”

也许她说的有道理。消失得无影无踪的不仅仅是雇员。大多数的求职申请都没有得到潜在雇主的回应。还有可能是在面试之后什么消息也没收到。一名男子告诉BBC，他在撰写了战略文件、参加考试、甚至通过了三轮面试后，潜在雇主就“幽灵般消失了”。

招聘公司万宝盛华（Manpower UK）董事总经理格雷（Chris Gray)表示，雇员们正在扭转局面，这在一定程度上是发达国家就业市场繁荣的征兆。

美国和英国的低失业率意味着，“可以说，他们很容易从现有状况中离开，再跳另一匹马”。他表示。

他也承认，一旦有人消失，招聘公司几乎无能为力。

他说：“作为招聘人员，你之前已经把时间花在了一个消失的人身上，接下来就不想再浪费时间去找出他们为什么消失了。”

“我认为，我们所能做的就是更积极主动地建立人才库，尽早建立联系，从而减少这种情况的出现。 在你需要人们之前先了解他们。”

对于员工来说，虽然辞职可能符合他们眼下的需要，但也应该考虑从雇主那里消失的潜在长期影响。因为，就像在约会的世界里一样，没有人会喜欢那些动不动就玩消失的人。

“这非常不专业，”美国就业咨询罗伯特·哈夫公司（Robert Half）的地区总裁费伊（Dawn Fay）表示。“无论你是雇主还是雇员，都不要玩消失。”

但她承认这玩消失背后的原因——例如，一些人不喜欢产生冲突或让别人失望，而另一些人可能对冗长的招聘过程丧失了兴趣。她表示，企业可以通过加快招聘流程和清晰沟通来改善工作。

她还表示，玩消失可能会给你留下黑历史，对你未来的职业生涯产生不利影响。

“这种事情在你职业生涯的后期可能真的会反咬你一口。你永远不知道别人会怎么想，所以无论发生什么，你都要让自己始终保持专业的处理方式。”

请访问BBC Capital阅读英文原文。