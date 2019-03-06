睡眠迷思：多睡一个小时真的很重要吗？

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几乎我们每一个人都会这么做。一大早就起来运动健身，直到半夜还在回复工作邮件，或者是半夜不睡觉，一集接一集看着连续剧。

现代人生活忙碌，各式各样的待办事项，和手机通知讯息争相抓住人们眼球，导致我们的睡眠时间越来越少。

然而，如果你希望用更强有力、更健康的方法渡过你的2019年，你就需要为睡眠留出更多时间。哪怕是多一小时的睡眠时间，也能够让自己气色更好，感觉更有精神，工作做得更出色。

专家还提示说，多睡一个小时应该只是一个开始。睡眠的真正益处在于制定一个个人最佳的睡眠时间表，而且始终都能坚持下来。

Image copyright Getty Images Image caption 专家说，坚持有规律作息的夜晚睡眠是真正的养生之道（Credit: Getty Images）

为何不能少睡

事实证明，充足的睡眠以及持续的睡眠带来的好处实在太多。

美国约翰·霍普金斯大学神经学副教授萨拉斯（Rachel Salas）专注研究睡眠药物和睡眠障碍。她表示：“如睡眠充足，你会感觉良好，精力充沛，有更好的灵感，而且能更出色地为团队或公司做贡献。”

她说：“你的情绪会变得更好，而且有更好的理由去交流分享想法。”睡眠质量也会通过外形体现出来。如果睡眠不足，你可能会发现自己“体重增加，而且看起来非常疲惫，眼睛下有眼袋。”

2013年，英国广播公司与萨里大学睡眠研究中心合作进行一项实验，发现多睡一个小时可以提升参与者在计算机测试时的机敏程度。

但多项研究也明确指出，要获得最佳睡眠不仅仅是多睡一个小时而已。每天夜晚有充足的睡眠很重要，不能为了方便而将睡眠拆开来睡。

2018年12月美国的一项研究显示，每晚睡八小时的学生在期末考试表现较优秀。密歇根大学去年10月的一项研究也发现，缺乏睡眠影响记忆力以及工作表现，涉及包括烘焙和外科手术在内的多种领域的工作。

另一研究显示，连续两晚睡眠不足六个小时可以让人在接下来的六天萎靡不振。另外，瑞典今年出版了一篇研究，追踪了4万名参与者13年来的情况，发现那些睡眠时间短的人比其他人有较高的死亡率。这在65岁以上的患者身上尤为明显。

大多数理性的人已经知道充足睡觉对自己有好处，问题在于生活中的工作、小孩、朋友、健身通常会妨碍睡眠。而且这些事情每天都能发生，最终人们就会低估多睡一个小时的影响力。

Image copyright Getty Images Image caption 你开车吗？睡眠不足可能要命，可能会让你在开车时打瞌睡，即突然发生仅仅几秒钟的微睡眠（Credit: Getty Images）

所以你可能每晚睡六个小时，这比英国人的平均睡眠时间要短一些，而且你还假设这就是你所需要的睡眠时间。但专家说，这已铸成大错。萨拉斯说，有时人们保持了太久的不良习惯，积久弊生，健康出问题，最终不得不到睡眠诊所寻求治疗。

长期睡眠不足可能导致的健康问题包括体重增加、偏头痛或者长期的疲惫感。这可能是睡眠窒息症，或者是她所说的“微睡眠”。所谓微睡眠，是指你的大脑可能在白天会短暂停止运行几秒钟，有时你的眼睛甚至是睁开的（这对司机就是一个明显的危险因素）。

规律作息

但哪一个更好呢：多睡一个小时还是保持不变的睡眠作息？萨拉斯表示，理想情况下，你应该两者兼顾。

蒙特利尔麦吉尔大学睡眠实验室的精神科副教授格鲁伯（Reut Gruber）表示，虽然并没有什么具体的让人达标的神奇数字，但人们可以通过一种方法确定自己需要多少睡眠时间。

当你在度假或者第二天没有安排事情的时候，在一个合理的时间上床入睡，然后让自己第二天睡到自然醒。记下来你睡了多久：这个数字就应该是你最新的每晚应该睡足的时间。还要注意自己是什么时候睡着，以及什么时候醒来的。这些时刻也很重要。

格鲁伯说：“一旦这个（睡眠量）确定了下来，无论发生什么都要遵守。安排好其他的事情，让自己准时睡觉，并按照身体自然醒来的时间起床。”

Image copyright Getty Images Image caption 人体有内在的生理时钟引导我们日夜24小时的作息。能够配合生理时钟的睡眠模式能是获得良好休息的关键（Credit: Getty Images）

这很可能是多睡一个小时，也可能是更长的时间。专家说，很多人都没有意识到自己缺乏睡眠。如果你每个晚上只睡四个小时，或许你需要补上更多时间的瞌睡才能恢复正常。

当然，也有一些东西要事先说明：在尝试以上方法时，白天的选择决定了你的睡眠质量。这意味着要避免摄入过量咖啡和酒精，因为这些东西可能影响你身体的昼夜节律，即你体内决定何时自然入睡、何时自然醒来的生物时钟。

格鲁伯还表示，成年人应该遵照建议，每周进行150分钟的有氧运动，这样可以让自己能多休息。他说：“这是一个平衡的行为。一个人想要健康，就要运动。”

宾夕法尼亚大学睡眠及昼夜神经生物学的医学教授维熙（Sigrid Veasey）指出，你可能会惊讶于自己竟然可以睡那么长时间，但“如果你能睡着，说明你需要这些睡眠”。她表示，人们应该“省下刷Instagram的时间”，严格遵循睡眠作息。

萨拉斯自己也尝试过。她说：“我11点钟上床睡觉，7点起床，即使周末也是如此，白天也不会打瞌睡。我当时计划坚持两个星期。我记得五天后，改变已很明显，我记得当时自己在想：‘哇，上一次睡得这么好还是上中学的时候呢。’”

尊重你的作息节律

一旦你确定了你的自然睡眠作息，维持这个生物时钟节律会让你的身心健康完全改观。

萨拉斯说：“如果你的作息不符合自己的生理昼夜节律，即便你睡10个小时，也会感觉像一个缺乏睡眠的人。”你可以多睡一个小时或更久，但除非你的作息与你的自然入睡、自然醒来的生理节奏同步，否则你可能无法获得一晚有质量的睡眠。

维熙说：“人们对自己到底需要多少睡眠通常搞不清楚，直到有一天你睡够之后，不禁想到：‘我这一天精神饱满犹如飞人，做完所有的事情，对人兴致勃勃，情绪没那么波动起伏，注意力也很集中。’”这时才知这就是你需要的睡眠时间。

专家表示，如果你在获得足够多的睡眠之后仍然嗜睡，这可能预示着你有更紧迫的健康问题。但萨拉斯说，改善你的睡眠是所有的巨大健康决定中最能让你“有投入就有回报”的一件事。“这是每一个医学领域都认同的一个共识。”

花一点时间来发现自己的身体到底需要多少睡眠，然后严格遵守，这可能就是你最好的健康投资之一。工作时头脑清醒是一件很棒的事，但感觉自己充满活力甚至比这还好。

萨拉斯说：“缺乏睡眠的人总是出车祸。你能想象一个缺乏睡眠的脑外科医生吗？这就是生与死之间的区别。”

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