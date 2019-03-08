科技潮流：让小宝宝穿上“智能袜子”

Image copyright Owlet Baby Care

要和女儿黑兹尔（Hazel）分开让新手妈妈林赛·艾略特（Lindsay Elliott）感到焦虑，她搬来的救兵出人意料：一只袜子。29岁的艾略特是名教师，为了不再为女儿的健康提心吊胆，她购置了一只300美元的“智能袜子”，内建脉搏血氧仪，可以监测身体的含氧量、心率和体温。这款产品是受医院设备启发，并在苹果公司的智能手表和Fitbit健身手环这类产品的基础上调整开发的。

艾略特住在美国佛罗里达州的温特帕克市，她说：“我总是害怕她会突然停止呼吸。我会有这个担心，因此含氧量很有帮助。”有了这项育婴科技，宝宝穿上它，妈妈就可以睡得更踏实，外出吃晚餐也对保姆更放心，妈妈只要用手机就可以追踪女儿的重要生理指标。

越来越多千禧世代的家长在育儿生活中使用智能育婴科技，艾略特就是一位，毕竟他们最能适应接收来自日常生活各个方面的反馈和数据。消费者使用应用程序和智能穿戴来追踪自己的健康、睡眠、饮食和工作习惯。对很多人而言，追踪孩子的健康是自然而然的事。

过去几年，一些厂商意识到，婴儿用的智能穿戴和其他产品很有潜力。市场确实有：澳大利亚社会研究机构麦克林登公司（McCrindle）表示，全球每周有超过250万的“阿尔法一代”（Generation Alpha）出生。这代人中年龄最大的生于2010年（苹果iPad平板和Instagram推出的年份），等到2025年阿尔法时代结束时，这一代将有近20亿人口。

如今，借助这些新产品，当代父母可以通过奶瓶、奶嘴、婴儿床、婴儿车以及衣服等各种各样的数据反馈，将所有育儿环节相互连通。有些产品可以减轻新手爸妈的压力，有些则彻底将育儿环节自动化，许多事情之前是靠直觉，现在都是全自动的。

Image copyright Alamy Image caption 2016年，美国消费电子展推出了专项展览：育婴科技峰会（Credit: Alamy）

例如，把“智能喂奶监护”装在普通奶瓶底部，就可以通过蓝牙将数据反馈到智能手机上。孩子喝了多少奶、奶的温度以至于瓶身角度，许多在喂奶时全凭直觉的事情，现在都有配套的程序来追踪。

艾略特承认，智能母婴用品并非必需，但她这一代人热衷于这些新技术，带孩子能轻松些。“我和一些比我大的家长交流，他们当时没有这些技术。他们说‘那个时候只是看看孩子是不是还有呼吸。’我会说时代在更迭。”

新市场的诞生

美国消费电子展是世界上规模最大的消费技术贸易展，每年在美国举办，2016年推出了专项展览：育婴科技峰会（BabyTech Summit）。

峰会的组织者吉尔伯特（Jill Gilbert）告诉我们，电子展起初在育婴行业的创业公司中很受欢迎。这些公司生产单一解决方案的独立产品，最初的产品包括带有传感器的儿童汽车座椅，可以确保孩子的安全，还有可以追踪孩子成长的智能换尿布台子。

多年来，这类育婴产品不断发展，变得越来越复杂，传感器越用越多，数据采集的种类增加了，并提供全方位的电子平台。如今，更大、更有全球知名度的品牌正在进军这个蓬勃发展的市场。摩托罗拉有一屋子的的育婴产品，飞利浦则开发了一个程序平台，综合了婴儿监护仪的数据、家长的追踪记录还有和医生的网上视频咨询。

尽管育婴科技这个行业相对年轻，尚未研究，但市场研究机构赫查公司（Hexa）的研究人员估计，到2025年，仅婴儿监护产品这一个二级市场就将从2016年的9.29亿美元增长至16.3亿美元。赫查公司预计中国将是最大的市场，而整个亚太地区届时也将在全球占据大量市场份额。

在美国、德国、法国和中国，越来越多千禧世代的家长决定重返工作岗位，预计会用育婴电子监护产品来查看孩子的情况。接下来可能会轮到印度、巴西、南非和泰国等新兴市场的家长。

数据最懂行

莫尼特（Monit）是韩国一家开发智能尿布监测仪的公司，首席执行官帕克说：“一直担心孩子的健康放心不下并非培养育儿能力的最佳方式。家长希望孩子开心，首先要自己开心，这才能有更高质量的关爱。”

帕克相信，他所研发的技术刚好可以解决这个问题。莫尼特的产品会在婴儿排便后通知家长，让家长能及时为孩子换尿布，避免尿布皮疹和尿道感染。他希望莫尼特提供的数据可以解放奶爸奶妈，不用一直跟孩子呆在同一个房间里，或者不再误会孩子为什么哭闹。

Image copyright Monit Corp Image caption 很多科技人员相信，智能产品的数据反馈对避免由来已久的育儿问题，或是彻底解决这些问题起着关键作用（Credit: Monit Corp）

育婴科技的从业人员希望千禧世代的家长使用数据，而不是靠直觉来护理新生儿。以前，孩子晚上不睡觉家长也没得休息，而数据互联后就可以追踪孩子的入睡习惯，并通过数据分析加以纠正。过去，新手妈妈必须自己克服和孩子分开的焦虑，而今无非是有点不便，刷新一下智能手机就可以缓解。对孩子健康问题的担忧曾使人心烦意乱，现在担心转瞬即逝。

育婴科技峰会的组织者吉尔伯特说：“千禧一代认为科技将融入生活。（老一辈们）认为家里应该有电视，千禧一代认为该有智能监护产品和网络平台。”

“错误的掌控感”

育婴科技在医疗、情感和心理方面的作用还有待于全面研究，育儿专家对其影响和必要性也意见不一。

帕尔拉吉安（Rebecca Parlakian）是非盈利儿童发展研究机构“零到三岁”（Zero to Three）的项目高管，她担心监护产品会“使家长不再去理解自己孩子的特殊需求”。她说，婴儿天生会通过一种“共同调节”来学习控制情感，被大人抱在怀里安抚时，他们会从中效仿。但如果是在机械化的婴儿床中，家长可能就不知道宝宝是“喜欢被摇，还是其他安抚方式。"

帕尔拉吉安还说，这些健康仪器的影响值得推敲，而且也会影响家长。”如果父母已经很焦虑了，源源不断的数据可能让他们更焦躁，更担心。“

黑兹尔那只300美元的智能袜子由奥力特公司（Owlet）生产，公司首席执行官沃克曼（Kurt Workman）对此并不认同。他提到公司和《全球儿科卫生》期刊（Global Pediatric Health）合作完成的一项研究，在近50,000名奥力特智能袜子的用户中，有96%表示压力没那么大了。

美国密西根大学医学系发育及行为儿科学的副教授拉得斯基（Jenny Radesky）认为，压力本身也是成为一名健康能干的家长所不可或缺的一部分。她担心健康监测产品”可能会给家长一种错误的掌控感，而承受照顾另一个小生命时的压力和无力感也是为人父母的重要一步。“

市场在发展

消费者可能已经想到了，所有这些技术都很昂贵。虽然千禧世代是最懂科技的一代人，但与前辈们相比财务压力也最大。

例如，史诺（Snoo）是一款流行的智能婴儿床，婴儿一哭就会自动摇晃，哄婴儿入睡，售价为1160美元。29岁的摄影师米歇尔·道迪（Michelle Dowdy）住在美国田纳西州的纳什维尔，是三个孩子的母亲，她就有一张史诺婴儿床。她说：”如果（我的小孩）不肯睡，那么这笔钱就值得花。“对她而言，史诺婴儿床就是一位”高价的睡眠教练“。（在英美两国，产妇陪护一般每晚200美元，史诺婴儿床用不了一周就成了”免费看护“。）

Image copyright Alamy Image caption 数据控家长可以在孩子出生前便使用智能孕期监护器开始互联看护，在拉斯维加斯举行的美国消费电子展上，很多同类产品也是首次亮相（Credit: Alamy）

对那些出手几百美元聘请睡眠教练的人而言，花费千余美元购买婴儿床可能分别不大。但世界上还有很多家长连购买基本的必需品都捉襟见肘，育婴科技不仅很遥远，而且是奢侈品。个人理财咨询网站“投资钱包”（Invested Wallet）的创始人昆斯曼（Todd Kunsman）说：“养孩子已经很贵了，只是婴儿床、食品、尿布等等最基本的东西开销就很大。这些智能产品有了当然好，但不是必需品。”

加拿大维多利亚大学的经济学副教授古格尔（Elisabeth Gugl）从事家庭经济学的研究，她担心在这个新兴行业能证明自身的经济效益和医疗效果之前，家长们无从判断事实真假，厂商为了赚钱，会用错误的信息向焦虑的家长兜售产品。

不过，许多监护器的用户都是坚定的支持者。艾略特说：“我从怀孕开始就跟身边的每一个人都推荐奥力特袜子。”（道迪也向人推荐史诺婴儿床。）艾略特甚至还把袜子留下来准备给下一个孩子用。

换言之，数据育儿的时代正在到来。用帕克的话说，“早晚都会用。”

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