生病继续工作上班 英国人也有苦难言

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英国国家统计局（Office for National Statistics）的数据显示，自1993年以来，英国员工休病假的时间几乎减少了一半。以前，员工平均每年因病在家的时间为7.2天，而2017年，他们只休了4.1天的病假。

伦敦帝国理工学院（Imperial College London）传染病流行病学研究助理安斯利（Kylie Ainslie）说：“我们很难将这种变化归功于医学的进步，现在的人们并不见得比以前少生病。”

相反，专家们认为，是工作文化的转变导致人们不敢请病假。研究表明，越来越多的员工选择带病上班是因为害怕老板不信任自己，对自己有不好的印象。

流感季节（北半球在12月到2月之间为高峰）是缺勤高峰。一年中这时候的空气最干冷，为流感病毒迅速传播提供了理想的环境。医学专业人士一致认为，流感早期阶段（即感染病毒后的头两天）传染的风险最高，请病假呆在家里对受感染员工及其同事的健康都至关重要。

但根据英国保险公司安盛（AXA PPP）2015年的一项调查显示，近40%的员工在打电话请病假时不会告诉经理缺勤的真正原因，因为他们害怕失去别人的信任，被别人评头论足。

Image copyright Getty Images Image caption 在流感季节，处于传染期的患者必须待在家里（Credit: Getty Images）

有一些人就没那么幸运了，他们的老板会施压，让他们不要缺勤。在这种情况下，知道如何有效地与老板沟通，说明自已生病需在家休息，对于保持自己和同事的健康和工作效率都至关重要。

罪恶感

那么，为什么有些老板对员工的疾病漠不关心呢?

随着新技术和即时连接技术渗透到全球企业，一种新的工作方式应运而生。对于某些行业来说，在办公室坐班不再是工作的必要条件。只要给员工配备电脑和无线网络等必要工具，他们就能在办公室之外工作。

但是，办公地点自由后，随之而来的是上级的不信任，因为他们没有办法亲自监督下属。

商业地产公司斯泰尔斯（Stiles Corporation）的人力资源副总裁布埃（George Boue）表示，这种不信任是因为“老一辈人不相信有人可以在家真正地高效工作”。因而对工作场所分散化表现相当抗拒。

不信任加上对效率最大化的追求，导致一些管理者以同样挑剔的眼光看待生病导致的缺勤。

Image copyright Alamy Image caption 越来越多的雇主对生病在家的员工持怀疑态度（Credit: Alamy Stock Photo）

安盛的调查显示，只有42%的高层管理者认为流感是一个充分的请假理由，认为背痛或选择性（整容）外科手术为合理病假原因的管理者更不到40%。研究进一步发现，如果是因为心理健康问题请假，员工则更可能向老板撒谎，只有39%的人会说真话。如果是因为生理疾病，77%的人会说真话。

但迫使我们带病工作的原因不仅仅是管理一方的态度。在零工经济的浪潮中，许多曾经的正式工作和全职工作现在都变成了可以用零碎时间完成。

爱丁堡纳皮尔大学（Edinburgh Napier University）副教授罗伯逊（Pete Robertson）在2017年写道，“如今的工作形式多种多样，可以是临时的、定期的、季节性的、以项目为导向的、兼职的、零时工合同的、非正式的、代理的、自由职业者的、外围的、偶然的、外部的、非标准的、非典型的、基于平台的、外包的、分包的、非正式的、未申报的、不固定的、少量的或不稳定的。”

美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）的数据显示，过去两年，职位空缺和离职人数都有所增加。随着人员流动率的持续攀升，因此员工们不惜带病上班也要牢牢地抓着工作不放。

这种做法被称为“出勤主义”，即带病上班。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年，一名妇女在药店接种季节性流感疫苗（Credit: Getty Images）

出勤主义的弊端

英国特许人事发展协会（Chartered Institute of Personnel Development）的数据显示，过去10年出勤率增长了两倍多。其2018年的一项研究表明，超过1000名参与者中，86%的人声称在他们在过去一年中见过带病上班的个案，而在2010年，这一比例仅为26%。

安盛中小企业主管帕金森（Glen Parkinson）在2015年写道，“管理者并不理解和支持患病员工，所以也就不难理解为什么员工打电话请病假时如此担惊受怕。雇主需要信任员工，允许他们在适当时间休病假。如果可行的话，可以让他们在家工作。”

对于一家公司来说，让员工带病上班比创造一个可以“安心请假”的环境所付出的代价要昂贵得多。因为患病员工可能会将疾病传染给其他员工。对于精神健康或其他疾病而言，人们如果在患病初期请假休息，需要的康复时间可能会较短。

匹兹堡大学（University of Pittsburgh）2013年的一项研究显示，生病时在办公室呆上一天会导致工作场所中的流感病例增加40%。研究人员在宾夕法尼亚州阿勒格尼县（Allegheny County）的一场流行病模拟实验中，使用了50多万名员工的人口数据，来计算假定的流感病毒传播情况。结果显示，6.6万例感染是在工作场所传播的，占员工总数的11.5%。

这项研究最能说明问题的一点是“一到两天的流感假”政策所带来的影响。结果显示，“休假一天”的政策使近1.7万人免于感染流感（降幅约为25%），“休假两天”的政策则减少了2.6万感染病例（降幅近40%）。

去除“带病上班”这种想法有利于工作场所长期的健康状况。然而，在缺乏正式政策的环境中，员工需要在不妨碍日常运营的前提下与经理表达自己的需求。

诚实政策

专家说，员工请假时越早通知上级越好。在生病的时候和老板及时沟通既能表示尊重，也能让他们有充足的时间计划休息。最重要的是，诚实是避免误解或怨恨的最佳方法。

匹兹堡医疗服务公司“健康福利联盟”（Allies for Health + Wellbeing）的人力资源主管马森（Mark Marsen）表示，“正确的做法是遵循公司的政策和流程。撒谎或夸大病情则大错特错。”马森同时还是美国人力资源管理学会（Society for Human Resource Management）人力资源学科专家小组的成员。

马森说，世界上有两种管理者。第一种认为员工天性懒惰，不愿意工作，因此需要很多规章制度管理他们。这些经理会倾向于把员工朝坏的方面想，特别是当他们以生病为借口请假的时候。

另一种管理者则会努力设定合理的标准，将员工当成成年人来对待，给予他们信任。他表示，管理者自身有责任创造一种让员工感到有权力休假的文化，最好的方法是以身作则。

“这意味着当你感觉身体不适无法工作时，你可以待在家里，完全放下工作。这样，你的团队就知道，当他们身体不舒服时，这样做也是可以的。还有一点，最好不要与在家休病假的员工联系，除非真的有十万火急的事情。”

找到平衡点需要双方的互谅互让，这要求老板和员工在相互施压之前考虑对方的责任和感受。特别是在流感季节，减少带病上班的人数至关重要。

布埃说，“一个好老板应该善解人意、富有同情心。想要团结下属，表示真切的关怀是最好的方法。”

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