能激发工作效率 又能愉悦身心的是什么？

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19世纪美籍苏格兰裔自然主义作家、最早倡议开发美国国家公园者之一缪尔（John Muir）曾写道：“到森林里去吧，那里是最好的休息之地。”

缪尔将大量的精力投入到了探索优胜美地（Yosemite）国家公园和内华达山脉（Sierra Nevada）之中。他撰写了大量的作品，来赞颂大自然的滋养作用。他说，美乃人生之必需品，犹如面包、游乐场、祈祷之所一样，大自然具有疗愈能力，能使人身心愉悦。

如今看来，缪尔的话不无道理：许多研究证据表明，走进自然，能让人们更加健康、更加快乐。

其实很多人都有这种感觉，只是人们忙于工作，无法从电脑中脱身。如今的人们大多生活在都市里,远离野外环境。甚至都很少出门：以美国为例，普通人一般有90%的时间，是待在室内的。

如果每天花上一小时去户外走走，生活会有怎样的改变呢？去哪里重要吗？从工作中硬挤出来的户外活动时间，究竟起到什么样的作用呢？

Image copyright Getty Images Image caption 工作日中抽出15分钟的时间到户外走走，对恢复疲劳提高工作效益是很有帮助的（Credit: Getty Images）

大自然的影响

显然，户外活动好处不少。有些人每天坐在屏幕前，实时的站起来活动活动就很有好处。更有研究表明，适当的户外休息后，人们能更好的投入到工作中去，而且阳光有利于补充维生素D。

户外活动确实有益。然而，比较了人类对于城市和自然环境的反应后，越来越多的研究表明，"户外"的环境也很重要：碧水蓝天比喧哗的都市街道对人们有更多的好处。

加拿大特伦特大学心理系的副教授尼斯比特（Lisa Nisbet）说：“一般的研究只证明了在自然环境中时，人们的应激反应能力会下降。身处大自然中，人的血压会降低，心率变缓，心情也会更好。”

她说：“科学家还研究了自然环境对人心理健康的好处，无论是自身幸福感还是认知功能都有影响。总的来说，身处大自然中时，人们会更加快乐。'快乐'一词意思很广，因此我们采用了其它的评判标准，例如积极情绪和负面情绪、个人的活力、以及对生活的满意程度等。人们在户外环境中比待在室内时（即便不是野外），情绪会更加昂扬，人也会兴致勃勃。”

Image copyright Getty Images Image caption 日本的森林浴疗法好处很多，令人吃惊（Credit: Getty Images）

自然有益这一观点，从上世纪80年代起便开始受到认同。这一观点起源生物学假说，该理论认为,人类有一种与生俱来的与自然联系的欲望。这之后出现了日本的森林浴，说的是森林环境有助于人类健康。自此以后，研究人员展开了一系列的研究，已经确定了森林疗法的多种生理和心理的益处。全球的研究表明，同大自然相处时，人们能重新集中注意力，汇聚创造力，甚至能降低罹患抑郁症的风险，生活健康长寿。

当然，很多人生活在都市，并不能随时去野外，接触森林。但是尼斯比特说，并不是非要去到森林之中——多项研究证明，城市中的绿色环境也有同样的效果。

五分钟的疗效

任职于英国埃塞克斯大学的体育、康复和运动科学学院的巴顿（Jo Barton），目前正在进行“绿色运动”的研究，也就是多多接触自然有益身体健康。其中有一项研究，她检测人们要达到心理健康需要补充多少“剂量”的自然。

有人会认为，当然是越多越好。巴顿对1252名热爱户外运动和从事园艺工作的人开展调查后发现，事实并不是如此。在接触自然的前五分钟，人们提升自尊和改善情绪的速度是最快的。

她说：“当然，在自然环境之中，积极作用是不会停止的。但在头五分钟里，我们感受到心理变化是最大的。”

她认为，情绪状态的快速好转可能是绿色环境的功劳。自然中，我们集中注意力的方式发生了改变，从需要耗费精力的集中方式，变为自然而然的集中方式，不需要耗费精力，这就让我们从心理疲惫中恢复过来。巴顿说：“接触大自然真的非常有利于迅速促成这些变化。”

巴顿还发现：城市绿地、乡村和林地环境，这三种环境结果是相似的。如果环境中有小溪或河流，则会加快心情恢复的速度。城市居民很难在乡村田园进行徒步行走，那么在当地的公园散步，也是有裨益的。

这个发现，可能会成为提升生产力的新方法。芬兰有一项研究，调查员工是如何在午间休息时，从工作的压力中恢复过来的。研究显示，和大自然的短暂接触，能大大提升工作效率。研究人员设置了两个对照组：一组是在公园散步15分钟左右，还有一组是在室内做放松运动，另外一个对照组的人员，午间休息活动依照往常不变。实验分别在春季和秋季进行，一共进行了两周时间。秋季实验的研究结果耐人寻味。

Image copyright Alamy Image caption 芬兰赫尔辛基的滨海艺术中心公园。芬兰的一项研究发现，公园里稍稍散步一会儿的效果，和做特殊的舒缓运动是一样的（Credit: Alamy）

“让我们惊讶的是，去公园里散步和做舒缓运动的效果是一样的。实验中发现在公园里散步，人们会感到更放松，更远离工作，更享受这个短暂的休憩时间，做舒缓运动的小组则只感受到了一种情绪上的放松。”

这两个实验小组，下午工作时注意力更集中，而且也更为放松。实验得出的结论是，两种活动“都能帮助员工重获工作状态。”

低估自然的魔力

但是，自然的力量并不是对所人都有效果：最近一项美国的研究显示，有35%的办公室职员，每天在户外的时间只有15分钟左右。

尼斯比特认为，不能发现大自然的好处，部分原因是因为我们自已。她在渥太华卡尔顿大学开展了一项研究，卡尔顿的冬天，学生只能通过地下通道穿梭于校园之间。参与这项实验的学生被分成两组，一组使用地下道通行，另一组必须在户外行走，途中会经过一条运河。

Image copyright Getty Images Image caption 渥太华卡尔顿大学的麦克欧顿图书馆。即使在温暖的天气里，学生也经常使用地下通道（Credit: Getty Images）

尼斯比特说：“我们发现，虽然这段路只有15分钟，走户外的学生还是要开心得多。”这就产生了一个问题：即使是这样为什么走户外的人这么少呢？为什么大家更喜欢走温暖的地下通道，即使它要拐好几个弯。随后，她询问了两组实验人员，让他们预测自己的感受。

她说：“实验后，我们询问了大家的感受。在户外行走的人都说，他们根本没想到这种体验有这么愉悦。换句话说，人们是没有想到这种体验能够远超预期的。”

尼斯比特深信，一旦开始接触自然，它就会成为我们生活中的重要组成部分。她说：“自然能够提升情绪，我们要好好利用这一点。凡能让人开心的事，人们一定会经常去体验的。”

边走边谈

那么，如何在工作的间隙，用最简洁的办法接触到自然呢？如果你在一家高科技公司工作，这就不成问题：微软打造了树屋，员工可以在里面开会；亚马逊则有“球体”（The Spheres），三个圆顶建筑里边种满了绿植，能够容纳800个员工，在这里，他们能够“以一种不同的方式工作和思考”；Adobe公司的伦敦办公室甚至在楼顶建了一圈跑道。

但也有成本更低的其它选择。巴顿说：“我们想推广一种边走边谈的工作模式。我们不是鼓励员工在工作时间吃东西，只是想把工作地点搬到户外。”

她补充道，开一扇窗户面对自然美景，员工的工作效率和幸福感就能提升不少。办公室放一些绿色植物也能起到一定的效果。也有一些公司在户外搭建了会议室和会议舱。去年美国零售品牌里昂比恩公司（LL Bean）发布了临时户外工作区，成为公众讨论的热点。

Image copyright Alamy Image caption 亚马逊的球体办公楼位于其西雅图总部，由一系列的巨型玻璃结构组成。设计这一建筑，是为了激发员工的创造力（Credit: Alamy）

当然，公司也需要鼓励员工培养一种习惯，定期到户外活动——比如把车停得远一些，尽量走有绿地的路，还有到公园里吃午餐等等。巴顿说：“比起花一小时整块的时间，不如利用零碎时间。”她认为碎片化的时间更易于管理，而且把一天中的时间分解开来，这样才能最大限度的利用这些时间接触自然。

科贝拉说，短期的干预措施，比如去公园散步两周，能够在短期内受益；如果要保持长期健康，就必须养成良好的户外运动习惯。研究表明，就长期的健康而言，在大自然环境中的户外运动，要比在办公室享受绿植和看外面的风景有益的多。

但他还认为，预防长期压力，保持短期快乐也是很重要的。他说：“短期接触自然，就像是暂时把压力消除掉一样，这本身也会产生积极的长期影响。就这方面而言，还需要更多的研究。”

现代人们生活在钢筋水泥的环境中，去接触一些大自然，无论是长期还是短期，都是非常值得的。正如缪尔所言：“紧贴自然之心……逃离城镇，间或洗涤心灵。”

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