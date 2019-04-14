学习大师：比天才更有用的关键学习法

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你花在某件事情上的时间并不等于产出的质量。比如说，每周在差不多的时间沿着同一条线路慢跑，无论坚持多久，你都不能成为世界级运动员。有些人为了出类拔萃拼尽全力，但大多数人一想到要全身心地投入训练就气馁了。

如果提升自我并不需要投入如此大量的时间，那是不是有捷径呢？那些力争上游的人是否拥有某些特殊品质，使他们能够超越其他人？BBC Capital采访了一位奥运冠军教练、一位创足球联赛纪录的经理人，还有一位超强学习者。

不要重复犯错

佛罗里达州立大学（Florida State University）教授埃里克森（Anders Ericsson）表示，花一个小时做“正确的事情”比长时间心不在焉地学习要有效。确定需要工作的领域，然后制定有目的性的计划予以修正是至关重要的一点。埃里克森称这一过程为“刻意练习”。

埃里克森花了30年時間分析从音乐家到外科医生等精英人士是如何达到所在领域的顶尖水平。他说，培养正确的心态比天赋更重要。他表示，“有一种说法一直不绝于耳，即你想成为人中龙凤，你必须具备与生俱来的天份，因为培养高精尖人才实在太难了。但这个说法是错的。”

Image copyright Getty Images Image caption 将数百枚鸡蛋竖立起来打破吉尼斯世界纪录？如果这是你的梦想，那就在心中设立这个目标，然后不断努力（Credit: Getty Images）

“刻意练习”的实践者经常批评学校的教学方式。例如，音乐教师总是从基本元素（音符，琴键）入手教学生如何读懂音乐。因为如果你需要给每个学生打分，你就需要用简单、客观的标准来进行比较。这样的教学方法使评分变得更容易，但也可能会让初学者失去兴趣。他们想象不到自己最终目的是演奏心仪的音乐，因为现在手头上的任务对他们来说毫无意义。

“我认为正确的学习方法应该是反其道而行之，”26岁的多伊奇（Max Deutsch）说，他把快速学习发挥到了极致。2016年，当时在旧金山的多伊奇给自己定了一个目标，雄心勃勃地要学习12项新技能，每个月学习一项，并且要达到高水平。第一项技能是能够在两分钟内毫无差错地记住一副牌。完成这项任务被可以被称为记忆大师了。最后一个是自学下棋，最终目标是比赛中战胜国际象棋大师卡尔森（Magnus Carlsen）。

多伊奇说，“设立目标是第一步。为了达到目标，我需要知道什么？或者能做什么？然后制定计划并坚持下去。第一天我会表明，‘这就是我每天要做的事情’。每天要做的每项任务都要提前确定，因此就不用再考虑‘我还有力气吗？还是推迟一下？’由于任务已定，每天就必须完成，没有商量的余地。”

多伊奇说，他能在挑战自己的同时，胜任一份全职工作。每天通勤一小时，确保有8小时的睡眠。每天花45到60分钟学习新技能，坚持30天，就足够完成每项挑战了。他说，“这项挑战难就难在规划，占了八成。”

Image copyright Getty Images Image caption 一个月的学习时间足以击败国际象棋世界冠军卡尔森吗？多伊奇对此很好奇，决定找出答案（Credit: Getty Images）

如果你觉得“刻意练习”听起来很熟悉的话，其实这就是美国畅销书作家格拉德威尔（Malcolm Gladwell）所倡导的“1万小时定律”的基础。埃里克森最早发表的一篇关于“刻意练习”的论文指出，优秀人士在达到顶尖水平前，要花1万个小时或大约10年的时间以这种专注的方式进行训练。但是也不是说任何人在任何事情上花1万小时就能成为世界级大师，这是一种误解。埃里克森说，“你需要有目的地去练习，只有某种人能从心理上做到这一点。”

他表示“这与练习的总时间无关，而与投入程度相匹配。他们是否在纠正错误？是否在寻求改变？不知为什么有些人会认为多犯同样的错误能进步。”

集中于高超技艺

埃里克森的理论在体育界十分受用。古斯塔夫松（Roger Gustafsson）说，“球员是真正的实践者。想要成为顶尖球员，他们必须下定决心。”古斯塔夫松曾是一名足球运动员，后来当了足球教练。上世纪90年代，哥德堡队（IFK Goteborg）在他的带领下获得了5次瑞典超级联赛冠军，创下瑞典联赛纪录。现年60多岁的古斯塔夫松仍然活跃在哥德堡体育俱乐部的青年队。

“我们尝试教队里12岁的孩子巴萨三角传球，经过5周的刻意练习，他们进步非常神速，在比赛中三角传球的次数达到了巴萨隆纳足球队的水平。当然，并不是说他们传球的质量和巴萨隆纳一样好，但他们能在这么短时间内学会令人惊讶。”

“刻意练习”的5个技巧

设立目标是第一步。你的目标是什么：成为世界上最优秀的人，还是其他什么？没有目标，就无法制定计划。 从目标往回看，思考需要做什么才能达到目标？剔除那些对实现目标无益的事情。 把计划拆分成小块，给自己设定最后期限。这样你就知道自己是落后于计划还是停滞不前。 向有经验的人寻求反馈或者用视频记录。如果你想成为一名优秀的演讲者，那就拍下你自己的演讲，并与其他演讲者进行比较。 停滞不前时，你需要从头来过。反思什么是别人做而你没做的？先退步后进步也有可能。

视频是提供即时反馈的重要工具。古斯塔夫松说:“如果你只是以说的方式给队员讲解，他们可能无法完全理解。他们必须看到自己的表现，并与其他球员进行比较。年轻队员对录制视频这种反馈方式非常满意。他们习惯于拍摄自己和对方。作为一名教练，我很难给每个人都提出建议，因为整个球队有20名球员。‘刻意练习’的宗旨就是让人们学会自我反馈。”

古斯塔夫松强调，教练的反馈建议给的越及时越有价值。通过纠正训练中的错误，他们能少在错误的事情上浪费时间。

明尼苏达大学（University of Minnesota）排球主教练麦卡琴（Hugh McCutcheon）表示，“运动员的目的是最重要的，他们必须渴望学习。运动员必须意识到应该容许自己有成绩会退化的空间。有时候，退一步才会进三步，但意志不坚定的求学者可能会因此丧失兴趣。想要精通一门技术是很困难的，任何运动都是如此。高超技艺使最优秀的人脱颖而出，而这需要大量的投入。”

Image copyright Getty Images Image caption 2008年，麦卡琴带领美国男子排球队获得北京奥运会金牌。2012年的伦敦奥运会上，他带领女子排球队获得银牌（Credit: Getty Images）

麦卡琴曾是美国男子排球队的主教练，并带领队伍获得了2008年北京奥运会的金牌。随后，他接管了女子排球队，并带领她们在2012年伦敦奥运会上获得了银牌。麦卡琴说，“教学是我们教练的责任，学习是运动员们的责任。这不是一个投入产出的问题。你会因为停滞不前而痛苦不堪，只有努力改正缺点的人才能挺过去。从初学者到行家，你并不会经历翻天覆地的变化。有才华的人太多了，天赋并不罕见，罕见的是集天赋、干劲儿和专注力于一身。”

为什么计划如此重要

在挑战某些任务前，多伊奇已严密制定了学习方法，比如记忆一副纸牌，这其中90%的方法是早已定好。多伊奇想把“刻意练习”应用到更抽象的挑战中，这需要他制定属于自己的一套方法，比如说完成纽约时报周六版上的填字游戏。人们觉得这些纵横字谜过于复杂，无法用系统的方法解决，但他认为自己可以应用之前学到的技巧。

Image copyright Getty Images Image caption 想要掌握一项技能，投入一万个小时并不是唯一条件，还需要有目的的练习（Credit: Getty Images）

多伊奇说，“如果我已经掌握了6000个最常见的线索，那我离揭开一个字谜的谜底还有多远？对于简单的字谜游戏，这是一个很重要的解决方法。周六的填字游戏不用如此深入研究，但却是一个巨大的优势。我抓取了一个网站以获取数据，并根据之前学习语言的经验，我使用了一个程序来记忆这些数据。在一个多星期的时间里，我解开了那6000个答案。”

充分了解这些答案后，他能够掌握所有这些常见的线索。接下来，多伊奇研究了谜题是如何构建的。某些字母的组合跟随其他字母组合之后的可能性较高，因此，如果字谜的一部分已经完成，他可以通过排除不太可能的单词来缩小范围。扩大词汇量是他从字谜新手到高手的最后一步。

多伊奇给自己设定的12个挑战，他完成了11个，只有象棋比赛他未能打败棋王卡尔森。他说，“我们总是低估了自己在短时间内能完成的事情，而高估了完成一件事情所需要的时间。你设定计划，去除了精神上的杂音，心无旁骛。每天花一个小时‘刻意练习’并坚持一个月其实所耗时间并不多。但你什么时候曾花上30个小时特意去认真做某一件事？”

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