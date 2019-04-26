全球最贵城市排行榜其实不是给你看的

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前不久，经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）发布了每半年一次的全球最贵城市排行榜。

2018年6月，美世咨询公司（Mercer）也发布了类似榜单。同月，咨询公司ECA国际（ECA International）也有此类名单公布。一年到头还有很多公司在制作最贵城市排行榜。

不过，当看到“最贵城市排行榜”的标题时，先别急着点开网页去看你的城市是否榜上有名，有些问题你心中应当有数：榜单的目标受众是谁？测算标准为何？如何计算你的生活成本？

榜单接连不断

这些榜单并非针对本地居民，而是给跨国企业在外派员工时用的，可以帮助公司计算该付外派员工多少薪水。

假如你是人事部经理，想外派一名分析员去吉隆坡工作，那就需要了解吉隆坡的生活成本，这样才能给出合理的薪酬。相比实地调研，参考现有的榜单更省事。

Image copyright Getty Images Image caption 全球最贵的房子有一些在香港，但香港在今年经济学人智库的榜单中位列榜首还有其他原因（Credit: Getty）

参考这类榜单的公司大多打算外派一些技术专家或者管理人员，他们的薪资待遇要高于当地平均水平。这一重要因素对榜单排名影响很大，关系到哪些城市会名列前茅。

榜单的具体制定标准不尽相同，但总的方法类似。研究人员会对数百座城市实地考察，收集各类商品和服务的价格，当中包括食品百货、理发、电影票、服装、电子产品和家具等等，组成“一篮子商品”。

有的数据机构还会考虑房租和汽车成本。（所以新加坡会频繁上榜，那里买车养车很贵，新加坡的排名因此大大提升。）“最贵城市”还受到汇率和税率等因素影响。

在比较“一篮子商品”的价格数据时，各机构的测算标准是一致的。以经济学人智库为例，研究人员会将价格折算为美元，以纽约为基准城市，该城市与纽约的价格差决定了它在榜单上的位置。

经济学人智库的首席经济学家伍德（Robert Wood）说：“对有雇员被派往海外工作的公司而言，榜单是个工具，能帮助决定该向外派员工支付多少薪水。”

换句话说，这些城市是全球最贵的，但只是针对特定人群。

Image copyright Getty Images Image caption 巴黎曾在经济学人智库的榜单上名列前三，但这也许并非是当地居民的生活写照（Credit: Getty）

特定消费群

对于跨国企业及其派驻海外的员工而言，这些榜单非常实用，一个主要功用是让外派员工了解，在当地维持自己的生活方式和消费水平花销有多大——公司也就知道该付多少薪水了。

任职于美世咨询公司的顾问科多瓦（Vince Cordova）说：“榜单并非面向所有居民，只是针对外派的顶尖人才和高管。”这些外派人员“不一定和本地居民的花销一样，他们会去外籍人士经常光顾的商店”。

科多瓦说，重点在于，这类榜单中的价格数据是基于来自其他市场或国家的特定人群对特定品质的特定商品而收集的。这是一群“想要维持原有消费习惯”的外派员工。

如何判断生活成本

如果你不是外派高管，又该如何判断一座城市的生活成本有多高呢？

可惜的是，榜单的前十名基本都用不上。你只能自己去了解，问问自己：为什么想来这座城市？想来这里做什么？理想的生活方式是什么样？是打算独自生活，还是与家人、孩子、伴侣或朋友一起？

Image copyright Getty Images Image caption 买车养车的高昂成本让新加坡连年登上最贵城市排行榜（Credit: Getty Images）

这些问题都决定了你的生活成本有多高。

纽约大学的经济学教授怀特（Lawrence White）说：“想得到答案可不容易，需要自己去调查了解：想住在城市什么地方？靠近公共交通重不重要？收不收消费税？所有消费都收税吗？食品收不收税？服装收不收税？”

找到适合自己的方法，而不是套用针对极少数人的标准。

经济学人智库的伍德说：“要了解自己的国家和本国的货币。有没有哪些商品的价格升得特别快，反映了哪些消费习惯？”他提到可以将交通和食品百货这类消费项目的价格同国内其他城市的物价作比较。

实际上，不论你是不是外派专家，打算在城市生活就要付出代价，所有大城市都是如此。另一方面，城市设施便利交通发达，你可能会感到物有所值，这跟城市在榜单上的排名关系不大。

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