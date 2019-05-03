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学习一门新的语言本身就是一个可怕的想法。成千上万的生词、完全不同的语法结构以及很有可能遭遇的尴尬，这些都足以让我们望而却步。

但是专家们认为，每天只花一个小时，就很有可能取得重大进步。不仅如此，练习一门新语言所获得的技能可以让人在职场中和其它地方觉得如虎添翼。

研究表明，双语能力与智力、记忆技能以及更高的学术造诣有直接联系。双语能力让大脑更有效率地处理信息，这甚至能延缓与年龄相关的认知能力下降。

依靠母语和正在学习的新语言，你可以开发出一套不同类型的工具箱，带来短期和终身的认知收益。当然，语言的差别越大，挑战也就越大（比如学习荷兰语和越南语）。不过，专注于一项特定的应用情景能够显著缩短练习时间。

不管是找一份新工作，提高文学修养，还是与他人随意交谈，你都可以提高语言技能。不论年龄多大，抑或之前有没有接触过这门语言。

Image copyright Getty Images Image caption “跨文化能力”，即知道如何在不同文化之间建立联系，可以成为一项有价值的技能（Credit: Getty Images）

最难的语言

美国对外事务研究所（US Foreign Service Institute，简称 FSI）针对母语是英语的人士，将他们学习的语言按照难度分为四类。第一类最易学，包括法语、德语、印尼语、意大利语、葡萄牙语、罗马尼亚语、西班牙语和斯瓦希里语。FSI 的研究显示，所有第一类的语言，要达到基本流畅需要大约 480 小时的练习时间。

顺着榜单继续往下，语言的难度开始陡增。第二类语言（包括保加利亚语、缅甸语、希腊语、印度语、波斯语和乌尔都语），要达到与第一类语言同等的流畅度需要 720 小时。还有许多语言更加难学，比如阿姆哈拉語、柬埔寨语、捷克语、芬兰语、希伯来语，属于第三类。第四类则包括一些对说英语的人最具挑战性的语言，包括阿拉伯语、汉语、日语和韩语。

尽管这一时间表让人怯步，但专家表示，只看认知收益，学一门第二语言是非常值得的。这样能够自然地开发我们的执行能力。匹茨堡大学神经科学系的教授菲耶（Julie Fiez）表示：“这是一种高级能力，可以灵活地处理并利用信息，在大脑里保存信息并封锁不相关的信息。之所以叫做执行功能是因为人们认为它是 CEO 所具备的技能：管理一群人、兼顾大量信息、同时处理多项事情以及为事情设置轻重缓急。”

西北大学的一项研究表明，有双语能力的大脑仰仗执行功能（比如控制力、工作记忆以及认知灵活性）来维持两种语言之间的平衡。两种语言系统总是处于活动状态并且相互冲突，使大脑的控制机制得以不断增强。

Image copyright Getty Images Image caption 只要每天练习一小时，一位母语为英语的人就可以在两年内学会一门第一类语言（Credit: Getty Images）

迈尼盖蒂（Lisa Meneghetti）是一位数据分析师，来自意大利特雷维索（Treviso），她掌握了超多门语言，能够流利地说至少六门语言：英语、法语、瑞典语、西班牙语、俄语和意大利语。开始学习一门新语言的时候，尤其是一门难度曲线较低、需要较少认知耐力的语言时，她表示最大的困难是克服避免把词搞混。

她说：“在语言之间转换并使用捷径对大脑来说是很正常的。对于同属一个语系的语言来说，这会发生得更频繁也更容易……因为相似之处太多了，但是同样地，这种产生误判！”

贝克（Beverly Baker）是渥太华大学一位研究语言和双语学习的教授，她表示，尽管与这种心理障碍作斗争似乎违反常理，但做起来其实很简单，就好比学习一门与已知语言相似度小的语言。

她表示：“如果你选择的两门语言有不同的书写系统和区别之处，比如日语和西班牙语，那么你就不会有把词搞混的烦恼。”

一小时的差别

学习任何语言的基础都是非常快速的。多邻国（Duolingo）或者罗塞塔石（Rosetta Stone）等语言学习程式可以引导你以闪电般的速度学会一些祝福语和简单的短语。多纳（Timothy Doner）通晓多种语言，他建议，如果要获得更好的个人体验，不妨去阅读并观看你有兴趣的材料。

“如果你喜欢烹调，那就买一本用外语写的烹调书吧；如果你喜欢足球，那就试着看一场外国的球赛吧，”他说。即便你每天只学会一点点单词，都可以掌握绝大多数第二类语言。

Image copyright Getty Images Image caption 如果你把一门新语言与自己喜欢的东西结合在一起，那么学习这门语言就会容易得多，比如看一场用外语解说的足球比赛（Credit: Getty Images）

在你走远前，重要的是要考虑在未来如何使用这门语言。

贝克说：“一位繁忙的专业人士可能会觉得学习汉语普通话很重要，因为他们与中国有商业上的往来，或者你的家人会说这门语言而你不会，或者你爱上了一个说这门语言的人。抑或你只是对跟岳父岳母聊上几句充满兴趣。这是你的个人动力——实际上是你想达到这种级别，以便能够现实地生活在这种语言中。”

一旦你确定学习这门新语言的目的，你就可以着手制定一套卓有成效的小时计划来进行日常练习，其中包括多种学习方法。

对于如何最好地利用这段时间因人而异，通晓多种语言的人和语言学专家对此有不同见解。不过有一个小贴士似乎广为认可：至少有一半的时间不去接触书籍和视频，而是和一位母语使用者面对面地练习。贝克说：“讨论问题并开展活动、使用这门语言一起聊天讨论文化。我不会跳过这部分，因为学习有关人和文化的知识会激励我跟上其他学习进度。”

菲耶说：“一些成年人学习语言的方式是努力背单词、练习发音，所有这一切都是无声进行的，而且都是一个人做。他们不会向前走一步，试着用这门语言和他人对话。那真的不是在学习另外一门语言，只是在学习视像与声音的联系。”

Image copyright Getty Images Image caption 语言学习的培训项目固然重要，但是花时间与母语使用者一起练习是最有效的方法（Credit: Getty Images）

和学习乐器一样，相比于零星地练习且每次花大量时间，有规律地练习且每次花不多的时间则更有效率。这是因为，如果没有连续的时间安排，大脑就无法专注于任何深度认知过程，比如在新知识与之前的学习之间建立关联。因此，每天一小时、每周五天要比每周一次、每次五小时突击更加有益。

FSI 指数显示，按照这一速度，要达到一门第一类语言的基本流畅度需要 96 个礼拜，即不到3年的时间。然而如果遵照专家的建议，学习特定应用情景的课程而非力求达到整体流畅，初学者将能够显著缩短达致心仪水平的时间。

IQ 与 EQ

“学习一门第二语言能够满足眼下的需求，同时还能助你成为一位更加善解人意、更具同理心的人，因为它能够开启一扇通往不同思考与情感方式的大门，”迈尼盖蒂说。“这是IQ 与 EQ 的结合。”

在语言壁垒之间交流并产生共鸣能够使人们获得一种需求甚高的技能，即“跨文化能力”。从本质上来说，这种能力能够使人们与其他文化的人有效交流。

每天花一小时来学习一门新语言，是一种在人与人之间搭建桥梁、消除鸿沟的训练。这种训练能使你获得更有韧性的交流技能，拉近你与同伴的距离，无论是在工作中、在家里还是在国外。

“你面对的是一个来自不同文化的人，他（她）持有不同的世界观。你将不急于判断，而是更有效地解决迎面而来的冲突，”贝克说。

“只需学习一门语言，不管是何种语言，都能够帮你适应其他文化，并培养随机应变的能力，就这样。”

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