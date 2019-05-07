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当安德逊（Kelly Anderson）的宝宝两个月大的时候，她尝试进行一套睡眠计划，但她失败了——事实上，整个过程“几乎要把我逼向疯狂的边缘”。安德逊最终放弃了计划，但是经过六个月没有睡好觉的生活后，她意识到自己需要帮助。

她给英国睡眠顾问科恩（Kate Cohen）打了通电话，她专门帮助那些有小孩的家庭获得急需的睡眠。科恩查看了整家人的起居记录后起草一份睡眠计划，这是一个帮助父母提高孩子的睡眠质素的“睡眠圣经”。

像科恩这样的专家建议可并不便宜：从一次50英鎊（65美元）的咨询到395英镑的整套服务。但安德逊认为很值得，“即使是这个价钱的100倍，我也愿意给。”

Image copyright Getty Images Image caption 卡斯帕公司在2014年推出了“盒子里的席梦思”这个产品，并且在2018年开设零售实体店，在店里你可以体验品牌的产品——甚至是打个盹也说不定（Credit: Getty）

自从科恩在两年半前开始这项事业，她已经有超过250个顾客。而且她并不孤单——各种睡眠相关的产品和服务迅速发展，因为全世界都意识到这个产品有多宝贵——睡眠是一个价值数十亿的产业，其中包括枕间喷雾剂，智能闹钟和白噪音耳塞等不同的发明都在争相吸引人们的注意。

卡斯帕（Casper）公司在2014年推出了的“盒子里的席梦思”——顾客可以把床垫带回家属舒舒服服的体验100天再决定他们是不是喜欢。如果不喜欢，公司会上门回收。

克利姆（Philip Krim），卡斯帕的创始人之一表示，他们重塑了床垫的购买体验，他将这种体验比作在陈列室里买二手车。

“我们一致认为，购买床垫曾经是最糟糕的消费经历”，他说：“其实这是人生里如此重要的产品，对人的生活带来很大的影响，所以购买它们需要有更好的方式。”

投资者看起来也很喜欢这个想法：这门生意从一开始就在风险投资那儿筹得了24亿美元（约合18.5亿英镑），无数的体验式床垫品牌也如雨后春笋般出现。但即使这样，它们只是占据了一小部分市场，因为传统的零售商也在这方面加大了竞争力。

英国最大的一个床垫零售商“梦乡”（Dreams），引进了一种色彩代码系统来帮助消费者更好的理解不同的产品，他们也顺应消费者口味，推出了体验式床垫。公司CEO卢苟（Mike Logue）承认，让人们在大白天的展示厅里试睡床垫是有一点奇怪的，但他也同意，“买床垫一项非常重要的事，一定要买对才行。”

然而，不仅仅是床垫。各家公司也在如何将可穿戴科技应用到睡眠中。“梦乡”已经推出了一个叫做“小憩”（Napp）的睡眠追踪的手机应用程式，连同一个小圆石尺寸的屏幕连接到你的寝具上，从而记录诸如活动、心率和呼吸情况等。

这类产品通过分析数据，帮人们做出最佳选择——什么时间睡觉，房间保持什么温度——从而安排好睡眠。这些产品到目前为止都还挺实用，但它们的目标受众则是一个更市场具洞察力的市场。

Image copyright Oura Image caption 欧拉指环（The Oura）包含传感器，透过监测整晚的脉冲波形来评估你的睡眠质量（Credit：Oura）

乍一看，这枚欧拉戒指看上去像是一件不错的珠宝。这一系列有银色的、黑色的或者是镶钻的款式。 但戒指中隐藏着测量整个夜晚脉冲波形的传感器。 他们每秒钟采集250个样本，为的就是评估你的睡眠质素。

它生成的图形会告诉人们，自己一整晚的睡眠是怎样的。欧拉的销售总监拉泰拉（Harri Lahtela） 解释说。他说，类似产品能帮助我们认真对待睡眠，就像我们认真对待锻炼一样。他表示，多年来人们一直忽视了睡眠对我们整体健康的影响。 “我们非常高兴，它终于开始得到应有的关注。”

牛津大学昼夜节律神经学教授福斯特（Russell Foster）也同意这一看法，他说，人们对于睡眠如何影响自己的认知有所增加。

“过去几年的研究表明，我们巩固记忆、处理信息、为复杂问题提出解决方案的能力，都取决于夜间大脑获得休息的情况。”“事实上，我们白天的工作能力取决于晚上的睡眠质量。”

同样明显的是，睡眠不足会给你带来沉重的打击。 福斯特教授列举了一些短期后果，如信息处理不准确、注意力不集中，以及免疫系统受到抑制、患心血管疾病和心理健康问题的可能性增加等长期健康风险。

随着人们对睡眠重要性的认识越来越高，雇主们也开始关注这个问题。林德霍斯特（Christopher Lindholst）的公司 MetroNaps 在销售一种叫能量舱（EnergyPod）的产品，这是一种非常现代化的斜躺床，让员工可以在工作间中小睡一会儿。

“雇主们已经认识到需要着手解决员工睡眠不足的问题，”林德霍尔斯特说。“科技让我们睡不着觉——人们总是熬夜看电影，工作时间也比以前更长了。”

MetroNaps 于2015年前在纽约成立，产品销往30多个国家，其中一个客户是跨国软件公司 SAP，该公司已经在其新加坡分公司安装了能量舱。该公司负责人力资源的高级副总裁雷多赫曼（Renate Janini Dohman）表示，能量舱也在改变公司的文化。

Image copyright MetroNaps Image caption MetroNaps 公司的能量舱能让员工适应正午的快速睡眠。 这样的豆荚舱在全球一些大公司的办公室里都有（Credit：MetroNaps）

“在我们的公司文化中，一个人把自己照顾好是重要的，这样他/她才能在重返工作时表现出色，”雷多赫曼认为，这对公司是有显而易见的好处的。

“当公司对员工的健康和幸福进行投资时，员工投入的成都可能是一般员工的8倍，生产力可能性是一般员工的3倍，因此，考虑员工健康状况对生产力的影响是很重要的。”

福斯特教授看到了职场文化正在发生的转变。“我们已经从80年代走出来了，当时进来说‘我又熬了一个通宵’几乎是一种荣誉，老板会拍拍你的背。而现在，一个好的雇主会说：‘回家吧，我不想让你继续工作了’。”

但他同时也警告说，睡眠产业现在还很年轻，什么产品有用什么产品没用，还有待观察。

“许多市场上流行的睡眠产品只有非常少的科学根据，所以作为一个科学家，我会反对。但如果它们对你有效，并且改善了你的睡眠习惯，那么我觉得也行。”

毕竟，短时间内世界运转的速度不会放慢。 随着企业为我们提供了获得完美睡眠的方法，这只会是一门持续增长的生意。

“我想，投资者认为睡眠正在成为健康的支柱，而这种趋势还只处于起步阶段，”卡斯珀公司的创始人克利姆说。“人们将会在改善睡眠环境上花越来越多的钱。”

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