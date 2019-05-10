人口研究：老人比幼童多 我们该怎么办？

Image copyright Getty Images Image caption 老年人比较健康的国家医疗成本会更低（Credit: Getty Images）

联合国的数据显示，世界上的老年人口已经超过幼童，这在历史上尚属首次。

数据表明，2018年底，65岁以上人口超过了5岁以下的。

如今全球65岁以上的人口大约有7.05亿，而0到4岁的大约有6.80亿。

差距越来越大

依照目前的趋势，最年长和最年幼两组人口之间的差距直到2050年都会不断增加——届时，65岁以上人口的数量将是0到4岁人口的二倍还要多。

逐渐扩大的差距体现了人口统计学家们追踪了几十年的一个趋势，即在大多数国家，人的寿命正在增加，而新生儿数量却不足。

但这对你有什么影响？会不会已经产生了影响？

新生儿数量不足

穆雷（Christopher Murray）是华盛顿大学健康指标与度量研究院的院长，他表示：“儿童数量将很少，65岁以上的人口会很多，全球社会将难以维系。”

穆雷2018年还写了一篇论文，并在文中表示，世界上几乎有半数国家正在经历“生育低谷”，儿童数量不足以维持人口规模。

“想一想社会中祖辈比孙辈多所造成的严重社会经济影响，”他补充说。

世界银行的数据显示， 1960年全世界的生育率为每名女性生育将近5个孩子。

不到60年，这一数字减半到2.4个而已。

与此同时，社会经济的进步让出生的孩子们受益。 1960年，人的平均寿命只有52岁多一点，2017年则达到了72岁。

这意味着人们活得越来越久，并且随着年龄增长，所需的资源也越来越多，给养老金和医疗体系等方面增加了压力。

老年人口

人口老龄化问题在发达国家更为突出。这些国家的出生率往往更低，原因有很多，最主要在于经济富足，因此儿童死亡率更低，易于采取节育措施，而抚养孩子的花费则相对较高。

发达国家的女性往往晚育，因此生育孩子的数量也少。

Image copyright Getty Images Image caption 日本人的预期寿命将近84岁，高于其他各国（Credit: Getty Images）

发达国家更高的生活水准意味着人们活得也更久，日本就是最好的例子。在日本，人们出生时的预期寿命将近84岁，是世界上国民预期寿命最久的，2018年65岁以上的人口占到总人口的27%，比例也是全球最高的。

日本5岁以下的人口占多少呢？联合国的数据是大约3.85%。

这两重挑战已经困扰了日本当局数十年，就在去年，政府宣布强制将退休年龄从65岁上调到70岁。

这一政策实施之时——如果实施的话，日本劳动者将成为世界上退休最晚的人。

但人口不均衡也同样威胁着发展中国家。中国65岁以上人口的比例比日本低得多（为10.6%），但由于自1970年代开始执行严格的计划生育政策，这一世界第二大经济体的出生率同样较低——每位女性仅生育1.6个小孩。

中国大陆5岁以下的人口数量如今不超过总人口的6%。

儿童数量 VS 生活质量

生育率高的都是非洲国家。

例如，尼日尔（Niger）是世界上生育率最高的国家，2017年每位女性平均生育了7.2个小孩。

然而，非洲国家的儿童死亡率也很高——尼日尔每千名活着出生的新生儿中有85例死亡，位居全球最高之列。

Image copyright Getty Images Image caption 生育率高的都是非洲国家，例如在尼日尔，每位女性平均生育7.2个小孩（Credit: Getty Images）

替代率

对于人口来说，2.1是个神奇的数字。人口统计学家表示，2.1%是人口能够自行更新换代所必需的生育率。

然而联合国最新的数据表明，全世界生育率达到这一水平的国家只有113个——只占全球半数多一点。

研究人员还指出，儿童死亡率较高和预期寿命较低的国家需要2.3%的出生率，而目前只有99个国家能达到。

尽管全球人口总数在增加，并有望在2024年底突破80亿大关，但由于新生儿数量下降，许多国家的人口很可能会显著减少。

最极端的一个例子是俄罗斯：每位女性平均生育1.75个小孩，这一生育率会导致俄罗斯在未来几十年人口显著减少。

联合国人口司预测，俄罗斯人口将从目前的1.43亿下降至2050年的1.32亿。

经济影响

人口下降以及老龄化会导致劳动人口减少，从而造成经济生产力下降，妨碍经济增长。

去年11月国际货币基金组织曾警告，由于人口老龄化，日本经济在未来40年将下滑超过25%。

“人口统计学影响着我们生活的方方面面——看看窗外，看看街上的人、房屋、车辆和消费，统统受到影响，”牛津大学人口老龄化研究所的所长利森（George Leeson）向BBC表示。

科技能减轻人口老龄化带来的经济影响吗？

政策与政治

不过各方一致认为，政府需要采取行动来拆除老龄化这颗“定时炸弹”，政府也已经在努力了。

中国2015年重新研究了独生子女政策，并在2018年表示将在下一年全面终止生育限制。中国官媒《人民日报》上的一篇专栏文章表示，生孩子“是家事也是国事”。

不过放开限制却并没有解决问题：中国2018年的新生儿数量为1520万，是60多年来最少的。

中国的学者认为，新生儿数量减少的原因在于育龄女性人口下降，此外一些家庭也因为经济原因推迟了生育计划。当家庭中的女性受过较高教育、不想担当主要看护人这一传统角色时，生育计划更会推迟。

Image copyright Getty Images Image caption 老年人比较健康的国家医疗成本会更低（Credit: Getty Images）

活得更久，身体更好

人口专家告诫我们，在减轻人口老龄化影响的过程中，改善长者健康状况的政策应该发挥重要作用。

他们认为，身体更健康就能工作更长年头，精力也更充沛，能够降低医疗成本。

让劳动力更加多元化的问题经常被忽视，涉及到性别时尤其如此：国际劳工组织的数据显示，2018年女性参与全球劳动力市场的百分比为48.5%，比男性低了不止25个百分点。

国际劳工组织的经济学家恩斯特（Ekkehard Ernst）解释说：“经济体中，如果女性参与劳动力市场的比例较高，则经济增长下滑的速度会比较慢。女性劳动者更多不仅能让经济体更有抵抗经济冲击的能力，也是对抗贫穷的有力手段。”

可以确定的是，问题迫在眉睫。

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