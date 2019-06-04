学生求代写 “论文工厂”应运而生

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第一次给别人写论文时，克里斯（Chris）获得的回报是美食。朋友说女朋友需要帮助，于是克里斯同意帮她校对文章。但那篇文章需要的不仅仅是编辑校对——“逻辑太混乱了”——于是他重新写了一篇。

效果不错，文章很好，那个学生拿了高分。克里斯的朋友很高兴。“他在新加坡请我吃了一顿火锅——那是我第一次去火锅店，”他回忆说。

后来，那名学生又让他帮忙写作业。“我说：‘我不能每天都吃火锅，我得收费。’于是，她把我介绍给她的同学，一切就这样开始了，”克里斯说。

如今，他经营一个“论文工厂”。这是一门利润丰厚的生意，替不能完成作业的学生写论文。

Image copyright Getty Images Image caption 在美国那起涉及数十名富豪和名人家长的丑闻中，大学招生丑闻成了全世界关注的焦点（Credit: Getty Images）

最近，美国大学招生丑闻登上全球各大报纸头条，学生作弊问题成为了人们关注的焦点。这并不是第一起：比如，印度仍在处理一起大规模医学院入学考试作弊案。

这不仅仅是招生问题，还有进入大学后学业的问题，以及克里斯这种人的角色。

“灰色地带”

在新加坡留学多年后，克里斯回到了中国。在这里，他既自己代写论文，也将业务分包给其他人。他的学生客户远在澳大利亚和英国等地，一年收入高达15万美元。

第一个学生顾客去澳大利亚攻读硕士学位，把克里斯介绍给其他同学，他的业务增加了。他每周至少写一篇论文，但他是学全球研究（Global Studies）专业的，因此，他会将商业和金融等科目的作业分包给手下的相关专业人士。他的收费标准约为1元人民币/字，因此一篇1000字的文章收入约为1000元人民币（相当于115英镑，150美元）。

克里斯不愿透露姓氏，他说，他的行为介于作弊和教学之间。

“我每次都（和学生）说： ‘你可以参考我的文章，但不能直接把它交给老师。’但他们怎么做，我控制不了。的确有一些学生是真的向我学习，所以我觉得这是一个灰色地带。”

他说，有时候其实也想拒绝。“我告诫自己应该停手，因为这是欺骗，学生们根本没有从我这里学到什么。然而一个月后，他们又给我打电话：‘请问能再帮我一次吗，因为我要完成这次作业才能毕业。’我说好吧，如果真是这样的话，我会帮最后一次。我是真的想让他们学习，但是很难。”

Image copyright Getty Images Image caption 和大学考试作弊一样，论文工厂在全球变得愈发普遍。图中是2018年法国高中生参加考试的情景（Credit: Getty Images）

利用高科技，投放广告，锁定客户

英国高等教育质量保证署（Quality Assurance Agency）的克罗斯曼（Gareth Crossman）态度强硬。他认为，这些学生的行为不仅有损教育，还会产生更严重的后果。

“他们也是在欺骗社会，因为你不希望看到，不合格的人进入劳动力市场，”他说。“英国皇家护理学院（Royal College of Nursing）对这种现象表示担忧，毕业的护士并不具备相应的资格。”

“我认为，越来越多的学校承认这是个问题，以及附带的声誉风险，有这种认识就是进步。但从另一方面看，这是一个严重的问题，确实需要解决。”

克罗斯曼提到了斯旺西大学（Swansea University）去年发表的研究。该研究表明，全球以这种方式作弊的学生比例可能多达七分之一。这并非新现象，克罗斯曼补充说，但因为科技进步和论文工厂使用高科技，这种现象的规模大大增加。

“我们都习惯了在浏览社交媒体网站的时候看到有广告弹出，显示我们可能感兴趣的内容，你会发现论文工厂如出一辙，”他说。学习吃力的学生——那些搜索“如何获得论文帮助”的学生——会成为投放广告的目标。

克罗斯曼说：“他们自称提供的‘定制学习辅导服务’完全合法。他们会用‘100%不抄袭’这样的说法，看起来像是某种质量标志，但说白了是在告诉你，你可以把作业当成自己的交上去，并且不会被反剽窃软件发现。”

这是一门市场为导向的生意，可以让供应商赚大钱。克罗斯曼还说，“如果去到其中一些网站，甚至可以定制论文选项，你可以设定‘这是我想要的文章质量，这是字数，这是成绩’。如果你说的是一篇1万字、2.1分的论文，收费就是数千英镑。”

无论如何，仍属合法

克罗斯曼说，论文工厂代写的文章质量各异。有些人明显具备专业知识，另一些人“几乎不懂”，还有被抓住的风险。

克里斯称，他的客户中被发现的在5%到10%之间。“我告诉他们，不能直接交给老师。应该看一看，把一些地方改一下。他们不听，所以说不是我的错，”他说。但被发现并没有让他们停止作弊，只是让他们想出应变方法：“他们坚持雇佣我，只是把文章改成他们自己的话。”

克里斯说想停止这项工作，但客户让他不要这么做。而且现在有了依赖他为生的员工。“我得给他们发工资，因为他们只能靠这个赚钱。如果我不干了，没人替他们养家，所以我现在不愿停下来。”

克罗斯曼称，他所在的组织已致信给相关科技企业，请它们拦截论文工厂的付费广告。他说，部分社交媒体公司，尤其是谷歌（Google），至少已经在英国叫停了通过它们发布的论文工厂广告，但脸书（Facebook）尚未采取类似的措施。尽管美国几个州、新西兰和爱尔兰都有相关立法，但在大部分发达地区，论文工厂仍是合法的。

Image copyright Getty Images Image caption 专家称论文工厂和剽窃服务通过社交媒体对学生进行广告宣传（Credit: Getty Images）

克罗斯曼说，尽管作弊的不是特定群体，但最终使用论文工厂的可能是更易受害的学生。

“留学生没有学习支持网络，没有家庭网络，有时候不具备语言技能，”他说。“学校的确有义务发现学习吃力的学生，并给予支持。”

新型反剽窃软件也在涌现。它们会挑选出抄袭的文章，还能发现文章是否有多个作者或是否不同于与作者通常的风格——“显然我们都有自己的写作风格”。

但这只是应对这项重大挑战的策略之一。“是，技术在进步，”他说，“但没有灵丹妙药。”

本文中的故事出自BBC国际部（BBC World Service）《每日财经》（Business Daily）栏目播出的一期名为《论文枪手》（The Essay Cheats）的节目。节目由巴特勒（Ed Butler）主持，莱恩（Edwin Lane）制作，福格蒂（Philippa Fogarty）改编。

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