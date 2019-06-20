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“逃离”（Getaway）是位于布鲁克林绿点区主干道旁的一家酒吧。在这家别具一格的酒吧里，你可以尝遍纽约的网红鸡尾酒。酒吧的墙是高雅的蓝绿色，环境温馨舒适，让人能够卸除心防与身边人轻松闲聊。菜单上列出了一系列13美元（约10法郎）的鸡尾酒，配方材料包括烟草糖浆、越橘和墨西哥胡椒酱。还有店主的善意提醒：本店不可使用笔记本电脑。

然而，跟布鲁克林的其他酒吧不同的是，“逃离”酒吧里的饮品都不含酒精。这类不提供酒精饮料的酒吧，也被称之为清吧（sober bar）。

酒吧居然没有酒，听起来似乎有些匪夷所思，就好像说水族馆里没有鱼或面包店里没有面包。但在像纽约、伦敦这样的城市，屋小如舟的公寓住户已经将酒吧当成自家的第二个客厅了，所以滴酒不沾的夜生活可能会吸引那些出于某种原因不愿意喝酒的人。

索尼斯（Sam Thonis）和德尔丽（Regina Dellea）是“逃离”的老板。三年前，索尼斯萌生了开酒吧的想法，因为当时他和他的兄弟晚上想找个地方消遣，而他的兄弟不喝酒。“在纽约，你要是不想喝酒，晚上就没什么地方好去了。我跟很多人聊过天，他们之中有些是清醒的有些喝醉了，我越发觉得人们需要一个没有酒精的环境。”

为了满足人们的需求，索尼斯和德尔丽有意将自己酒吧打造成无酒清吧，也就是说连含有微量酒精的非酒精啤酒都不卖。在美国，酒精量少于0.5%的饮料酒水都可以打上无酒精的标签，所以其实很多号称无酒精的啤酒并不是完全没有酒精。

索尼斯说：“我们尽最大努力打造百分百的无酒环境，如果你不想喝醉，就尽管来这吧，或者不想闻到酒味儿，也大可放心。”但整个环境看起来还是跟酒吧一样，灯光昏暗，没有人敲电脑，并且只在晚上开业。

今年四月份开业的“逃离”满足了那些不想喝酒又想去酒吧社交者的需求，这实际是全球一种新的潮流。在美国缅因州的波特兰，人们可以去无酒的“维纳的气泡屋”，在伊利诺伊州芝加哥郊区的水晶湖，可以去“在水一方”清吧。伦敦一家名为“救赎”的无酒酒吧现在已经开了三家店，除了无酒精饮料，他们还提供素食及无糖无小麦的食物。今年一月，一家名为“圣母玛利亚”的清吧于都柏林开业。

Image copyright Getty Images Image caption AMR估计2015年非酒精饮料市场的价值为1.548亿美元，预计到2022年将增长至2.09亿美元（Credit: Getty Images）

禁欲空间

不提供酒的酒吧并不是什么新鲜玩意儿。19世纪晚期，倡导节欲的戒酒运动兴起，英国随之涌现了一大批无酒供应的酒吧，又称之为节欲吧。1890年在曼彻斯特北部的劳滕斯托尔（Rawtenstall）开业的菲茨帕特里克禁酒酒吧（Fitzpatrick's Temperance Bar）如今仍在出售沙士、蒲公英牛蒡饮料。

但今天这股无酒酒吧潮流的根源并不是为了禁欲。比如来“逃离”的客人并不都是滴酒不沾的人，而是任何既想要酒吧的氛围，又不想到次日还酒醉不醒的人。索尼斯说：“我们的酒吧从来不会劝客人别喝酒，并不是只对不喝酒的人开放。”

“逃离”的这种做法让生活在都市的千禧一代开始重新思考酒精在生活中的位置。32岁的班德罗夫斯基（Lorelei Bandrovschi）便是其中一员。去年，她开始为那些想放松又不想喝酒的人组织名为“倾听吧”的无酒精活动。罗雷莱曾经是YouTube和纽约现代艺术博物馆等品牌的顾问，但现在她全职在“倾听吧”工作。

她说：“酒吧是供人放松消遣的场所，人们总觉得来酒吧就必须要喝酒。我们需要的是一个完全释放自我的空间，并不是只有酩酊大醉和记忆断片才说明是一个热闹的派对。”热闹是她组织的这些活动所追求的。“我们第一次活动是在威廉斯堡，当时人们玩得很开心，在桌子上载歌载舞。所以，好好生活并不是非要信佛禁欲。”

班德罗夫斯基自己并非滴酒不沾之人，但在戒酒一个月后，她发现，有些人想和朋友出去玩，但又不想在别人都在喝精心调制的鸡尾酒时只点一杯苏打水。他们没有什么选择。她说：“酒吧文化中的每一环，包括菜单、员工和顾客，似乎都将不喝酒的人视为局外人。”

“我的个人哲学是‘喝酒是一种选择’。我们必须改变现在这种‘必须喝酒’不容选择的文化，所以当有人选择不喝酒时，我们要给予鼓励。不喝酒的人应该和喝酒的人享受同样的待遇，能在有趣酷炫空间里放松自己。我要做的就是弥补这块文化上的空缺，我真的很想改变文化。”

Image copyright Getty Images Image caption 2016年，英国16岁以上人群中，只有56.9%的人在此前一周喝过酒，这是自2005年政府开始调查以来的最低比例（Credit: Getty Images）

想清醒一下？

虽然现在“酒精不是必需品”这种观念还未被世人普遍接受，但是有迹象表明，年轻人没以前那么爱喝酒了。2016年，英国国家统计局的数据显示，16岁以上的成年人中仅56.9%在此前一周喝过酒，此比例是自2005年开始调查以来的最低点。今年二月，国际葡萄酒和烈酒档案表明，接受调查的美国成年人中，52%的人目前在尝试减少酒精摄入。

一系列有关潮流的文章表明千禧一代现在都在思考喝酒的方式和地点。美国的啤酒销量在下降，但也可能是因为一些注重健康的人改而选择喝高浓度的烈酒。面对这种变化，酒业推出了更多低酒精或无酒精饮品，比如说喜力2017年推出的无酒精啤酒和哥顿的超低酒精的杜松子酒和奎宁水。

即使是在喝酒的场所，不含酒精的饮料也能成为一笔大买卖。除了传统的红酒和鸡尾酒套餐，越来越多高级餐厅选择在品鉴菜单里加入不含酒精的套餐。调酒师和饮品总监正在紧跟趋势，在不加入传统烈酒的前提下，打造更多有意思的饮品。

卡里尔（Chelsea Carrier）是纽约“小谷”（Oya）、科维纳（Covina）和屋顶（The Roof Top）等餐厅的饮品总监。卡里尔在小谷这家日本餐厅，正在和团队一起调制一款能搭配餐厅食物的无酒精饮品。卡里尔说：“很多客人想喝无酒精饮料，而不是光喝白开水。”据她估计，现在餐厅下单的饮品中，约20%是无酒精饮品，而且无酒精鸡尾酒能让那些不喝酒的顾客觉得自己没有遭到忽视。她说：“或许坐你旁边的人正喝着几千美元的葡萄酒，而你在喝不含酒精的鸡尾酒，但即便如此，你也一样有被视为上宾的感受。"

Image copyright Getty Images Image caption 2017年，英国27%的饮酒者根据他们过去7天内的最大饮酒量，被认为是酗酒者（Credit: Getty Images）

把酒吧喝干

纽约格林威治区一家叫做“现状”（Existing Conditions）的酒吧以其标新立异的鸡尾酒而闻名。据饮品总监墨菲（Bobby Murphy）说，就如一款加入了波旁威士忌和枫糖浆的老式鸡尾酒的饮品，酒吧的菜单上无酒精的鸡尾酒也很显著，有的款式不管是原料还是人工都是饮品中最贵的。

一款叫做“丝汀丽丝”（Stingless）的饮品用无刺蜂蜂蜜制成。这种蜂蜜由墨西哥的小蜜蜂酿造，每升售价100美元。另一款非酒精饮品是用透明的考密斯梨汁制成。要做这种梨汁，现状酒吧必须采购980磅的应季梨子，每一杯饮品要用到六个梨子。墨菲说：“只提供苏打水是远远不够的。我希望我们的无酒精饮料不是随随便便到处都能买到的。”据他估计，现状酒吧20%到30%的饮品为非酒精饮品。

这股清吧潮流才刚刚兴起，许多清吧才刚开张不久，是否能维持和蓬勃发展还有待观察。2015年，奥克兰一家无酒清吧在开业五周后就关门了。但毫无疑问的是整个饮料行业对不含酒精的成人饮料越来越感兴趣，而且这种趋势不太可能会戛然而止。

至于“逃离”清吧的发展前途，合伙人索尼斯和德尔丽认为，在这样一个到处都是特定娱乐场所的城市里，逃离也是一种选择。上个月生意一直很稳定。德尔丽说：“我每天都担心没客人，但基本开业20分钟后就人满为患了。”他们的顾客中有好奇的当地人、孕妇和想要保持清醒不醉的人，但德尔丽和索尼斯希望酒吧能吸引范围更广泛的顾客。索尼斯说：“我们欢迎所有人光顾，但我们不必面面俱到。选择是无尽的，如果不喜欢来我们清吧这也没关系。对于那些想光顾的人，我们随时恭候。”

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