中规中矩的《蚁人2：黄蜂女现身》

Image copyright Marvel Studios

影片中，蚁人（Ant-Man）斯科特·朗（Scott Lang）对环绕在他周围讨论科技圈种种的天才科学家们说："你们说话是不是每句都要加 '量子'（quantum）一词？" 高频重复的"量子，量子，量子"倒是很好地诠释了《蚁人2：黄蜂女现身》的乏味。好在路德（Paul Rudd）饰演的蚁人一如既往地魅力十足。几乎是他以一己之力拯救了这部续集。第二部虽称得上有亲和力，但远不及第一部有趣。

2015年上映的《蚁人》中，由路德扮演的斯科特是位刚出狱的行骗天才。为了给年幼的女儿筹手术费，本是普通人的他被迈克尔·道格拉斯（Michael Douglas）饰演的发明家皮姆博士（Dr Hank Pym）招募，换上蚁人战服后拥有了自由伸缩身体大小的能力，一会儿如昆虫般大小，一会儿又变成庞然大物，与邪恶势力对战也有优势。前集中，路德才华横溢的喜剧天赋和小人物形象的塑造为电影增色不少。可续集却笑料不足而平庸的动作戏太多。第二部仍由莉莉（Evangeline Lilly）担纲黄蜂女（The Wasp）一角，与蚁人并肩作战对抗反派。可在这部电影里，虽说她有翅膀会飞，大量动作戏潇洒利落，但作为女主角略显苍白无力了。

Image copyright FilmMagic/Getty Images Image caption 路德（Paul Rudd）饰演的蚁人一如既往地魅力十足。

《蚁人2》的故事开篇是接续《美国队长3：内战》的剧情，蚁人因加入美国队长的行列，卷入复仇者联盟内斗纷争，与钢铁侠（Iron Man）对抗而被软禁在家。皮姆博士和他的女儿霍普（Hope）再次招募斯科特，请他去营救皮姆博士的妻子、霍普的母亲珍妮特（Janet，影片中由演员菲弗Michelle Pfeiffer饰演）。几十年前，她"进入亚原子状态"，缩小并消失在另一个极其微小的世界里。斯科特必须争分夺秒完成营救任务，并在他的缓刑监视官发现前赶回家。

影片一开始有几个不错的笑点设计。一只巨大的蚂蚁呆在家中，戴着斯科特的监控脚环，过着他的生活——打架子鼓、躺在沙发上。皮姆博士和霍普在一幢设备齐备的实验室大楼里工作生活，但这个楼能缩小成登机箱尺寸，皮姆博士可以拎着它自由行动。

说到剧情就比较老套了。演员戈金斯（Walton Goggins）饰演的黑市商人桑尼（Sonny）想盗取这个实验室。但其实这位反派表现平平，只是在为后面争抢的动作戏设定背景而已。霍普初次穿着黄蜂装亮相，并在一家餐厅附近痛击了桑尼的团伙。她身穿的超能力制服是一套带翅膀的钢铁紧身连衣裤，造型老土，和人设一样脸谱化。相比第一部里了无趣味的她，第二部的她也并没有好多少。真难想象以她的情商还能跟斯科特谈恋爱，不过她确实在片中打情骂俏了。

Image copyright Getty Images Image caption 莉莉（Evangeline Lilly，中）担纲黄蜂女（The Wasp）一角，与蚁人并肩作战对抗反派（图为莉莉2018年6月25日出席加州《蚁人2：黄蜂女现身》首映式）。

另一个主要的反派角色幽灵（Ghost）名叫艾娃（Ava, 由演员卡门Hannah John-Kamen饰演）。组成这位年轻女子的分子微粒是离散的，因此她能穿墙隐身。这位大反派十分古怪。与其说她是一个角色，倒不如把她视作一个前沿概念。

影片中，斯科特摆脱反派，进入量子领域去搭救珍妮特。过程中他变大变小，并不断重复此模式。旧金山街道上车辆疾驰而过。影片中还有一些画面的表现手法肤浅，例如巨大的凯蒂猫糖果售贩机掠过画面。虽然特效和三维动画效果还算利落流畅，但这部电影中的精彩瞬间都之无关。正如《银河护卫队》（Guardians of the Galaxy）系列影片靠的是帕拉特（Chris Pratt, 片中主角的扮演者），《蚁人》系列靠的是角色可爱和相互逗乐，而并非大部分漫威（Marvel）电影中有震撼力的动作场景。

《蚁人2：黄蜂女现身》称不上幽默活泼，过无人之处，也没什么鲜明特色。影片里傻气的片段倒是不少。斯科特在由佩纳（Michael Pena）饰演的昔日狱友路易斯（Luis）的带领下，与一群改过自新的骗子朋友们共同愉快地经营着一家名叫"反X安保"（X-Con Security）的公司。有一段情节是斯科特变成中等大小，潜入一家学校去找他女儿背包里的某样东西。这一场景的亮点并不是他的身型，而是他对垂头丧气神情与孩子气状态的演绎。电影中最搞笑的一段是珍妮特给斯科特的头上戴一个天线后，珍妮特能通过斯科特向自己许久未见的丈夫和女儿说上一段情感至深的话语并袒露爱意。这个过程都是斯科特以珍妮特口吻来表演，十分滑稽。

Image copyright Getty Images Image caption 《蚁人2：黄蜂女现身》 2018年7月4日巴西圣保罗首映式。

路德本人也参与了剧本创作（但明显参与不足）。另外四位编剧包括电影《蜘蛛侠：英雄归来》（Spiderman: Homecoming）的两位编剧麦肯纳（Chris McKenna）和萨默斯（Erick Sommers）。《蚁人1》由导演里德（Peyton Reed）执导，总体表现只能说与第一部一样：基本能胜任。

少儿观众大概会被飞行的微型人和巨型的盐罐逗乐。对孩子来说，影片有点新鲜感。但稍感失望的成人观众可能会觉得斯科特还不如软禁在家呢，至少能让路德更多地发挥自身的喜剧潜能。卡罗尔（Lewis Carroll，英国作家）在《爱丽丝漫游仙境》（Alice's Adventures in Wonderland）一书中描写女主人公的心理活动："'在家里多舒服，'可怜的爱丽丝想，'在家至少不会一会儿变大，一会儿变小''。想到这句，观众也许会会心一笑。

推荐指数：★★★☆☆

请访问 BBC Culture 阅读 英文原文。