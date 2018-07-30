影评：《妈妈咪呀2，再次出发》

Image copyright Getty Images Image caption 《妈妈咪呀2，再次出发》主演

作为票房大卖的《妈妈咪呀！》的续集，《妈妈咪呀2，再次出发》已上线，但续集能取得第一部那样的成功吗？

《妈妈咪呀！》是2008年最卖座的电影之一，票房高达4.66亿英镑（6.1亿美元），并且后来还成为了英国有史以来卖得最快的DVD。然而，这些都无法改变该片粗制滥造这个事实：烂俗的情节设计、糟糕的唱功，以及无视与故事是否有关而强行插入的Abba曲目，混杂一起刺激着观众的神经。如果有人忘了，我可以提醒一下：在一首描写一名舞后的歌曲中，主角只有17岁，年轻可爱，但在《妈妈咪呀》中，年近半百的华特丝（Julie Walters）却是模仿貓王普雷斯利（Elvis Presley），举着真空吸尘器唱这首歌。

但希腊的天空阳光明媚，海面波光粼粼。这些常出现在明信片上的美景，以及带着我们大部分人不猛喝希臘烈酒就无法做到的那种超人般狂热投入其中的演员，掩盖了那些巨大的瑕疵。十年后，《妈妈咪呀2：再次出发》中并没有太多这种无所顾忌的欢快气氛，因此它可能不会取得太大的成功。但不同于《妈妈咪呀！》，《妈妈咪呀2：再次出发》是一部相当合格的电影，这一点很重要。

由帕克（Ol Parker）负责剧本并掌镜的《妈妈咪呀2：再次出发》既是《妈妈咪呀！》的前传，也是它的续集。宽容一点的话，你可以称其为点唱机音乐剧中的《教父2》，即使不从品质上，从结构上也可以这么说。不那么宽容的话，你可以说它是粉丝作品。影片假设斯特里普（Meryl Streep）饰演的角色唐娜已经去世，因此现在由她的女儿苏菲（塞弗里德[Amanda Seyfried]饰）经营着那位于希腊一座小岛上的酒店。现在的苏菲异常苦恼，但影片回到了30年前。在那个夏天，唐娜分别与三个她心悦的单身男子展开了一段情缘。在第一部中，这些男子分别有由布鲁斯南（Pierce Brosnan）、费斯（Colin Firth）和斯卡斯加德（Stellan Skarsgård）扮演。而在新片中，我们会看到他们在不超过17岁很多时年轻可爱的样子。

回忆伊始，由詹姆斯（Lily James）饰演的唐娜和闺蜜谭雅（Tanya）及罗茜（Rosie）从牛津大学毕业。 （戴维斯[Alexa Davies]和表现抢镜的怀恩[Jessica Keenan Wynn]分别饰演此前由华特丝和芭伦斯基[Christine Baranski]出演的这两个角色）。为了庆祝毕业，她们开始充满激情地唱起了明显走调的《When I Kissed The Teacher》：在2008年的《妈妈咪呀！》中，Abba最有名的单曲被用完了，因此帕克不得不凑合用一些不那么出名的单曲和专辑曲目。

在完成了第一部重要作品后，唐娜去欧洲各地旅行。在巴黎，她遇到了年轻时的哈里（Harry，斯金纳[Hugh Skinner]饰，第一部中费斯饰），并同他在一家拿破仑主题餐厅里表演了二重唱《滑铁卢》。（如果斯金纳笨拙的演技与第一部中的说法，即喜欢重金属音乐的哈里曾是一个画眼线的重摇滚歌手，后来才成了一名寡言少语的商人不符，請不要介意。）之后，唐娜来到希腊，并吸引了结实性感的瑞典水手比尔（Bill，迪伦[Josh Dylan]饰，前一部中由斯卡斯加德扮演）。而在登上她后来建起了自己的酒店的那座小岛后，唐娜又邂逅了此前由布鲁斯南饰演的角色萨姆（Sam）。在新片中，感情細膩的萨姆由欧文[Jeremy Irvine]扮演。令人困惑的是，在2013年的影片《铁路劳工》中，费斯担纲男主，但年轻时的男主也是由欧文饰演，并且斯卡斯加德也出现在了该片中。因此，欧文能记住费斯和布鲁斯南两人中哪一个才是老去后的自己是一件了不起的事情。

影片本来可以起一个《当唐娜遇到哈里（以及萨姆和比尔）》的副标题。它与《妈妈咪呀！》主要的区别在于，影片呈现给观众的不是50多岁的人手中紧握酒杯，游戏人生，而是一群20岁左右的年轻人赤膊上阵，詹姆斯甚至穿着比基尼上衣。因此，我们看到的不是醉酒后的失态行为，而是年轻人的自由、乐观和结实的腹肌。眼下，轻快、令人心情愉快的浪漫喜剧并不多，因此帕克打造出了这么松软的一团电影棉花糖值得称赞。

在由柯蒂斯（Richard Curtis）参与创作的剧本中，尖酸刻薄的俏皮话刚刚好，对孤独和失落的怅然思考平衡了插科打诨，尽管对话永远比不上那些歌曲本身令人心碎的感染力。更重要的是，詹姆斯的明星气质增添了《妈妈咪呀2：再次出发》的光芒。新片中的风景不如第一部中那般阳光明媚、海水闪闪发光——这一次是在克罗地亚而不是希腊拍摄的——但詹姆斯的微笑所传递出的积极乐观足以弥补这一点。而且，和某些演员不同的是，她真的会唱歌。

背景设定在现在的情节没有那么明快。苏菲一直皱着眉头，其他的主要角色也分散在不同的国家，并且片中自然也是没有唐娜的。因此，谁都没有进入度假的心情。只有在最后，帕克才让人想起了2008年那部影片中热闹的营地和欢快的随性。为此，他不得不让雪儿（Cher）乘坐直升机出场。喜欢《妈妈咪呀！》的人会为她把《妈妈咪呀2：再次出发》变成一场流光溢彩的卡拉OK聚会感到高兴。但让我们其他人觉得新片还可以忍受的，却是从那些往事中感受到的愉悦和乐趣。

推荐指数：三颗星