戛纳电影节影评：《人尽皆知》

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第71届戛纳电影节的开幕片以无可匹敌之势融合了欧洲魅力、国际艺术片公信力以及好莱坞巨星等元素。该电影成为戛纳电影节近几年最有实力且最重要的开幕片之一。影片的伊朗籍导演兼编剧法哈蒂（Asghar Farhadi）在今年早些时候刚赢得了奥斯卡最佳外语片奖。而他执导的这部由克鲁兹（Penelope Cruz）和巴登（Javier Bardem）领衔主演的西班牙语影片《人尽皆知》（Everybody Knows），颇为扣人心弦，明年他很有可能被再次提名。

克鲁兹饰演的劳拉远嫁阿根廷，丈夫名叫亚历桑德罗（Alejandro）（里卡杜•达林饰，留着一丝不苟的额发和胡子，名副其实的比吉斯，Bee Gees）。劳拉妹妹婚礼将至，但她的丈夫得去布宜诺斯艾利斯出差，劳拉只身带着自己的一双儿女重返风景如画的西班牙家乡。出席婚礼的还有劳拉的姐姐、姐夫、爱找碴的爸爸和一群侄子侄女。要搞清楚他们之间的亲属关系得颇费一些工夫，但也许这就是问题的关键。在这个村子里，每个人的生活都跟其他人互相纠缠在一起，这可能正是劳拉当初渴望移民的原因。

帕科（Paco，巴登饰）也是婚礼宾客之一，他是一位葡萄园主，体格健壮，留着络腮胡子，戴着一副海盗耳环，时长开怀大笑。他与芭芭拉•蓝妮（Barbara Lennie）饰演的贝亚（Bea）婚姻幸福美满。但是为什么首字母缩写LP被刻在乡村教堂破旧的钟楼里呢？其实这是一个人尽皆知的秘密——劳拉和帕克曾经相恋多年。

法哈蒂（Farhadi）浓墨重彩地展现了阳光明媚的婚礼筹备、舒适周到的宾客服务以及纵酒狂欢的庭院派对。也许太冗长了，就如其他很多婚礼派对一样令人太过疲惫以至于想找个房间打个盹儿。事实上，劳拉十几岁的女儿，卡拉•坎普拉（Carla Campra）饰演的艾琳，就是这么做的。但是，当劳拉上楼看女儿时，却发现艾琳不在，几分钟后劳拉收到一条短信：艾琳被绑架了。

克鲁兹对痛苦和恐惧的钻研再次证明了她是一个了不起的演员。这个场景在法哈蒂（Farhadi）的铺陈下就是一个真正的噩梦。几年前一位当地女孩曾经遭到绑架和谋杀，因此，当劳拉看到一条短信警告说如果报警就撕票，惊吓过度的劳拉吓瘫了。

但是，影片《人尽皆知》并不是一部绑架惊悚片，没有人需要连姆•尼森（Liam Neeson，曾主演《飓风营救》）和他无与伦比的救人技能。相反，这是法哈蒂（Farhadi）又一次执导了他擅长拍摄的不幸家庭。影片的侦探情节可能让人联想到阿加莎•克里斯蒂（Agatha Christie）的侦探悬疑小说，因为一个接一个的人物都有犯罪动机，但该片的主要内容是排山倒海的痛苦创伤将如何重燃郁积已久的愤恨，从而揭开隐藏多年的秘密。村民们没有一起帮劳拉找人，而是讨论谁可能有能力支付赎金，以及谁穷得需要这笔赎金；谁会绑架劳拉的女儿；谁又会救她。很明显，当艾琳得救之后，一切都将发生改变。

法哈蒂（Farhadi）的影片如此扣人心弦，原因之一是相较于大多数电影而言，他的影片与小说有更多共同点。因为他了解人物一切复杂的成长历程以及诉求和渴望。正如制作设计师把书籍、装饰品以及其他人物过去生活的证据混杂在每个房间中一样，法哈蒂设计的对话也暗示了屏幕上的每个人在电影开始之前都在真实地生活着，而且在影片结束后，演职员表字幕在屏幕上开始滚动后，他们的生活还将继续。

然而，这种极端真实的一个缺点是，他可以有计划地设计对话并揭露真相，就好像他小心翼翼地确保每个演员都有机会展现自己一样。这让情节失去了一些张力，因为影片人物一直坐着理智地阐述他们的问题。如果偶尔有人尖叫、大喊或者愤然离去，可能会有所缓解。然而最终唯一真正放松的时刻是那场纵酒狂欢婚礼派对。

最后，《人尽皆知》这部电影未能达到法哈蒂以往作品的高度。令我惊讶的是，该片与莱昂纳德•科恩（Leonard Cohen）的歌《人尽皆知》（Everybody Knows）同名却没有任何关系。一群人围着餐桌规律而有条不紊地发泄家庭积怨，让人想起肥皂剧。尽管如此，影片故事情节丰满、主题严肃、魅力影星克鲁兹和巴登（现实生活中的夫妻）诠释完美，可谓一部上乘肥皂剧。

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