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《摘金奇缘》（Crazy Rich Asians，港译《我的超豪男友》，台译《疯狂亚洲富豪》）以拿破仑评论中国的一句话拉开序幕："让中国沉睡吧，因为她一旦醒来，就会吵醒整个世界。"同预期一样，这部影片塑造了鲜活的人物，是一部热情洋溢、光彩夺目、充满魅力的浪漫喜剧。影片讲述了 一位华裔美国经济学教授在新加坡这个国际大都会与男友的富豪家庭见面的故事，情节同原著小说一样。但故事编排巧妙，影片别出新意，主要得益于完美的演员班底，由亚洲人、亚裔美国人和亚裔英国人组合而成。 在影片绚丽的外表之下，对民族认同，以及阶级和文化碰撞等议题精心设置：让新贵遇上旧富，让个人成就遭遇家族责任。

凯文•关（Kevin Kwan）的畅销小说为影片提供了现成的蓝本，所有的浪漫喜剧元素到位，以女主角的欢乐出场揭开序幕。朱瑞秋（Rachel Chu，吴恬敏[Constance Wu]饰演）聪明、诙谐、脚踏实地，偶尔缺乏安全感，这样的特质令观众感同身受。她在纽约和在牛津大学受过教育的杨尼克（Nick Young，亨利•戈尔丁[Henry Golding]饰演）教授过着幸福的生活。这位先生英俊逼人，让人忽略了他最笨拙的举动： 他带着瑞秋回家乡参加他最好朋友的婚礼，但却没有告诫她，自己的家人和朋友都异常富有。 他们可以花费上万元买一件衣服，可以因一时兴起而买下一层楼。这些背景使影片有机会使用华丽的服装和奢华的场地，不管是尼克祖母居住的高雅、华丽的豪宅，还是沙滩私人岛屿，都成了影片拍摄单身派对的场地。 吴和戈尔丁对角色自然地演绎，即使在最富有梦幻色彩和极具想像的空间下，电影依旧贴近现实。

在许多浪漫喜剧中，女主角的搞笑配角是个吃力不讨好的角色。而在这部影片中，女演员和说唱歌手奧卡菲娜（Awkwafina）成就了瑞秋的大学旧友吴培林（Peik Lin）这个角色，使角色本身的演绎活灵活现。一头蓬发、金发碧眼的培林是个急性子，是这个热情洋溢的新加坡家庭的一分子，耀眼的豪门新贵。她的母亲向瑞秋展示她们过分镀金装修的卧室，说灵感来自凡尔赛宫。培林跟着嘟囔了一句，"还来自特朗普的卫生间。"

瑞秋必须克服一个经典的浪漫喜剧女主角所遭遇的阻碍：男友的母亲不赞成他们在一起。杨宋丽诺（Eleanor Young，由电影《藏龙卧虎》中的传奇影星杨紫琼[Michelle Yeoh]饰演）集优雅脱俗与趾高气扬于一身，让瑞秋这位新秀美国人远离自己的家人，并把尼克带回国经营家族企业。"如果孩子离家太久，他们就会忘记自己是谁，"她平静地对瑞秋说，首次见面就给了她一个下马威。杨紫琼成功演绎了杨宋丽诺这个角色的倔强，但富有真正的母爱。

演员大多表现不逊，比如尼克的亲戚们。尼可的美丽、时尚的堂兄妹阿斯特丽德（Astrid ，陈静[Gemma Chan]饰演）与她中产阶级丈夫的婚姻面临崩溃。肯•郑（Ken Jeong）饰演培林的父亲，个性张扬。还有一些在单身派对上嘲笑瑞秋的刻薄女孩。值得称赞的是，影片不受种族刻板印象的限制。

导演朱浩伟（Jon M Chu）轻松指导大场景拍摄，只是这些场景有时似乎过于累赘。在一个电影片段中，新郎的朋友伯纳德（Bernard,欧阳万成[Jimmy O Yang]饰演）以最庸俗的方式把货船上举办的单身派对搞成了流动中的拉斯维加斯。在一个音乐场景中，瑞秋试穿连衣裙，《物质女孩》（Material Girl）为其配乐，演奏效果虽然不错，但始终摆脱不掉陈词滥调的结尾。

这部影片在表现内心情绪中发挥地更好，包括瑞秋和她母亲克里（Kerry，陈琼华[Tan Kheng Hua]饰演）之间的情感。瑞秋离开新加坡前，克里手捧女儿的脸，说她虽然在纽约看起来像个中国人，但是当她遇到一个传统的海外家庭时，她的华裔美国人身份便与众不同。吴杨一同上演了影片中的高潮部分，固执己见但尊重他人的瑞秋痛苦地思考自己能否成为尼克的人生伴侣。

在尼克朋友的婚礼上，奢华的场景与内心的情感绝美地交织在一起。花朵如流水般铺满长廊，影片奏起格瑞尼斯（Kina Grannis）的浪漫版《不由自主爱上你》（Can't Help Falling in Love）,新娘缓缓走过长廊。在整部影片中，亚洲歌手演唱的流行歌曲增强了电影的基调，与整体欢乐的气氛相交辉映。

《摘金奇缘》这部影片脱离原著小说，是一部独立的作品，但有时在故事情节上压缩过度。影片以倒叙开场，大雨淋透了尼克的大家庭成员，他们浑身湿漉漉，却被一位势利的酒店经理拒绝在伦敦一家酒店门外。如果影片在此时给予观众多一点喘息空间，加上其灵活的布局和欢乐的结局，会带来更深远的影响。原著读者在跌宕起伏的故事情节中迷失，在理解人物角色中回归。演员陈静尽全力为阿斯特丽德带来思想深度，但影片并未讲述为何她当之无愧是尼克最喜欢的堂兄妹。她在婚礼上吸引到一个男人的注意力——影片最后一幕的巧妙设置——这一情节只有读罢小说才能慢慢领略，这个人是谁，以及两人悠久的爱情过往。

这部影片是25年来首部由亚洲演员出演的好莱坞巨作，投资巨大。问题不在于影片是否会给亚洲观众带来共鸣，而在于它能否吸引到浪漫喜剧之外的影迷。《摘金奇缘》小心翼翼地践行浪漫喜剧的理念，几乎可以感觉到导演和演员集体在幕后摒住呼吸，希望自己不要以失误收场。不难理解，影片结束，大家长舒一口气，以磅礴之势拉上序幕。

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