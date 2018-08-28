亚当和夏娃与约会软件Tinder有什么关系

Image copyright Kunsthalle Bremen

爱这个主题一直在为艺术家提供灵感，没有上千年也有几百年。随着越来越多的人开始通过交友软件来寻找爱，当代艺术家开始研究网上约会的体验。

在德国不莱梅美术馆（Kunsthalle Bremen），一个有趣的新展览"爱情是什么？"展出了古往今来用艺术来表现爱和爱情关系的各种方式，从古典理想时期一直到计算机时代。这个展览与此同五个不同的展区：恋人原型、真正的爱侣、自爱、美还有情色。它显示出，尽管对爱的描绘和期待可能已经改变，但古代与现代对爱的体验仍然有惊人的相似之处。

第一对恋人当属亚当和夏娃，历史上一直有许多最伟大的艺术家以此为题进行创作，通常用来展现肉体享乐的危险和人性的罪恶。然而在馆长米克林（Jasmin Mickein）看来，如果作品中夏娃正受到蛇的引诱（譬如比利时画家伊森布兰特（Adriaen Isenbrant）1520年所绘），那么她也为今后的各种恋人关系提供了范例，真是这样。

米克林说："他俩都在天堂中生活，彼此迷恋，然后意识到对方并非完美，就产生了危机。"不过好在，如今任何问题的后果都不会像摘下那颗苹果那么夸张。

Image copyright Kunsthalle Bremen Image caption 亚当和夏娃常被视为第一对恋人，数百年来是艺术描绘的对象，例如这幅1520年伊森布兰特的作品。

米克林还认为，网上约会与丘比特（Cupid）和普赛克（Psyche）的故事也有相似点，这是另一对为几代艺术家提供灵感的恋人。丘比特把普赛克藏起来，只在晚上来找她。"最后她发现'天啊，睡在我身边的是小爱神'，就好似网上约会时的捉迷藏，人们害怕暴露真实的自己。"米克林说，恋人们展现真实自己的那一刻才是"关系的开始"。

真正的爱侣和"浪漫"爱情的观点密切相关，1800年左右才开始出现。在那以前，亲属关系或是经济与政治的需求往往比爱情更重要，如果夫妇请人作画，一般是社会或政治联姻的标志。1806年德米亚尼创作的全家福很妙，展现出因爱结婚的自由新风。

Image copyright Kunsthalle Bremen Image caption 1806年德米亚尼（Carl Friedrich Demiani）创作的全家福展现出因爱结婚的自由新风。

初次约会

如今我们当然可以选择结婚或约会对象。但是这种自由也有不利方面，我们会开始一连串乏善可陈的约会，希望遇上"对的人"。影像艺术家达克雷（Katharina Dacrés）、海恩斯（Lena Heins）和威斯（Jakob Weth）记录下了这个痛苦的过程，他们拍摄了相对而坐的两个人背书一样地讲些无关痛痒的话，用过交友软件的人都知道这有多令人沮丧。

网上约会由于重视外表而经常受到批评，但如果我们认为美并非一直都是个重要吸引力的话，就是自欺欺人了，各个年代都有其审美标准。

Image copyright Dacrés, Heins and Weth Image caption 影像艺术家达克雷、海恩斯和威斯拍摄约会双方在进行一些普通闲谈，好像在背书一样。

19世纪，住在罗马的德国艺术家们都特别喜欢俄罗斯模特卡尔多尼（Vittoria Caldoni），以至于"从此以后，画里所有的面庞都像她"，米克林说。而德国画家费尔巴哈（Anselm Feuerbach）十分欣赏意大利模特里奇（Anna Risi）的古典美貌，因此为她作画20多次。西班牙画家毕加索（Picasso）在邻居家花园中看到戴维（Sylvette David）并决意为她作画时，吸引画家的肯定不是人物性格。正如在虚拟世界中，"你就是觉得那人很有魅力，想去认识"，米克林说。

Image copyright Kunsthalle Bremen Image caption 费尔巴哈十分欣赏意大利模特里奇，为她作画20多次，比如1868年的《曼陀林演奏者》（The Mandolin Player）。

但美当然是非常主观的东西，这也充分得到了土耳其摄影艺术家阿斯兰（Eylül Aslan）的印证。她决定在Tinder上约见25位男性，向每一位询问自己的魅力所在以及乏味之处。不出所料，每位男性的答复都截然不同。阿斯兰很风趣地在书里模仿Tinder向右滑为喜欢，向左滑为不喜欢的格式，将她身体各部位照片中"有吸引力"的排在右页，"没有吸引力"的放在左页。

Image copyright Eylül Aslan Image caption 为了筹备2016年出版的《视图错觉》（Trompe I'Oeil）一书，阿斯兰在Tinder上约见了25位男性，向他们询问自己的魅力所在以及乏味之处。

在艺术的发展进程中，"自爱"一般含有消极意味，会用人物照镜子的方式表示自恋。但在米克林看来，"自爱"更多的是"反思双方的关系，思考彼此如何相处以及应对自身需求"。

荷兰艺术家弗霍芬（Dries Verhoeven）在长期使用了Grindr这类的同志交友软件后，也在思考这个问题。他并不认为"网上不及现实真实"，但也确实觉得"二者让人展示出真我的不同方面"。弗霍芬发现网上强调的是性爱和勾搭，而非亲密关系，他说"多数同志交友软件不鼓励你表现出柔弱或态度暧昧"。

Image copyright Studio Dries Verhoeven/Willem Popelier Image caption 弗霍芬在一间正面是玻璃墙的屋子里住了10天，用交友软件与男性交流，研究亲密关系。

他在想，如果使用"明显是在寻求性爱的软件来表达其他需求"会怎么样。于是创作了行为艺术作品"想玩玩吗？（Grindr时代的爱）"。他在一间正面是玻璃墙的屋子里住了10天，通过各种软件和男性交流，跟他们见面时却无关性爱，会一起做做饭跳跳舞什么的。之后，弗霍芬更加反对那些"将人物化，引起竞争的发展成果"，但承认说尽管"在戒玩Grindr，约炮时仍会用它"。

血与肉

纵观艺术的发展，爱的情色一面始终是灵感的丰富源泉。尽管艺术家不能总是表现得太明显，但在库温伯格（Christiaen van Couwenbergh）1632年的作品《情人》中，拥有傲人深沟的女性用手指向床，很明确地表示了她对身边年轻男子的意图。

Image copyright Kunsthalle Bremen Image caption 库温伯格1632年的作品《情人》在展览"爱情是什么？"的情色展区中展出。

Image copyright Kunsthalle Bremen Image caption 在蒙克1895年的作品《吻》中，爱侣在亲吻时身体交融。

但到了19世纪末，艺术家们可以更加自由地向传统挑战。在挪威画家蒙克（Munch）1895年的作品《吻》中，爱侣赤身裸体，似乎在永无休止的拥抱中彼此交融。

印度艺术家哈利库玛（Indu Harikumar）为她的作品《Tinder的印度故事100则》创作插画时，《吻》也为她提供了灵感。哈利库玛请人们将使用Tinder的体验发给她，她将故事整理出版，还以此为灵感配了插画。《闪配》（Instant Connection）一则讲的是双方在网上认识，在现实中初次见面没5分钟就上了床，而且还发展出了持久的爱。

Image copyright Indu Harikumar Image caption 2016年哈利库玛的《Tinder的印度故事100则》中，其中一幅插画受到了蒙克的启发。

但是说到爱和欲望的描绘，当然还是丘比特的母亲，爱神维纳斯才是艺术家的终极缪斯，尽管她自己的爱情生活一点也不完美。

"火神伏尔甘（Vulcan）娶了女神维纳斯，但丘比特不是他们的孩子，而是维纳斯与战神马尔斯（Mars）偷情后生下的，"米克林解释道："爱不简单也不明了，爱很复杂。"不论有没有互联网，这点永远不会改变。这也许就是为什么永远也找不到爱最完美的方式。

Image copyright Kunsthalle Bremen Image caption 维纳斯和丘比特的故事说来复杂，正如凡·路（Carle van Loo，又名Charles André van Loo）这幅1740年的作品所示。。

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