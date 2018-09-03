Image copyright Getty Images Image caption Lady Gaga和Bradley Cooper在威尼斯电影节

8月31日，由布莱德利·库珀（Bradley Cooper）导演，Lady Gaga主演的美国歌舞爱情电影《一个巨星的诞生》（A Star Is Born）在第75届威尼斯电影节首映。该片将于2018年10月5日在美国上映。以下是BBC文化记者尼古拉斯·巴伯（Nicholas Barber）撰写的影评。

影片中，人们从始至终都坚持认为，音乐行业里是不是人才不重要，重要的是你有话可说。但对于一部没有太多话要说的情节剧来说，这是一个冒险的限制。这是第四部描绘一位正在崛起的歌手和另一位正在衰落的歌手之间动荡关系的电影，因为使用的是相同的情节和标题，所以它可以被归类为第三次翻牌。这部影片中，几乎没有任何东西在之前的迭代中没有，因此很难看出是什么促使了这种特殊的重拍，甚至很令人难以不想起“面子工程”这个词。

Image copyright Clay Enos Image caption 《一个巨星的诞生》剧照

《一个巨星的诞生》由布拉德利·库珀执导、联合编剧及联合制作。库珀在影片中饰演一个自我毁灭但才情十足、神秘莫测的摇滚之神。可能如果表演不成功，库珀会更想成为一名音乐家。

跟1976年克里斯·克里斯托佛森（Kris Kristofferson）和芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）主演的版本相比，库珀的表现略有逊色。这并不奇怪，毕竟那两个人中的一个出演了《宿醉》（The Hangover），而另一个人合写了珍妮丝·贾普林（Janis Joplin）最受欢迎的歌曲之一。但是库珀确实展现出了强大的表现力，他饰演的杰克逊·梅因（Jackson Maine）是一个疲惫不堪的摇滚歌手，其蹩脚的牛仔形象可与埃迪·韦德（Eddie Vedder），尼尔·扬（Neil Young），约翰尼·卡什（Johnny Cash）和吉姆·莫里森（Jim Morrison）相提并论，他低沉而含糊不清的声音表明他一直在模仿史泰龙（Sylvester Stallone）的演讲。

我们首先看到的是杰克逊出现在演唱会上，他先是敲打了药片和酒，然后即兴弹奏吉他，音乐声大得直击你的胸口。他给出了他在舞台上所拥有的一切，这意味着他只剩下刺耳的哨声。他迫切需要一些烈酒。演唱会结束后，他蹒跚地走进最近的酒吧，在那里他看到了艾莉（Ally，Lady Gaga扮演）。艾莉是一位女服务员，也是一位有抱负的创作型歌手，她多次被告知她的鼻子的形状不适合在音乐圈发展。但杰克逊不这么看。当她高声唱出《La Vie en Rose》时，在一系列感性而亲密的特写镜头中，杰克逊凝视着她，他的眼睛闪闪发光，但又带着茫然，他为自己的感动而尴尬。无论你是否相信一见钟情，在这个神奇的序列中，你都会相信一见钟情的存在。

Image copyright Getty Images Image caption Lady Gaga在威尼斯电影节

然后，杰克逊和艾莉一起去了另一家酒吧。此时，这部电影变成了一个灰姑娘的故事，库珀的角色既是仙女教母，又是英俊的王子。 艾莉唱了几句她写的歌，然后她就乘坐私人飞机飞到了体育馆，和库珀一起在成千上万的粉丝前，与他一起二重唱。影片中油嘴滑舌的英国经理由拉斐·加弗隆（Rafi Gavron）饰演，他对艾莉说，只要和他签约，她就能拥有世界，并且他也可以把她改造成一个染着头发跳舞的流行海报女郎，而这一切都是时间问题。但醉醺醺的杰克逊对此并不赞同。

诡计多端的经理是一个满嘴陈词滥调的恶棍，或许可以称他为“没有灵魂的富翁”。当这个角色开始出现时，剧本缺乏洞察力和细节的问题就开始浮现了。《一个巨星的诞生》很好地描绘了男女主角在城里相遇的那晚，但在那之后，它快速地略过了他们的职业生涯和个人生活，就像翻阅别人的度假照片一样。电影没有详细地探讨他们是谁，或者他们想要什么。

虽然Lady Gaga比我们大多数人都更了解流行超级巨星，但这部电影对于很多时候都是被动的艾莉如何成功，以及她的成功花了多长时间的刻画都非常模糊。几周？几个月？好多年？她模糊的成功路径似乎没有涉及唱片公司高管、新闻采访或那些要求与偶像合影的粉丝。与此同时，杰克逊的职业生涯和她一样模糊，因为当他不在舞台上时，他的乐队就消失得无影无踪，他的整个管理团队好像只有一个忠实的得力助手（山姆·艾里奥特 Sam Elliott饰演）。只有杰克逊的酗酒和痛苦看上去比较可信，因为是从生活中汲取的画面。

尽管比较令人失望，但《一个巨星的诞生》确实有一些亮点。其中的大部分曲目都是由Gaga合写的，而她在电影最后唱的民谣肯定会获得奥斯卡最佳原创歌曲提名，因为这部电影很显然是瞄准了奥斯卡的。Gaga甚至可能会得奥斯卡最佳女主角。因为她主演的第一个角色是如此吸引人、开放和脚踏实地，她此后可以出演任何黑帮电影和浪漫喜剧。如果不出意外，电影明星就此诞生。

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