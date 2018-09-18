美国国旗在艺术作品中饱受争议

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有人说国旗很无私，总是通过贬低自己抬高别人。降半旗表示哀悼，悲伤的情绪席卷整个社区——由于悲痛肌肉无力，升降索或绳子也拉不动了。

国旗哲学的久远深意近日得到了充分体现。美国参议员麦凯恩（John McCain）——前战俘以及共和党总统候选人逝世，白宫先降再升再降星条旗。

关于旗帜高度以及高度调整的复杂旗帜学，像表达矛盾情绪的慢动作旗语，吸引了全世界的注意。

Image copyright Getty Images Image caption 白宫降半旗。

白宫上方国旗随风飘扬，好像煽动性的行为艺术，挑战着人们对于美国国旗的意义以及展示方式的理解。长久以来，美国国旗好像一个有用的道具，被艺术家们有争议地使用。

自1777年诞生以来，星条旗好像拥有神秘的法力，画家和雕塑家常常想要发掘它并在艺术作品中使用。以下是艺术史上五个最引人注目的国旗诠释——给大众留下深刻印象的惊人作品。

Image copyright Metropolitan Museum of Art Image caption 洛伊茨（Emanuel Leutze）的华盛顿横渡特拉华河。

一些画自有力量，德裔美国艺术家洛伊茨的一幅画就是其中之一。该画作戏剧化地描绘了1776年节礼日凌晨华盛顿在新泽西特伦敦（Trenton）偷袭德国黑森武装（Hessian forces）时的场景。

此画创作于该事件发生后75年，时空距离却并不成为障碍，画面引人入胜。虽然画面中央的国旗松散地缠绕着——以后不会再这样设计，但这幅画如此重要，将国旗扎根美国人民心底，这点无可否认。

Image copyright Dread Scott Image caption 斯科特（Dread Scott）的展示美国国旗的正确方法是什么？。

美国艺术家斯科特创作了多媒体装置作品"展示美国国旗的正确方法是什么？"，很少有艺术作品能够如此让观众们大胆地审视。艺术爱好者们可以在账本上写下自己对问题的答案，成为作品的一部分；或者走上前去，仔细看一看账本上方拼贴着的盖着国旗的棺材或者烧国旗的照片。但在装置前方，有像地毯一样铺着的国旗，他们都首先要考虑是否踏过。

1989年展示时，斯科特大胆的陷阱艺术让观众们决定国旗需要如何被尊重，引起了轩然大波。当时的美国总统布什称该装置"不像话"，一些愤慨的律师主张改变美国法律用语，禁止亵渎他们认为神圣不可侵犯的标志。

Image copyright Mark Alexander/ Photo by Peter White Image caption 亚历山大（Mark Alexander）的美国沼泽系列（国旗1777）。

腐烂本身有一种残酷的美，这是英国艺术家亚历山大近期脏乱华丽的绘画作品的惊人主张，预告着未来重新发现已消逝的美国的遗产，就如同从史前泥炭沼泽的深渊中打捞出来。

亚历山大想象中的 "美国沼泽"中出现的图腾是星条旗的原始版本，设计于1777年，就是在洛伊茨创作的名画"华盛顿横渡特拉华河"中央位置的那版。在汤汁中浸泡熟悉的美国标志，亚历山大大胆地打乱标志，给它加上了一层更加坚硬的外衣，其凝结的外观击破了我们观念中矫揉造作的美。这是个不被住历史污渍腐蚀的旗帜，因为他本身就是污渍；你也不能破坏它，因为它已经被破坏过了。

Image copyright AA Bronson, courtesy Maureen Paley, London Image caption 布朗森（AA Bronson）的白旗 #1 。

自古以来，挥舞白旗就代表投降。在加拿大艺术家布朗森的手中，古时典型的投降标志成了人类不屈不挠的刚毅品格的象征。回想起9/11事件后美国街头覆盖的触目惊心的白色混凝土和玻璃粉末，布朗森重现了涂抹他工作和生活的城市的致命影片。用古老的粉笔，兔皮胶和蜂蜜（以前用作帆布底层涂料），他将原本多彩的美国国旗颜色降到最低。

第一眼看时，布朗森的作品可能看似约翰（Jasper John）1953年同名单色流行艺术作品的苍白暗示。但仔细一看你会发现，约翰的作品受梦境启发，布朗森让人不安的光谱视图非常真实，明显是疼痛与坚韧的混合体。

Image copyright Sean Scully, courtesy of the artist and Blain/ Sou Image caption 斯库利的鬼枪。

爱尔兰裔美国艺术家斯库利忧心美国街头与学校频发的枪击案，创作了鬼枪这么一幅有力的画作，像武器一般犀利。斯库利以其抽象的线条和相连的硬汉色彩区块闻名，他生活在纽约，忽然以创作鬼枪而转入了象征艺术（八幅相似的有枪的绘画），来记录在一个宪法规定人人有权持枪的社会中养小孩是多么的焦虑。

用金属（铝）代替传统亚麻画布，斯库利拆解了国旗的材质，转而使用武器的材料。条纹不是红白的而是有血的条痕与污点。原本对称闪耀的星星如今支离破碎，皱成一堆，似乎要被永远吹走。

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