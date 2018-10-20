新传记片《科莱特》：打破禁忌的冒险之旅

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她可能生于19世纪晚期，然而科莱特（Sidonie-Gabrielle Colette）是我们时代的女英雄：一位毫无畏惧且富于创造力的女性。她在保守的巴黎社会中、在被认为是自由的艺术圈里、并且在她自己的卧室中挑战男权政治。公平地说，她为 #MeToo 和 #TimesUp 运动的理想而奋斗。如果说有人能有充分的远见提前几百年发明井号（#）标签，那就可能是她。

新传记片《科莱特》花费颇大且适时上映，其中主人公一点也不像科莱特本人那样勇敢无畏，这很不幸。然而这部影片一定能为科莱特赢得新一代的崇拜者，并且很有可能因为演员阵容赢得一两个奖项。

影片的导演兼联合编剧韦斯特摩兰（Wash Westmoreland）曾制作了《我想念我自己》（Still Alice）。 凭借这部讲述阿尔茨海默症（Alzheimer）的剧情片，摩尔（Julianne Moore）将2015年奥斯卡最佳女主角的奖项收入囊中。也许因为类似的认可度，凯拉奈特莉有望和科莱特一样勇敢刚毅、精力充沛；科莱特是一个乡村女孩，她被一个圆滑世故且年长于自己的男人维勒斯（Henry Gauthier-Villars）由勃艮第乡村带进了装饰着枝形吊灯的巴黎戏院和沙龙。维勒斯由故意蓄着魔鬼般络腮胡子的韦斯特（Dominic West ）饰演。

维勒斯的上流社会朋友认为这样一个积习难改的花花公子几乎不会最终安定下来，因为他的伴侣只是个保守的乡村女孩，这场奇怪的婚姻也并没能阻止维勒斯玩弄女性。当科莱特捉住他和他的情人时，他争辩道，自己只不过在做所有男人都会做的事情；即使这几位都用英国口音说着英文，但毫无疑问他们是法国人。

维勒斯的职业生涯和他的个人生活一样不同寻常。他是一位作家，以其笔名“威利”（Willy）而闻名于镇，不过他本人写作并不多。他是原始詹姆斯·帕特森派（proto-James Patterson）的一种，创立了自己的品牌，付给他人酬劳（或者至少承诺会付给他们），让他们抨击自己的文章并撰写评论。当他决定转行写小说时，他促使科莱特写一本关于她学生时代的半自传，然后将它润色，并在封面上署上他自己的名字。

《求学的克劳迪恩》（Claudine At School）这本小说成为畅销书之后，威利立即用两种几乎互相矛盾的方式利用科莱特。他让科莱特以“真正的克劳迪恩”的身份向出版社推销她自己，所以巴黎人逐渐相信科莱特和小说中创造的克劳迪恩没有区别；但是威利也把这本书的功劳占为己有。在这种状况下，威利明显就是彻头彻尾的坏蛋，但是他对自己的卑鄙行为肆无忌惮，科莱特和读者毫无办法，只有原谅他。

Image copyright Getty Images Image caption 科莱特（Sidonie-Gabrielle Colette）资料图片。

韦斯特受人喜爱、饱满滑稽的表演也是一大因素：他似乎努力把热情奔放的情绪发挥到极致。威利也并非各个方面都不好。他把妻子锁在房间里，强迫她写作，以此释放她的文学才华。他和其他女人睡觉，想让她明白，她也可以和其他女人睡觉。

这部影片描绘了一幅精彩微妙、不同寻常的婚姻肖像，其中爱与尊重得以幸存，也因嫉妒和背叛而受伤。不过，科莱特终于找到出路，她不仅摆脱掉有控制欲的丈夫，还要让世界知道她才是克劳迪恩的创作者。换句话说，她得证明一个女人不需靠威利也能获得成功。

这几十年之后，充满自信的科莱特看上去仍然摩登得让人惊讶，影片对于现代性的执着使它如此迷人：新的世纪充斥着新的思想，我们总会听说大众媒体的名人，性别特征的模糊，疯狂爱上健身和启迪心灵的东方舞蹈，以及电气照明点亮了世纪末的巴黎。然而，正如影片所揭示的那样，影片本身几乎没有展示那种扣人心弦的现代性。

影片在一组荒诞不经的连续镜头中进入高潮，镜头中的威利和科莱特都和一位美国女继承人汤姆林森（Eleanor Tomlinson）秘密相恋，而再次的高潮则是克劳迪恩癫狂的咆哮声响彻巴黎，这指引了时尚潮流，催生出哈利波特级别的副商品。

不过从另一面来看，《科莱特》缺乏漂亮脸蛋和活泼热情，而这正是鲁尔曼 （Baz Luhrmann）在《红磨坊》（Moulin Rouge）中所展示的同一“美好时代”（Belle Epoque）的特质，也是另一部关于女同性恋打破陈规的古装剧——兰斯莫斯（Yorgos Lanthimos）的《宠儿》(The Favourite）所表现出的特点，这部影片将于今年稍后上映。

韦斯特摩兰的影片是一组如画风景的快速切换，从一个场景到另一场景，包含生动的表演、漂亮的连衣裙、田园风光以及闪跃的管弦乐谱，但它却从未发现自己的形式和风格。它看上去像一部高端的电视连续剧，感觉像一个维基百科（Wikipedia）的页面。

令人惋惜的是，科莱特并不像她的女主角那样激进。但也许她直率，不具挑战性的态度将会吸引更多观众前来体验她打破禁忌的冒险之旅，这件事有点儿激进。

★★★☆☆