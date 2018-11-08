影评：《毒液：致命守护者》可能被剪辑坏了

Image copyright REUTERS/Mario Anzuoni Image caption 汤姆·哈迪和编剧凯莉·玛赛尔2018年10月1日 在洛杉矶出席电影首映式

无论你现在的工作有多艰难，你应该感到庆幸的是还有更糟糕的工作：索尼影业（Sony Pictures）当公关。

该公司最新打造大片《毒液：致命守护者》。电影的主角是《蜘蛛侠》漫画中的外星怪物，也是山姆·雷米（Sam Raimi）导演的第三部蜘蛛侠电影中的反派角色。专为这个角色定制一部电影的计划已经酝酿了十多年，现在终于实现了，由哈迪主演，鲁本·弗雷斯彻（Ruben Fleischer）导演（代表作《僵尸之地》（Zombieland））。

然而，几天前，一位采访者要求哈迪推荐这部电影的最佳镜头。“被剪掉的那些，”哈迪回答。他接着解释说，他最喜欢的三、四十分钟被删掉了："疯狂的木偶戏镜头、黑色喜剧场景…...他们都没放入电影里。"

在这种情况下，任何负面评论似乎都是多余的，因为没有什么比男主角的这个评价更糟糕的了。不难看出是什么引发了哈迪的抱怨。显然，《毒液：致命守护者》是野蛮剪辑的牺牲品。剪辑后的这部衍生版，情节粗糙的B级影片（译注：劣质的小成本电影）就像一部预告片一样混乱而仓促。

Image copyright Reuters Image caption 哈迪在片场工作照。他对自己最满意的片段被剪掉满腹牢骚

哈迪对媒体抱怨的影片，他在演片中演主角艾迪·布洛克（Eddie Brock）是一名电视记者，在旧金山（San Francisco）有自己的热播电视节目。他总是胡子拉碴，看起来应该洗个澡打理一下。他的老板贴心地告诉他，“没有比你更好的调查记者了”，或许为此提供了一个解释。他的最新任务是调查卡尔顿·德雷克 （Carlton Drake，演员李兹·艾哈迈德Riz Ahmed饰），这位有点像埃隆·马斯克（Elon Musk，特斯拉和太空探索公司CEO）的企业家在太空研究上投入了数十亿美元。

他的一艘宇宙飞船刚刚迫降在马来西亚的森林中，或者更确切地说是坠毁了；飞船上装载着一批有感知能力的外星粘物。最近的两部电影，《异星觉醒》（Life）和《狂暴巨兽》（Rampage），有同样的场景，但更刺激。大部分粘性物都被带回到德雷克在加利福尼亚的实验室。他打算通过将活体黏液与人类宿主结合来创造一个新物种。

顺便说一句，不要问这种结合是如何做到的，也不要问外星人来自哪个星球，也不要问为什么他们中的一个最终会选择称自己为“毒液”。这样的细节，连同哈迪最喜欢的场景，肯定都被删掉了。

也许艾哈迈德最喜欢的场景也被删掉了。他表现得好像对自己平淡无奇的角色感到厌倦，他看起来不像一个魅力十足的自大狂，而更像是一个听命于自大狂的朋友。影片中德雷克真正的朋友是些专业人士，但他们中几乎没人对实验中很多人被化为干尸感到烦恼。这种不道德也延伸到了艾迪的未婚妻安妮（Anne）身上。

安妮由米歇尔·威廉姆斯（Michelle Williams）饰演，除了短格子裙和长长的金色假发外，没什么鲜明特征。考虑到她是一名律师，被雇来掩盖德雷克的残忍的研究，你可能期待安妮会对自己的肮脏工作感到一丝内疚，但导演从来没想到过她可能并不像天使那样完美。

Image copyright FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Image caption 米歇尔·威廉姆斯的角色有点令人困惑

至少艾迪和德雷克当面对质了，但艾迪第二天就被解雇，丢掉了电视台的工作。他在酒吧里混了几个月，因为很显然，没有媒体愿意雇佣世界上最好的调查记者，他也没有自己的网站或自己的YouTube频道。

超级英雄电影可能并不以其逻辑性和可信度而闻名，但《毒液：致命守护者》的情节实在太离谱了。我们这还没见到来自另一个世界的有知觉的“共生体”呢。

我们最终找到这些"共生体"时松了一口气。当艾迪溜回德雷克的实验室时，一个黑色的黏糊糊的东西滑进了他的身体，他不得不和一个来自外太空的生物分享他的身体。起初，这个外来的闯入者只是他脑中一个粗哑的声音，大声发出指令，并插入他的谈话。然后，它会从他身上弹出粘糊糊的卷须，把德雷克的手下打倒。最后，过了将近一个小时，软泥包围了他，他变成了一个油乎乎的10英尺高的怪物，有着可怕的蛇形舌头，牙齿像尖桩一样锋利，就像噩梦里那样，尤其是牙医的噩梦。

但这并没有让他感到害怕。因为影片很快证明了“毒液”是一个卡通般的傻瓜，对艾迪和他的朋友没有丝毫威胁。事实上，这部电影被吹嘘为常规超级英雄大片的更凶险、更恐怖的替代品，但实际上却更轻松、更适合儿童观看。在影片的最后半小时里，它甚至不再努力成为一部有棱角的科幻恐怖电影，而是变成一部滑稽的兄弟喜剧，艾迪/毒液这对双重角色由劳瑞尔和哈迪演来，感觉像是借鉴了《化身博士》（Jekyll and Hyde）。

这一部分很有趣，令人惊讶。哈迪把自己融入他的双重角色中，带着所有的狂热，就像金凯瑞（Jim Carrey）在《变相怪杰》（The Mask）和马丁（Steve Martin）在《衰鬼上错身》（All of Me）中一样。还有一些不错的动作场景，比如摩托车和汽车在旧金山起伏的街道上相互追逐。

但《毒液：致命守护者》只是在它匆匆赶往的令人失望的高潮时才找到了这种喜剧的基调。巧合的是，这个共生体撞上了另一个共生体，与《终结者2：审判日》中的T1000几乎完全相同。然后，一场战斗结束了这部电影。在两个咆哮的CGI电脑特效巨兽之间可预见但残酷的短暂打斗，让人想起2008年的《无敌浩克》（The Incredible Hulk）。你可能还记得，那部电影被定位为一部长期上映的系列电影的第一集，但再没拍过续集。《毒液：致命守护者》恐怕也不太可能拍任何续集。

★★☆☆☆

评分：两星

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