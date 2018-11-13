身体畸形恐惧症：艺术家视角下“扭曲的自我认知”

Image copyright DERRICK SANTINI

2009年1月，摄影师桑蒂尼（Derrick Santini ）接到一个拍摄任务——为一位美国歌手拍摄杂志照片，这位歌手他并不认识。

他在接受英国广播公司新闻频道（BBC News）采访时表示:“接下任务时，我从没听说过女神卡卡(Lady Gaga)这个人。两个月后，她就变得家喻户晓了。”

当时，女神卡卡正准备发行她的首张单曲《舞力全开》（Just Dance）。这首歌成为了她的第一首热门单曲。

桑蒂尼的此次拍摄是受雇于英国《太阳报》（The Sun）旗下新发行的副刊《美妙》（Fabulous）杂志。他也曾为歌手阿黛尔（Adele）、玛丽·简·布莱姬（Mary J Blige）和演员艾尔巴（Idris Elba）等人拍摄过照片。

桑蒂尼回忆道：“她整个人都有点浮夸。我们把色调调得很亮，选了饱和度高的深红色背景和色彩强烈的服装。”

“她知道自己要什么，在这方面可称得上是专家。她显然对自己的形象和一举一动都很在意，容不得一丝懈怠。”

这些照片记录了Gaga如何利用时尚、艺术和表演来表达截然不同的身份。

Image copyright DERRICK SANTINI Image caption 桑蒂尼为女神卡卡拍摄的一些照片也参展了。

10年前拍摄的这些照片如今被收录进了一个关于"身体畸形恐惧症"的展览。“身体畸形恐惧症”是一种心理疾病，患者会过分关注自己外貌的缺陷。

女神卡卡无疑是时尚和魅力的象征，但她曾公开讲述自己过去与暴食症和厌食症的抗争经历。

桑蒂尼说：“那时候我没意识到她的问题，但也可能是由于那时‘身体畸形恐惧症’还未如此普遍。”

“她当时确有这方面的问题。我认为它其实类似于自我认同障碍。人人都有自我意识，也都会记录自己。”

“而这种奇妙的自省在大脑中不断发生，甚至越来越扭曲——你认为自己长得什么样，你觉得自己看起来如何，这就是‘身体畸形恐惧症’的症结所在。”

桑蒂尼为女神卡卡拍摄的照片出现在伦敦“斑马一号”(Zebra One)画廊近期举办的一场新展览上，其中有些照片首次公之于众。

10位入选本次展览的艺术家的作品都旨在探索 “身体畸形恐惧症”(body dysmorphic disorder, BDD)相关的主题。

画廊老板普卢伊(Gabrielle Du Plooy)在今年早些时候提出了举办此次展览的想法，并开始接触那些作品与展览主题相符的艺术家。

Image copyright METRA-JEANSON Image caption 梅特拉和珍森(合称为Metra-Jeanson)从广告图片中剪下了极具风格的面孔，然后把它们贴在了模特脸上。

Image copyright MELTEM ISIK Image caption 伊希克（Meltem Isik）的人物肖像作品中的被摄对象用画布显示出自我认知。

这10位入选艺术家的所有作品都围绕着同一主题展开——对自我外貌的认知扭曲。

其中一位入选艺术家伊舍伍德（Scarlet Isherwood）说：“我个人对‘身体畸形恐惧’的定义是无法正确地认识自己。”

“对现实中自我外表与形象的认知扭曲大多与抑郁、焦虑等情绪有关。”

“身体畸形恐惧症”的早期症状：

总担忧躯体的某个部位——尤其是脸部

花大量时间比较自己和他人的长相

经常照镜子或完全不照镜子

过于努力掩盖自身的缺陷——例如，花很多时间梳头发或是挑选服饰

对皮肤吹毛求疵，总想让它变"光滑"

来源: 英国国家医疗服务体系（NHS）

“名人，尤其是活跃在Instagram等社交平台上的名人，大多被PS美化了，但与此同时，他们常常过分矫饰并不真实。可即便是这些‘理想型’是普通人难以望其项背的，人们也还是习惯看这些镜花水月般的形象”。

伊舍伍德希望这次展览“能让人们退后一步，看看这些不完美的地方，并坦然接受自己”。

Image copyright Daniel Martin Image caption 马丁(Daniel Martin)画的人物肖像（如上图中的《卢卡斯》（Lucas）这幅），意在挑战对丑的常规定义。

Image copyright Scarlet Isherwood Image caption 伊舍伍德的作品是一颗被树脂包裹的羊心，周围环绕着蝴蝶和亮片。

伊舍伍德的作品亦有参展，他特别受托制作的艺术品是一颗羊心脏，周围装饰着亮片和蝴蝶。

她解释说：“这颗心代表着人们的真实感受、价值和自尊。”

“这些蝴蝶代表媒体和自我意象。它们掌控一切，吞噬一切，就像野外的蝴蝶一样。”

“只要见到腐肉，它们就会大吃特吃。随着病情恶化，内心会开始腐烂，患者会开始觉得自己毫无价值。这很可怕。”

Image copyright James Greed Image caption 格林（James Green）运用被摄对象的面部表情来表达被束缚的强烈感觉。

如果一种泛化的视角看待“身体畸形恐惧症”，伊舍伍德认为：“每个人或多或少都患有这种病，尤其是在这个总是拿自己与他人做比较的时代。”

“这是个难以启齿的话题，但我认为每个人的内心其实都有这种感受。我见过一些患者，病症各有不同。我希望这种展览能让人们对此有所觉察。”

《身份》将于11月24日在斑马一号画廊展出。