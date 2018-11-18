好莱坞大咖们的现代主义豪宅

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好莱坞黄金时代（20世纪20到50年代）的明星在银幕外也用心打造魅力形象，精细程度不亚于电影工作室对灯光的调控。保持完美光环对于演员生涯至关重要，就连住所也显示出明星与普通电影观众的区别。

艾伦•赫斯（Alan Hess）和迈克尔•斯特恩（Michael Stern）攥写的《摩登好莱坞：明星豪宅》（Hollywood Modern: House of the Stars）让大家有机会一睹明星们的生活方式，书中有照片展现了南加州那一栋栋激发灵感的未来主义建筑，风格从极简到繁复都有，充分体现了当代最有创意的建筑师为好莱坞名流设定的理想住所标准。

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德洛斯•霍普（Dolores Hope）和鲍勃•霍普（Bob Hope）夫妇

喜剧演员霍普和妻子的豪宅出自赖特（Frank Lloyd Wright，美国建筑大师）的徒弟劳特纳（John Lautner）之手，房子位于棕榈泉，穹顶结构一眼就能看到，就像飞碟降落在山顶上，宽阔的空间足够让霍普夫妇在家举办大型慈善活动。霍普第一次看到设计图时曾打趣说：“火星人来地球可知道在哪儿降落了。”屋顶上的超大圆孔让光线洒满庭院中央，打造了一个景观秀美自然和谐的户外起居室，能容纳数百名客人。

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露西尔•鲍尔（Lucille Ball）和德西•阿纳兹（Desi Arnaz）夫妇

电影《我爱露西》（I Love Lucy）的主演鲍尔和阿纳兹夫妇在兰乔米拉市的度假别墅建于1954年，周围环境非常引人注目，好似棕榈泉的风格，但房子本身更注重舒适度，并不刻意夺人眼球。这幢现代风格的单层别墅由保罗•威廉姆斯（Paul R Williams）设计，面积超过4,400平方英尺（409平方米），足够举办泳池派对和烧烤聚会，还有个双层电视天线高耸入云。设计师沿用了木墙和石头壁炉的传统元素，同时也给人带来开放式的生活体验，兼顾了传统建筑风格与现代生活方式。

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加里•库珀（Gary Cooper）

库珀的豪宅坐落于洛杉矶市的荷尔贝山庄，这幢精致的超现代住宅于1955年由建筑师琼斯（A Quincy Jones）设计，墙体由玻璃打造，四周都是自然美景。这是库珀为妻子维罗妮卡（Veronica）建造的，当时他与女演员尼尔（Patricia Neal）发生婚外情，宅子是送给妻子的求和礼物。库珀和妻子在拍摄美国作家安・兰德（Ayn Rand）的同名小说电影《源泉》（The Fountainhead）时互生好感，男主角是一位意志坚定个人至上的现代主义建筑师，女主角是被这种刚正不阿的品格所吸引的社交名媛，说来也很讽刺。

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约瑟夫•冯•斯登堡（Josef von Sternberg）

20世纪30年代，圣费尔南多谷还是一片乡村景象，许多好莱坞明星在那儿都有牧场。奈特拉（Richard Neutra）1935年为奥地利裔美国电影制片人斯登堡所建造的宅子，却使用了闪闪发光的铝制墙壁，四周还有水系环绕，设计大胆超前且颇有技术含量。从露台上望出去，景色精巧得就如电影画面一般——满眼都是房子、天空和树木，墙上的喷水系统还能制造出薄雾弥散和大雨倾盆的特殊效果。

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史蒂夫•麦奎因（Steve McQueen）

1964年，麦奎因搬进了设计师卡普图 （Hugh M Kaptur）为投资人格里芬（Thomas Griffing）设计的住宅。房子位于棕榈泉市科切拉谷上方，结构紧凑，采用钢筋和玻璃结构，是这个沙漠山谷上一幢功能齐全的现代主义住宅。 卡普图的设计给了明星最梦寐以求的东西——个人隐私、隔于众人以及自由。钢筋结构让大起居室能够悬挂在山坡上，拉开玻璃门就可以走到外围的平台上。

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卢•沃瑟曼（Lew Wasserman）

超级经理人沃瑟曼与妻子伊蒂（Edie）的住宅采用了现代主义风格的简洁线条，还有玻璃墙、推拉门、白色的水磨石地板，当然还少不了游泳池，但后院中有大量弧形结构。房子由建筑师莱维特（Harold Levitt）设计，举办过各种派对和会议，20世纪50到80年代好莱坞所有的大事基本都发生在这儿。

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查尔顿•赫斯顿（Charlton Heston）

建筑师贝克特（William Sutherland Beckett）1959年为赫斯顿（曾主演电影《宾虚传》（Ben-Hur）和《决战猩球》（Planet of the Apes））在城市远郊建造了一栋箭头形状的宅子，虽然不适合好莱坞奢华的派对，举办小型聚会却不错。房子建在好莱坞山之间，赫斯顿称它为“山脊”，是他和家人的避风港。客厅地毯上醒目的图案是赫斯顿本人设计的，他颇具艺术天赋，候场拍摄时经常为剧组工作人员和其他演员画速写。

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弗兰克•辛纳特拉（Frank Sinatra）

1949年4月，辛纳特拉在棕榈泉市度假的时候拜访了建筑师斯图尔特•威廉姆斯（E Stewart Williams），请他建造一座格鲁吉亚殖民地复兴式建筑来举办当年的圣诞派对。但建筑师却说服辛纳特拉在市中心附近的公寓里打造一个现代主义的住宅，从主卧可以看到雪山全景。威廉姆斯说泳池形状并不是仿照三角钢琴，设计初衷是用曲线与建筑的线条相映成趣。

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