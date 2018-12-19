Image copyright Focus Features Image caption 玛丽女王

《玛丽女王》（Mary Queen of Scots）开场不久，玛丽（罗南饰）乘着划桨船，在海上航行了诸多时日，从法国抵达苏格兰。但是，她身着一尘不染的高级连衣裙，乒乓球拍造型的盘发雍容华贵，看上去就像刚从豪华轿车中现身，前往大都会艺术博物馆的慈善舞会。影片是这种类型。

玛丽的四位侍女也好像是时刻为拍摄杂志封面做好了准备。她们都叫玛丽，这和剧本中有所不同。大多数男性的穿戴旗鼓相当，黑色皮质无袖大衣像《X战警》（The X-Men）中一样。

玛丽同父异母的弟弟（麦卡德尔（James McArdle）饰）画着重重的眼影。大胡子的诺克斯（John Knox）（田纳特（David Tennant）饰）头顶双层鸭舌帽，仿佛田纳特力图在表明，应该由他而不是裘德洛（Jude Law）担纲主演年轻的邓布利多（Albus Dumbledore，影片《哈利波特》中的魔法学校校长）。

时髦是很时髦，这种对当代服装款式的百般卖弄，效果却让愚蠢的影片更显傻气。《玛丽女王》作为一部英国历史剧，由两名获奥斯卡奖提名的演员主演两位16世纪的女王，这种名家作品通常在颁奖季中斩获佳绩。但这部剧裁剪艳俗，场面混乱，除了在发型、化妆和服装方面，战果空空。

影坛前辈洛克（Josie Rourke）担任导演；威利蒙（Beau Willimon）担任编剧，他还是电视剧《纸牌屋》（House of Cards）的编剧，那是一部改编自同名小说的美剧。

故事的背景是16世纪末，伊丽莎白一世（罗比饰）为英格兰和爱尔兰女王。伊丽莎白的妹妹玛丽（Mary Stuart）一直居于法国，但18岁那年返回苏格兰亲政。问题是玛丽信仰天主教，因此信奉新教的伊丽莎白担心她也可能夺取英格兰王权。如片头的一行字幕写道：“正是她威胁着伊丽莎白的王权。”

Image copyright Universal History Archive/Getty Images Image caption 玛丽女王画像（1900年）。

玛丽女王的未竟事业，是我们如此探究这段400年前历史的原因所在。影片甚至没有追问玛丽是否真的图谋篡权，或者她的上台利弊如何，英国人民很可能对此事必有话说。

影片的大部分场景是在玛丽和伊丽莎白阴暗的王宫（爱丁堡嶙峋的石头城堡是玛丽的王宫，似乎是以蝙蝠洞（Batcave）为模板），因此我们几乎不曾看到贵族以外的人。也许爱尔兰后裔导演洛克想要表现出，君王与其忠心或叛逆的臣民是何等隔绝，但看上去也很像是制片团队拿不出群众演员的预算，可能是花在发胶上的开销已经太多。

另一个问题是两位女王只有一次会面——一次为了这部影片而编造的会晤。她们相隔几百英里，因此如片中所示，她们的斗争就是分批委派使节来回穿越边境。

她们谈判的方式类似这样。首先，伊丽莎白命令玛丽嫁给一个英国贵族。然后，玛丽同意嫁给英国贵族。后来伊丽莎白发话说她指的不是那位英国贵族，而是另一位。如此这般，喋喋不休，其中的小插曲是两位女王与其追求者及侍从讨论夫妻生活。

剪辑通过将场景分割为片段，力图加快节奏，以策马加鞭之势在苏格兰和英格兰之间删减镜头，但这并没有让影片免于枯燥乏味。恰恰使其沉闷又混乱。

Image copyright Getty Images Image caption 也许《玛丽女王》中最为古怪之处是皮尔斯（Guy Pearce）的表演。皮尔斯扮演的是伊丽莎白忠实的得力助手塞西尔（William Cecil），趁机展示出他对爱登堡（David Attenborough，英国自然学家，著名自然节目主持人）的模仿完美至极。

演员很投入，倾尽他们的全力。罗南六年前就被分配扮演这一角色，一半台词说的是英语，一半台词说的是法语，苏格兰口音恰到好处。（这真是令人惊讶，想想看，玛丽在苏格兰度过的童年时光那么少。）她也会有鹰一样的锐利目光，使她说的每一句话比实际上听上去更有智慧。但即使是罗南也免不了冗余的台词，比如类似的绕口令，“如果玛丽嫁人是上帝的旨意，玛丽只会和她想嫁的人结合。”

罗比的台词少得多。剧本中，男性们的挑衅破坏了姐妹间的和谐，但伊丽莎白扮演的角色是一个可怜的疯女人，坐在那里编织丝带花，为自己永无后代感到痛惜，这逐渐削弱了影片女性主义的主题。

兰斯莫斯（Yorgos Lanthimos）执导的《宠儿》（The Favourite）对此主题的阐述引人入胜得多。还要思考的是，罗比这般性感迷人，但她所扮演的角色却愁眉苦脸地妒忌别人的美艳，这真的高明吗？即使伊丽莎白出水痘时，罗比的脸上沾满了家乐氏米花糖，但很明显，她依然是影星。

《玛丽女王》也不是纯属浪费时间，因为不管影片何其杂乱无章，女主人公的故事严肃而令人着迷。影片几乎未提她多年来遭到的软禁，或她与“巴宾顿案”（Babington Plot）有关，试图刺杀伊丽莎白。但影片中的背叛、联姻和谋杀的确可媲美《权利的游戏》（Game of Thrones）其中一季。

作品值得一提的还有其十足的怪异。例如，很惊人的是，16世纪英国皇室中，里奇奥（David Rizzio）（科尔多瓦Ismael Cruz Córdova饰）是玛丽手下的大臣和绯闻情人，竟然是变性人（女王醒来后安慰他，“想成为谁都可以，你是贴心的姐妹。”）。

不过，也许《玛丽女王》中最为古怪之处是皮尔斯（Guy Pearce）的表演。皮尔斯扮演的是伊丽莎白忠实的得力助手塞西尔（William Cecil），趁机展示出他对爱登堡（David Attenborough，英国自然学家，著名自然节目主持人）的模仿完美至极。他总在说的是，“玛丽是我们的敌人——我们决不能俯首称臣！”

但他语音轻柔，吐字谨慎，如此接近于电视节目中最伟大的自然学家，以至于他这么说也无妨，“母狮缓缓地悄声走近，生怕吓到正在睡觉的疣猪。”如果他在影片中这样说，同样也能讲得通。

★★☆☆☆

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