《流浪地球》《红星》《黑豹》《三体》：科幻小说是怎么说我们的
太阳冷却，地球变得不适宜居住。人类只剩下一条出路：逃离太阳系。这是电影《流浪地球》（The Wandering Earth）的引子，听起来这多半是一部好莱坞大片。预告片里甚至还有《盗梦空间》（Inception）式的雾号。然而，这并非一部全白人出演的美国电影，而是根据明星作家刘慈欣的同名科幻小说改编的中国电影。在里面拯救人类的，不是美国人，而是中国人。
对未来的艺术描绘，传统上被视作西方的专利，并且明显缺乏多样性。不过，新地方、新作者，正在以他们的角度描绘未来。近些年里，中国的科幻小说创作一片繁荣，有刘慈欣的《三体》等一批醒目之作。自从大片《黑豹》（Black Panther）上映以来，非洲未来主义（Afrofuturism）也有了越来越大的影响力。在世界各地，科幻小说正在蓬勃发展。
“科幻小说现在已经成了一种全球现象，”韦尔斯利学院（Wellesley College）从事中国科幻与文学研究的副教授宋明炜说。“这是该文学体裁最引人注目的发展之一，因为它超越了西方，尤其是英美在这个类型中占有的主导地位。”
这场新运动范围广泛，从19世纪的俄罗斯科幻小说，到植根于黑人受压迫经历的非洲未来主义，无所不包。它既有关于革命历史和外星人的中国科幻作品，也有关于移民和自由贸易的墨西哥未来主义电影。
“目前，最有意思的科幻小说来自非传统的地方，”康奈尔大学（Cornell University）专门研究全球科幻小说的副教授班纳吉（Anindita Banerjee）说。“中国或者非洲等地方正在传播他们的声音——但在今天的繁荣之前，这种现象也有着更为悠远的历史。”
颠覆性的小说
目前，刘慈欣、郝景芳等作家的作品都有了英文翻译，中国科幻小说在西方越来越受欢迎。然而，在他们之前，科幻小说在中国的历史并不短。
这个文学类型在中国经历了三次浪潮：一次是1902年，帝制在中国结束之后；一次是1949年中国革命之后；目前的这个“新浪潮”始于上世纪90年代，当时中国以飞速发展的模式向前推进。“在90年代，冒出新一代作家，在他们当中，刘慈欣是最重要的一位，”宋明炜说。
《三体》首版于2006年，刘慈欣被视为推动中国科幻小说进入主流的功臣。2014年，它被翻译成英语，一年后，获得了科幻小说界的奥斯卡——雨果奖。故事讲述了一位天体物理学家在“文革”期间参与政府秘密研究，无意间把外星人招到地球的故事。
《流浪地球》预计于2019年2月上映，讲述的是科学家发现太阳将把地球烧成灰烬后，宇航员为人类寻找新行星的故事
中国的科幻小说被视为对这个国家崛起和快速现代化的反映，在西方也变得越来越流行。但这个文学类型也涉及对言论自由的压制，往往表现出现实中黑暗的、不可见的面向。在刘慈欣的作品中，这通常意味着平行现实和具有挑战性的物理状态。但反过来，郝景芳的《北京折叠》则展现出一个等级森严的未来北京，这里大地翻转，给三个社会阶层提供数量不一的日照时间。
“这一波新的科幻小说，具有黑暗和颠覆性的一面，所描述的要么是现实的隐形维度，要么是用国家梦想话语去支配现实的荒谬性，”宋明炜说。
《三体》和中国科幻小说往往含有争议性的主题。例如，《三体》一开场，就描绘了主人公的父亲在“文革”最乱的时候被批斗致死。
“我总是对这个文学类别的持续繁荣感到惊讶，”宋明炜说。“其中一些作品非常具有颠覆性和挑衅性。但到目前为止，它们还没有受到审查。为什么会持续发展，我的观点是，那是因为它们不是抗议文学。这是一种运用想象力探索未知现实的文学体裁，但没有直接挑战中国政府。”这些看不见的现实是关键。他说：“科幻小说描绘了中国现实中隐形的部分，在中国崛起的光辉形象背后。”
让隐形显形
另一种着眼于隐形现实的艺术形式，就是非洲未来主义。“从《银翼杀手》（Blade Runner）到《杰森一家》(The Jetsons)，对未来的描绘往往非常‘白’，有色人种经常缺失不见。”佐治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）研究非洲未来主义的副教授莫里斯（Susana Morris）说。“非洲未来主义重新设想了以黑人为中心的未来主义是怎样的风景。”
非洲未来主义的历史，可以追溯到1920年杜波依斯（W E B Du Bois）的短篇小说《彗星》（The Comet）。在这部作品里，除了一名黑人男子和一名白人女子，所有人类都被杀害了。非洲未来主义最著名的例子，是2018年的超级英雄电影《黑豹》，它讲述的是一个非殖民化的非洲国家瓦坎达（Wakanda）。这个国家能够按照自己的条件发展，还拥有世界上最强大的资源——振金（Vibranium）。这为此部电影和科茨（Ta-Nehisi Coates）的同主题漫画，提供了一个描绘未来主义黑人社会的场景。
然而，非洲未来主义并不局限于超级英雄。“人们通常认为非洲未来主义是一个文学类型，其实它是一种文化运动。它不仅仅是黑人科幻小说。它是流散在海外的黑人思考我们的过去与未来的一种方式，”莫里斯说。因此，非洲未来主义包括小说、电影、艺术和时尚（莫里斯注意到歌手碧昂斯偶尔会使用非洲未来主义的意象）等支流。
在文学领域，尼日利亚裔美国作家欧柯拉福（Nnedi Okorafor）的《宾蒂》（Binti）脱颖而出。这本2015年的作品，描绘了在距今1000年的未来，一个以纳米比亚欣巴人为原型的非洲部落。他们是一个高度发达又与世隔绝的群体，在书中，他们的一位高等数学专家被送到一所星际大学，故事在那里展开。莫里斯说：“这是一个融合了传统与创新的伟大故事。”
非洲未来主义并不是一种与特定国家或地区联系在一起的文学类型，而是由世界各地的黑人所实践，用莫里斯的话说，他们流散在海外。对于这些散居海外的人而言，与传统的互动非常重要。莫里斯提到了三佛卡（Sanfoka）——那是加纳阿肯人的象征，通常的形象是一只一边向前飞一边向后看的鸟。“非洲未来主义揭示了创新与传统之间的动态关系，它位于海外移民的内心深处，”莫里斯说。“向前走的时候，会回头看。”
太空中的布尔什维克
俄罗斯和东欧的科幻小说有着悠久的历史传统，可以追溯到19世纪：它产生了一批重要的科幻作家，像俄罗斯作家扎米亚京（Yevgeny Zamyatin），代表作包括《我们》（We，1924年）；波兰作家莱姆（Stanislaw Lem），他对美国的科幻小说产生了重要影响。甚至像早期的布尔什维克波格丹诺夫（Alexander Bogdanov）也写过科幻小说，他1908年的小说《红星》（Red Star），描绘了一个住的全是社会主义者的火星。
人造卫星的上天起到了重要的推动作用。1957年，苏联率先发射了一颗绕地球运行的卫星，引发了科幻小说的热潮，并导致对旧科幻作品的重新发现。之前苏联社会受到社会主义意识形态中的现实主义的压制，但随着人造卫星的发射，它一跃进入了未来主义。班纳吉援引德波大学（DePauw University）的科幻专家奇切里-罗内（Istvan Csicsery-Ronay）的话说，这在苏联引起了“日常生活的科幻化”。
这甚至延伸到了电影领域。1972年，塔科夫斯基（Andrei Tarkovsky）拍摄电影《索拉里斯星》（Solaris），被誉为是《2001太空漫游》（2001: A Space Odyssey）的翻版；而塔科夫斯基的另一部电影《潜行者》（Stalker），改编自1971年的小说《路边野餐》（The Roadside Picnic），它描写了穿越一个神秘的核荒地的经历。有意思的是，又过了几十年，它启发了今天乌克兰的一款电子游戏系列S.T.A.L.K.E.R.
俄罗斯的经验，尤其是苏联时期的经验，与当前非西方科幻小说的兴起有着千丝万缕的联系。对班纳吉来说，这与她的个人经历有关。“我在印度东部的一个煤矿之乡长大，”她说。“这个地方的文化资源比较匮乏，但能看到一套译自俄语的科幻书，价格也不贵。太空竞赛见证了苏联科幻小说创作的复兴，加之他们经典的科幻小说，都在亚非拉国家得到译介和广泛传播。甚至来到了印度农村。”
借由这样一个途径，俄罗斯的科幻小说成为了一种新的全球科幻小说的孵化器。“在刘慈欣的作品中，你能看到苏联科幻小说的影子，”班纳吉说。
从西方到其他地方
科幻小说在全球的兴起，对我们如何看待这一文学类型的演变提出了质疑。过去，它被视为以西方为中心，向世界其他地区传播。“传统观点认为，科幻小说的传播与工业资本主义在全球的扩张是平行的，”班纳吉说。“因此，它应该是从西方走向其他地方，因为工业资本主义最早就是在那里产生的。现在，这种观点正面临挑战，我们正在思考西方以外发生了什么。”
不是所有非西方科幻小说都是政治性的，但想像另类的未来可以成为动员和行动的工具。“我们在一些来自亚非拉的科幻小说中发现，人们认识到，一种普世的、新自由主义的社会和文化模式是不可持续的，”班纳吉说。她以2008年的墨西哥科幻影片《睡眠经销商》（Sleep Dealer）为例，该片描绘了一种未来：美国关闭了与墨西哥的边境，但墨西哥人远程控制代替他们在美国境内劳动的机器人。这部电影以未来主义的方式反映了自由贸易和移民等问题。
在《睡眠经销商》里，墨西哥工人被接入一个网络，同时控制在美国的机器人从事非技术劳动：一旦机器人耗尽能量，就会遭到抛弃。
但除了关于反抗的全球性反思之外，非西方科幻小说还利用了一种全球意识，帮它征服本土之外的受众。“中国的科幻小说不仅仅吸引了中国人，”宋明炜说，“是因为它触及了人类面临的共同问题，比如人类的生存，以及如何在极端的情况下成为一个有道德的人。这些都是当下世界每个人都需要思考的基本问题。”
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