影评：《神奇动物：格林德沃之罪》

JK罗琳(JK Rowling)的书已经卖出了天文数字,电影赚得更多,因此读完她的剧本然后说“能不能砍掉50页”是很需要勇气的。对她最新的“魔法世界”作品,《神奇动物:格林德沃之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald),有人能这么建议就更好了。

这部电影是2016年《神奇动物在哪里》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)的续集——或者取决于你怎么看,它也是《哈利波特》(Harry Potter)系列的前传,影片充满了想象力与奇特魔法。尖端的数码特效让每一个道具都能动,而且可以像跳芭蕾舞一样优雅地变形。克雷格(Stuart Craig)的美术设计一如既往地大量使用了各种历史建筑风格,令人叹为观止,影片服装精美绝伦,把精灵和龙都比得黯然失色。要是有图片册和手稿集这类的周边产品一定值得珍藏。影片由《哈利波特》系列电影的御用导演叶茨(David Yates)执导,在许多方面都很成功。但没有重点,让人没什么感觉,而且似乎拖拖拉拉的没完没了。

更糟糕的是,《神奇动物》和华纳兄弟公司其他特许授权的动作大片,DC漫画公司的超级英雄电影一样,影片情绪都是黑暗暴躁的。充斥着阴冷的死亡、破坏和绝望,色调都是由灰到黑。影片一开始就定下了不欢快的基调,邪恶的格林德沃(Grindelwald,德普(Johnny Depp)饰),一位伏地魔式的人物,希望由女巫和巫师来统治非魔法界的生物。1927年,也就是第一部电影里的故事发生后不久,格林德沃被关进了位于纽约的美国魔法部。牢房的安全级别很高,但要把他转移到另一个小镇上。任何看过恐怖片或警匪片的人都知道,他100%会半路逃跑。也确实如此。在一个激动人心、令人目眩的俯拍镜头里,伴随着轰鸣的雷声和隆隆的管弦乐,格林德沃杀死了他的警卫,在夜空中飞走了——这里真的更像是一部恐怕片而不是儿童电影。

影片的副标题叫《格林沃德之罪》,有些奇怪,但的确是讲的这个——如果格林沃德算是犯罪。德普扮演的格林沃德面如死灰,留着朋克歌手罗顿(Johnny Rotten)的发型,像吸血鬼一般令人毛骨悚然。但除了嘀咕几句巫师和非魔法界生物之间可能发生的战争,他也没做什么。由于这场战争在《哈利波特》系列小说中从未提及,我们确信它不会发生。

不过,他从纽约逃到巴黎已经足以吸引其他角色纷纷来到法国。当中以斯卡曼德(Newt Scamander,雷德梅恩(Eddie Redmayne)饰)为首,他是个十分害羞的男人,躲在福尔摩斯式的外套下,说起话来总是低着头小声咕哝。上部电影中斯卡曼德在纽约大闹一番,这次回到了伦敦,跑到了英国魔法部,他的兄弟提修斯(Theseus ,特纳(Callum Turner)饰)是那里的一名傲罗(Auror,巫师侦探)。斯卡曼德被派往巴黎寻找威力巨大的危险分子拜尔本(Credence Barebone,米勒(Ezra Miller)饰),斯卡曼德很像《星球大战》(Star Wars)最新一部电影里伦(Kylo Ren)这个角色,在原力(一种超自然的神秘力量)的光明与黑暗之间难以抉择。

斯卡曼德选择不接受这个任务,宁愿去照顾自己那群有魔力的花花草草——他的宝贝豆芽,既是植物也是动物,像是《银河护卫队》里的小树人格鲁特(Groot)。但后来又有人要他去巴黎——具体而言是他在霍格沃茨魔法学校最喜欢的老师邓布利多(Albus Dumbledore,裘德•洛(Jude Law)饰)。整部影片的基调就像是亚马逊森林砍伐的纪录片一样沉闷,裘德•洛饰演的邓布利多是一个让人喜欢的亮点:他和善的微笑,慈祥的态度是一剂补药。影片的整个色调都是哥特式的阴沉灰暗,而他在霍格沃茨教学时,学校周围的绿草地则与之形成了鲜明对比。邓布利多还是电影中一个最大的疑问:他是什么时候从20世纪20年代一个衣冠楚楚穿三件套西服的绅士,变成了一个身着拖地长袍的嬉皮士,成了演员哈里斯(Richard Harris)和甘本(Michael Gambon)在《哈利波特》系列电影里所扮演的邓布利多形象。如果有天早上他对着镜子说,“没关系,我是校长,想穿着睡衣睡帽去上班,谁能拦着我呢”,那他说这话的时候该是多大岁数?

再说回斯卡曼德。罗琳总是把每个故事元素都复杂化,譬如斯卡曼德拒绝了邓布利多让他去巴黎的请求,就跟拒绝了魔法部一样。但当他遇到了上一部电影中的老朋友,雅各布(Jacob,可爱的福勒,Dan Fogler饰演)和奎尼(Queenie,萨尔多,Alison Sudol饰,造型模仿了玛丽莲•梦露),就突然有了个好点子:他要去巴黎。

他不是独自一人。瞬间穿越英吉利海峡的还有他的旧情人、美国的巫师侦探蒂娜(Tina,沃森,Katherine Waterston饰)、总和他对着干的同学莱斯特兰奇(Leta Lestrange ,克拉维茨,Zoe Kravitz饰)、一个可以变成蛇的女人(金秀贤,Claudia Kim饰),以及许多许多人。你以为这就是全部人物了,但影片又加入了一堆新角色,然后又回到这些角色之前的生活。这部电影有15条次要故事线,但都没什么情节。电影走向来来回回,从巴黎到霍格沃茨,又从现在到过去,讲了10分钟关于配角的故事,当再回到主角身上的时候,你已经忘了最后一次看到他们是在哪里(通常是站在屋顶上)。全篇都没有高潮。晚上的时候,斯卡曼德的鸭嘴鼹鼠(反正就是那个东西)搞了点小手段,但除此之外就没有什么精巧妙计和英雄之举了。大家都在跑腾(跑腾算是与哈利波特的“波特”二字谐音),但没有解决什么问题。毕竟,这个系列还有三部电影要拍——罗琳的创造力如此肆意,也许之后还会诞生另一个五部电影系列。

哈利波特的忠实粉丝会非常喜欢罗琳在《神奇动物》和《哈利波特》原著故事之间建立的细小联系。如果你想要寻找这种关联,《神奇动物》参照了许多《哈利波特》中为人熟知的人物和朝代。但如果你不是一个哈利波特迷,没有很喜欢读书中的注解,就会知道为什么这部关于巫师家庭的电影大片并不那么令人满意。

