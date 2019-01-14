影评：《神奇动物：格林德沃之罪》

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JK罗琳（JK Rowling）的书已经卖出了天文数字，电影赚得更多，因此读完她的剧本然后说“能不能砍掉50页”是很需要勇气的。对她最新的“魔法世界”作品，《神奇动物：格林德沃之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald），有人能这么建议就更好了。

这部电影是2016年《神奇动物在哪里》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）的续集——或者取决于你怎么看，它也是《哈利波特》（Harry Potter）系列的前传，影片充满了想象力与奇特魔法。尖端的数码特效让每一个道具都能动，而且可以像跳芭蕾舞一样优雅地变形。克雷格（Stuart Craig）的美术设计一如既往地大量使用了各种历史建筑风格，令人叹为观止，影片服装精美绝伦，把精灵和龙都比得黯然失色。要是有图片册和手稿集这类的周边产品一定值得珍藏。影片由《哈利波特》系列电影的御用导演叶茨（David Yates）执导，在许多方面都很成功。但没有重点，让人没什么感觉，而且似乎拖拖拉拉的没完没了。

更糟糕的是，《神奇动物》和华纳兄弟公司其他特许授权的动作大片，DC漫画公司的超级英雄电影一样，影片情绪都是黑暗暴躁的。充斥着阴冷的死亡、破坏和绝望，色调都是由灰到黑。影片一开始就定下了不欢快的基调，邪恶的格林德沃（Grindelwald，德普（Johnny Depp）饰），一位伏地魔式的人物，希望由女巫和巫师来统治非魔法界的生物。1927年，也就是第一部电影里的故事发生后不久，格林德沃被关进了位于纽约的美国魔法部。牢房的安全级别很高，但要把他转移到另一个小镇上。任何看过恐怖片或警匪片的人都知道，他100%会半路逃跑。也确实如此。在一个激动人心、令人目眩的俯拍镜头里，伴随着轰鸣的雷声和隆隆的管弦乐，格林德沃杀死了他的警卫，在夜空中飞走了——这里真的更像是一部恐怕片而不是儿童电影。

影片的副标题叫《格林沃德之罪》，有些奇怪，但的确是讲的这个——如果格林沃德算是犯罪。德普扮演的格林沃德面如死灰，留着朋克歌手罗顿（Johnny Rotten）的发型，像吸血鬼一般令人毛骨悚然。但除了嘀咕几句巫师和非魔法界生物之间可能发生的战争，他也没做什么。由于这场战争在《哈利波特》系列小说中从未提及，我们确信它不会发生。

不过，他从纽约逃到巴黎已经足以吸引其他角色纷纷来到法国。当中以斯卡曼德（Newt Scamander，雷德梅恩（Eddie Redmayne）饰）为首，他是个十分害羞的男人，躲在福尔摩斯式的外套下，说起话来总是低着头小声咕哝。上部电影中斯卡曼德在纽约大闹一番，这次回到了伦敦，跑到了英国魔法部，他的兄弟提修斯（Theseus ，特纳（Callum Turner）饰）是那里的一名傲罗（Auror，巫师侦探）。斯卡曼德被派往巴黎寻找威力巨大的危险分子拜尔本（Credence Barebone，米勒（Ezra Miller）饰），斯卡曼德很像《星球大战》（Star Wars）最新一部电影里伦（Kylo Ren）这个角色，在原力（一种超自然的神秘力量）的光明与黑暗之间难以抉择。

斯卡曼德选择不接受这个任务，宁愿去照顾自己那群有魔力的花花草草——他的宝贝豆芽，既是植物也是动物，像是《银河护卫队》里的小树人格鲁特（Groot）。但后来又有人要他去巴黎——具体而言是他在霍格沃茨魔法学校最喜欢的老师邓布利多（Albus Dumbledore，裘德•洛（Jude Law）饰）。整部影片的基调就像是亚马逊森林砍伐的纪录片一样沉闷，裘德•洛饰演的邓布利多是一个让人喜欢的亮点：他和善的微笑，慈祥的态度是一剂补药。影片的整个色调都是哥特式的阴沉灰暗，而他在霍格沃茨教学时，学校周围的绿草地则与之形成了鲜明对比。邓布利多还是电影中一个最大的疑问：他是什么时候从20世纪20年代一个衣冠楚楚穿三件套西服的绅士，变成了一个身着拖地长袍的嬉皮士，成了演员哈里斯（Richard Harris）和甘本（Michael Gambon）在《哈利波特》系列电影里所扮演的邓布利多形象。如果有天早上他对着镜子说，“没关系，我是校长，想穿着睡衣睡帽去上班，谁能拦着我呢”，那他说这话的时候该是多大岁数？

再说回斯卡曼德。罗琳总是把每个故事元素都复杂化，譬如斯卡曼德拒绝了邓布利多让他去巴黎的请求，就跟拒绝了魔法部一样。但当他遇到了上一部电影中的老朋友，雅各布（Jacob，可爱的福勒，Dan Fogler饰演）和奎尼（Queenie，萨尔多，Alison Sudol饰，造型模仿了玛丽莲•梦露），就突然有了个好点子：他要去巴黎。

他不是独自一人。瞬间穿越英吉利海峡的还有他的旧情人、美国的巫师侦探蒂娜（Tina，沃森，Katherine Waterston饰）、总和他对着干的同学莱斯特兰奇（Leta Lestrange ，克拉维茨，Zoe Kravitz饰）、一个可以变成蛇的女人（金秀贤，Claudia Kim饰），以及许多许多人。你以为这就是全部人物了，但影片又加入了一堆新角色，然后又回到这些角色之前的生活。这部电影有15条次要故事线，但都没什么情节。电影走向来来回回，从巴黎到霍格沃茨，又从现在到过去，讲了10分钟关于配角的故事，当再回到主角身上的时候，你已经忘了最后一次看到他们是在哪里（通常是站在屋顶上）。全篇都没有高潮。晚上的时候，斯卡曼德的鸭嘴鼹鼠（反正就是那个东西）搞了点小手段，但除此之外就没有什么精巧妙计和英雄之举了。大家都在跑腾（跑腾算是与哈利波特的“波特”二字谐音），但没有解决什么问题。毕竟，这个系列还有三部电影要拍——罗琳的创造力如此肆意，也许之后还会诞生另一个五部电影系列。

哈利波特的忠实粉丝会非常喜欢罗琳在《神奇动物》和《哈利波特》原著故事之间建立的细小联系。如果你想要寻找这种关联，《神奇动物》参照了许多《哈利波特》中为人熟知的人物和朝代。但如果你不是一个哈利波特迷，没有很喜欢读书中的注解，就会知道为什么这部关于巫师家庭的电影大片并不那么令人满意。

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