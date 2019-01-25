高端时尚和街头潮流：谁引领时髦风尚

Image copyright Thomas Welch, The Incomplete Highsnobiety Guide Image caption “街头潮流属于无政府主义，富有原创精神，主张人人平等。”

曾经，作为时髦风尚的主宰者，主要工作是负责几本用高光纸印刷的杂志。如今，时尚评论员通过撰写无数的博客，更新照片墙（Instagram）以及其他平台施展其影响力，对象一律瞄准35岁以下的年轻消费者，将广告预算一文不剩地揽入囊中，既然如此，时髦风尚的首创者所扮演的角色较之过往也远为复杂。

时尚媒体公司“时装商业评论”（BoF）于2007年创立，起初是一人经营的时尚博客，现已成长为提供时尚商业新闻以及咨询服务等五花八门的网络平台。这个时尚平台影响巨大，稍有一点鼻塞症状，整个时尚界就会染上重感冒。

另一个知名线上媒体Highsnobiety集街头潮流、多媒体全案策划和品牌营销推广于一身（品牌间的战略合作显而易见），在“新媒体”的多元宇宙中，已登临完美之境，成为当今时装美学的山巅之城。

在Highsnobiety的每日订阅简报中，很多时尚产品是限量版的运动鞋和服装，但也不乏更广泛的文化要素和原创性分析，诸如新歌、新片、时尚，并加一点艺术和设计的调情等，让街头潮流和时装交织在一起，形成一种生活方式的超越表达。

Image copyright homas Welch, The Incomplete Highsnobiety Guide Image caption 奥克罗夫特（Charles Allcroft）是“73岁的街头潮装之神”，他所穿戴的鞋靴。

人们普遍认为，2018年是街头潮流非常成功的一年。如果有人对此持有疑义，看一下亿贝网（eBay），品相好的珍藏版运动鞋，二手价高得惊人。就在我写此稿之时，一双1988版耐克乔丹鞋（空中飞人）的售价竟然高达42000加元（24779英镑），“追从竞逐”者有341人。

Image copyright The Incomplete Highsnobiety Guide Image caption 街头潮流的粉丝齐聚纽约。

但是，这就是限量款运动鞋、T恤、裤装和装饰品市场的真实故事，不论是正价新品还是在不断激增的二手交易平台上，许多并非腰缠万贯的普通人就是愿意花很多钱去购买限量款。在这种背景下，“街头”一词虽然指的是街上的芸芸众生，唯一不同的是他们对潮流趣味的过度执著，而这种追求使得他们要掌握一大堆豪门品牌和设计款式的搭配细节，然后与之为伍。

目前，街头潮流受到关注，这很大程度上解释了美国设计师阿布罗（Virgil Abloh）的成功。阿布罗深谙“街头”的精髓，他的成名得力于与说唱歌手维斯特（Kanye West）的合作。后者推出了个人的潮流品牌说唱第一鞋（Yeezy），阿布罗因参与设计而名声鹊起，继而创立了自己的街头时尚品牌Off-White。说唱第一鞋一上市即迅速卖空，然后在二手交易平台上架出售，持续到今。而Off-White一“发布”限量款时装，地下时尚迷即为之疯狂，纷纷掷钱抢购。去年，阿布罗的产品不断在品牌网上引起轰动，其次数和方式都超过其他同行。

Image copyright Getty Images Image caption 时尚老牌路易威登（Louis Vuitton）与滑板品牌Supreme跨界联名版时装，将尊贵奢华与街头潮流集于一身。

如今，阿布罗的正式职位是法国奢侈品牌路易威登的新任男装创意总监，毫无疑问，路易威登很期待阿布罗为其男装支线植入街头文化的影响。

高端时尚和街头潮流的联合是合乎逻辑的做法：阿布罗的审美粗旷，主张反美学，选材方面敢于大胆尝试新花样，譬如撞色和花哨的图案，口号、营销和价标则更具震慑力，而路易威登的标志已成为财富的象征，两者结合相得益彰。

Image copyright Thomas Welch, The Incomplete Highsnobiety Guide Image caption 特里独行的艺术家村上隆（Takashi Murakami）亮相Highsnobiety平台。

在某些方面，财富概念可说是俗不可耐。但那些追金逐利的人竟已成为引领时髦风尚的决定者，虽然其品味未必“够雅”。最近，美国名女人詹纳（Kris Jenner，卡戴珊家族的女家长，金卡戴珊的母亲）的家人送给她的圣诞礼物是一个名牌高雅德（Goyard）旅行箱，上面写着“真他妈的有钱”，这可能算是典型一例。

此事引发了争议。也可能是讽刺挖苦，解读背后的含义很好玩。从某一角度看，该标语绝对低级恶俗，好像暗示只有傻瓜才会在意其多么富有或多么时髦。而且，在某种程度上说，整个卡戴珊家族以她们的生活方式致力于向其观众传递的就是，他们是彻底地不懂品味，这么做可能也是为迎合大众的媚俗手段。

Image copyright Getty Images Image caption 包括演员希尔（Jonah Hill）在内的时尚达人不拘一格，他们影响了街头文化。

从另一方面看，那款旅行箱的标价约为15000美元（11765英镑），他们也可能以此来表示，管他什么社会背景，只有愚蠢的奢侈品最重要。如同不谙民间疾苦的法王路易十六和王后安东尼特（Marie Antoinette），得知百姓没有面包吃，竟然说，“可以吃糕饼啊！”，卡戴珊一家的做法即很有这种意味。

同时，值得注意的是，詹纳一家本身即为21世纪的著名品牌。信息时代众声吵杂，因此必须经常挑起争议，才能维持品牌的能见度，才能实现高端时尚的品牌“战略合作”。品牌人物维斯特就是女儿金卡戴珊（Kim Kardashian）的第三任丈夫，两人的战略合作，即在社交媒体推特（Twitter）上的账号，粉丝高达8800万。

平面明星

Image copyright Thomas Welch, The Incomplete Highsnobiety Guide Image caption 梅尔和修（Errolson Hugh）出席宣传活动，为耐克大气垫二代透气轻便跑鞋（Nike Air VaporMax Moc 2）造势。

既希望打造高街时尚与街头文化的跨界融合，又想搭建数字平台，为大众喜闻乐见，但又不是唾手可及，Highsnobiety如走钢丝一般夹在其中，如履薄冰。Highsnobiety为助人们一臂之力，使其少冒风险，最近推出了街头潮流与文化的圣经，名为《Highsnobiety不完全手册》（The Incomplete Highsnobiety Guide）的精装图书。

之所以不是“完全”手册，因为自称完全会看起来很势利，而这是Highsnobiety一贯反对的，如果Highsnobiety也这样做，其作为潮流时尚媒体的使命也将随之终结。如果你碰巧是不修边幅的人，或按日语的说法，是御宅族（otaku），那么手册的内容与你所想的大不一样，能催人奋进，道出接近本源的真谛。但即使对于时尚潮人，手册也非常令人着迷，有反文化的自信精神，颇具想象力。手册将其自身定义为一种“快照”，因为街头时尚，日出新奇，几乎每周都有变化。读到这里时，你也许应该留着那顶Supreme的帽子。

今天的街头潮流传承自上世纪七八十年代美国流行嘻哈乐、朋克摇滚乐、滑板运动、冲浪、街头时尚和运动服装，来自于九十年代开始，流行全球，至今不衰的运动装和休闲服风潮。特立独行与彰显个性是街头潮流所秉持的理念。Highsnobiety的平面男星个个不拘一格，惹人注意，诸如史密斯（Jaden Smith）、希尔（Jonah Hill）、梅尔（John Mayer）、英国音乐人Skepta、欧文斯（Rick Owens）、威廉姆斯（Pharrell Williams）、沃瑟彭斯（Sean Wotherspoon）、藤原浩（Hiroshi Fujiwara）、饶舌歌手A$AP Rocky、村上隆以及说唱歌手Tyler the Creator。（Highsnobiety的内容着重于男装时尚。）

Image copyright Kenneth Cappello, The Incomplete Highsnobiety Guid Image caption 史密斯是潮流时尚媒体Highsnobiety的宠儿。018)

无一例外的是，身为时髦风尚的首创者，他们的可信度极强，除此之外，对一大堆媒体平台而言，他们极富影响力。他们探讨各自的原则，对此展开争论，对维护自己时尚权威形象十分执着。《不完全手册》中对威廉姆斯的报道，称颂其为“嘻哈乐最原创的创作者，其古怪无比的形象获得完全的认同。”史密斯演绎跨性别的时尚，被称为“老少通吃的青春偶像”。（在穿着方面，他代言女装，在照片墙上有110万粉丝。）Tyler the Creator因说唱内容涉及男同性恋接吻而引起骚动，但让他表态性取向之类的事，他毫无兴趣。很显然，这些时尚达人看起来相当开放，相当乐观。

街头潮流的发展表明，消费文化正处于蜕变的过程中，彰显个性的前卫运动以年轻人为主导，并渗透到消费文化中。《不完全手册》开篇几页还访问了这个时尚游乐场中嬉戏的大男孩之一，耐克集团首席执行官帕克（Mark Parker）。（这篇专访有一张他的照片，双唇紧闭，一脸苦相。这位63岁的高管看上去不太舒服吗？）帕克说，“消费者也有意了解公司所代表的文化，因此公开反对不平等问题，”这一点很重要。2018年，该品牌确认美式足球运动员卡佩尼克（Colin Kaepernick）担任耐克广告的主角之一，此事成了全美焦点。卡佩尼克曾在比赛前奏响美国国歌时，单膝下跪，以抗议种族歧视，此举引发争议。卡佩尼克不仅是时髦风尚的首创者，也很有政治勇气。

有人可能争论说，街头潮流的品牌商家及其相关的时尚领袖，不论其影响力大小，只不过是愤世嫉俗者，只知迎合千禧世代和新生代消费群体的自恋而已。但即他们是真的如此所思所为，他们依然体现了他们的“目标市场”的价值观，并受其影响。他们的“目标市场”就是街头文化与数字革命的融合，一个新兴的社会群体。这难道不是说，除了作为消费群体，所有35岁以下的年轻人还代表着更多的东西？像耐克这样的商业公司只抓住老虎的尾巴，不知已惹到了麻烦。街头潮流一开始就是政治：无政府主义、创意精神，激进的人道主义、基本的平等主义等，而且还会继续挑战惹怒社会主流文化。街头文化及其理念的践行者短期内不会被主流社会所制服。

请访问BBC Culture 阅读英文原文。