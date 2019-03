Image copyright Eric Geusz Image caption 以指尖陀螺为模型的国际空间站(Image: Eric Geusz)

我们大多数人都很少关注身边的事物。但在古艾兹(Eric Geusz)眼中,不起眼的土豆剥皮器或是洗发水瓶子都是能在星系间穿行的绝佳星际船舰。

古艾兹几乎无时无刻不在设计飞船。

他说:“1997年看《星球大战》(Star Wars)时我还很小,电影对我的影响很大。我那时经常和哥哥弟弟们一起用乐高积木设计自己的飞船。”

“小时候我们常常组装飞船,把妈妈不用的各种旧实验器具用热熔胶粘起来,然后喷上颜色,有时还会在模型里放烟花来引爆它。在学校我还会把橡皮擦当成《星际迷航》(Star Trek)里的航天飞机,在上面画小窗户和其他细节。”

Image copyright Eric Geusz Image caption 以橡皮擦为灵感的设计(Image: Eric Geusz)

长大后,古艾兹成了一名软件开发者,但闲暇时间仍然继续画画,仍旧看什么都能想到飞船。他于是把作品发到了网上,并在社交媒体上收获了大批粉丝。

他补充道:“艺术创作能帮助我从一整天的编程以及排查故障的工作中解放出来,这是一种冥想活动,我推荐给所有人。我迄今为止最喜欢的设计是洗发水飞船,但我还有很多设想,希望做出来能比现在的更好。”

Image copyright Eric Geusz Image caption 受某著名品牌启发而创作的洗发水飞船(Image: Eric Geusz)

古艾兹也受到真正的飞船,以及影视作品中经典设计的启发。

他解释道:“我一直都是太空飞船的狂热粉丝,能与飞船同在实在是太酷了。俄罗斯R-7火箭家族是联盟号飞船的运载火箭,我也特别喜欢这一款,设计非常简洁但很棒。”

“电视电影中我最喜欢的是《太空堡垒卡拉狄加》(Battlestar Galactica)中的毒蛇二型星际战斗机(Viper Mark II)、《家园》(Homeworld)里的泰坦拦截机(Taiidan Interceptor)、星球大战系列游戏《旧共和国骑士》(Knights of the Old Republic)里的苍木之鹰(Ebon Hawk),还有《星球大战》里人人都爱的T-65B X翼星际战斗机(T-65B X-Wing Starfighter)。”

Image copyright Alamy Image caption 天行者卢克的X翼星际战斗机(Image: Dances With Wolvezs / Alamy)

Image copyright Wikimedia Image caption 俄罗斯R-7火箭的各种型号(Image: Wikimedia)

Image copyright NASA Image caption 2009年亚特兰蒂斯号航天飞机发射(Image: NASA)

古艾兹的作品通常先是在传统媒介上成形,然后再进行数字化处理。

他说:“我的创作过程经常在变化,但我一般都会先用铅笔画很多草图,找到可行的,再在平板电脑上用图像处理软件Photoshop做成电子版。有时也会制作3D草图,帮助自己更准确地设计结构。”

“我在电脑里存了一大堆想要实现的创意和设计,我希望能出一本图册,创意都是来自于咖啡桌这些日常用品,献给那些喜欢的人。虽然我没出过图册,但我已经准备好迎接挑战了。我鼓励大家都更加异想天开。”

Image copyright Eric Geusz Image caption 柠檬加上两个勺子,就变成一架太空飞船(Image: Eric Geusz)

Image copyright Eric Geusz Image caption 从厨房飞往外太空(Image: Eric Geusz)

Image copyright Eric Geusz Image caption 是拉差甜辣酱太空飞船(Image: Eric Geusz)

想看更多惊艳的飞船设计,可搜寻古艾兹的推特@egeusz,或Instagram账号@spacegoose。

请访问 BBC Arts 阅读 英文原文。