iPhone电影：让你看不出来是手机拍的电影

Image copyright Netflix Image caption 索德伯格在《高飞鸟》的片场使用iPhone进行拍摄，演员是杜克（Bill Duke）和霍兰 （André Holland）（Photo © Netflix）

《高飞鸟》（High Flying Bird，台湾译《空中飞鸟》）是一部微预算电影，讲述一位体育经纪人与公司的较量。它并不是第一部完全用智能手机拍摄的电影，甚至不是索德伯格（Steven Soderbergh）的第一部完全用智能手机拍摄的电影。2018年，索德伯格就用智能手机拍摄了心理惊悚片《失心病狂》（Unsane，台湾译《疯人院》）。

不久前，这种做法还被视为一种噱头，不太可能挑战好莱坞的传统。但是现在，人们的看法转变了。这是重要的一步，标志着主流开始接受这种做法。

1989年，索德伯格凭借《性、谎言和录像带》（Sex, Lies and Videotape）一举成名。此后，他又拍摄了电影大片，《十一罗汉》（Ocean's Eleven，台湾译《瞒天过海》）系列、《魔力麦克》（Magic Mike），以及更具实验性的电影作品《传染病》（Contagion）、《副作用》（Side Effects）和电视剧《尼克病院》（The Knick） 、《应招女友》（The Girlfriend Experience）。

索德伯格是数码摄影的长期拥护者。过去两年中，在严肃电影制作领域，他已成为最高调的智能手机倡导者。

去年在圣丹斯（Sundance）电影节宣传《失心病狂》时 ，索德伯格宣称，“我认为手机拍摄电影是未来的趋势。”该片耗时两周，花费150万美元，用iPhone 7 Plus拍摄。“我认为这可能是我作为电影制作人最自由的经历之一。”

《高飞鸟》本月早些时候通过网飞公司（Netflix）发行，受到评论界好评。该片预算不超过200万美元，以好莱坞标准来看微不足道。大片《黑豹》（Black Panther）耗资高达2亿美元；即使像《宠儿》（The Favourite）这样的“低成本”电影也花费了1500万美元。拍摄时，索德伯格进一步发挥了iPhone的作用，运用广角镜头，并有冗长的手持跟踪拍摄。

今年1月，索德伯格在西蒙斯（Bill Simmons）的播客中谈到这部电影，“如果我用传统的摄影器材……并不觉得这部电影会更好，甚至可能会更糟，肯定需要更长的时间。”关于最后一点他没说错。据索德伯格的“秘密”推特（Twitter）账号的一条推文，该片第一版剪辑在拍摄结束后三小时内就完成了。

Image copyright Alamy Image caption 《失心病狂》剧照（Photo: AF archive/Alamy Stock Photo）

2010年，苹果公司发布了iPhone 4——首款可以拍摄高清视频的机型。此后，那些精通技术且在乎预算的电影制作人们很快开始尝试用手机拍摄电影。多亏了专门的扩展镜头和应用程序（如FiLMiC Pro），以及每一代iPhone都在上一代的基础上升级，和那些花费高得多的大型摄影机相比，这些微型设备越来越具有竞争力。

目前的智能手机拍摄技术仍有不足，连续拍摄镜头仍有明显特点，即在光线较暗的情况下表现不佳，而且往往会将整个画面置于非自然的锐聚焦——但这可以用于创意效果。

与芙伊（Claire Foy）共同出演《失心病狂》的演员莱纳德（Joshua Leonard）告诉新闻网站 The Ringer，“iPhone本身确实有一种让人不安的审美。你在每一个镜头中获得的景深都很深，每个镜头的每一帧都聚焦清晰，这会营造出一种让人不舒服的体验，我认为和《失心病狂》很配。”

“对我来说，这项技术还没有发展到让iPhone电影看起来不像iPhone电影的程度。我想现在任何使用iPhone技术的人都会把手机拍摄带给他们的那种审美融入到他们的电影中去。”

对于索德伯格来说，优势大于限制。“iPhone的好处在于，我可以把它放在任何地方，”他说。“的确，我可以用魔术贴把iPhone贴在天花板上拍摄，我可以随心所欲利用它，这是一种解放。”

Image copyright Alamy Image caption 2015年的电影《橘色》片场，导演贝克正用iPhone 5S为演员奥黑根（Mickey O'Hagan）和罗德里格斯（Kitana Kiki Rodriguez）拍摄（Photo: TCD/Prod.DB/Alamy Stock Photo）

贝克（Sean Baker）执导的电影《橘色》（Tangerine）用iPhone拍摄，广受好评。影片讲述了一名变性妓女寻找出轨皮条客男友的故事。这部电影标志着手机拍摄技术的重大突破，也凸显了手机相较于传统摄影机的优势。

贝克告诉商业杂志《快公司》（Fast Company）：“虽然iPhone让移动拍摄更方便，我并不刻意追求‘移动’的效果，比如四处奔跑，寻找狭小区域，或用不寻常的方式移动相机。对我来说，更多的是用这台设备抓拍瞬间，这是最重要的。因为没有人会像对待普通摄影机那样认真对待iPhone，所以他们拍摄时更加无拘无束。”

尽管iPhone拍摄电影仍是件新鲜事，但手机拍摄与传统拍摄在技术上的差距正在迅速缩小。手机镜头的运用在未来几年将会越来越多，这似乎是不可避免的。尤其是在纪录片中，手机外形小巧，操作简易，有明显的优势。

但是，除了让老牌导演尝试新技术、以更低的预算工作外，智能手机最重要的贡献或许在于，它让任何拥有手机、笔记本电脑和想象力的人可以与电影艺术结缘。正如索德伯格所言：“除了口袋里的手机和一些软件，你真的不需要其他的了，可以直接开工了。”

Image copyright Netflix Image caption 演员格雷格（Melvin Gregg）和贝兹（Zazie Beetz）在《高飞鸟》中（Photo © Netflix）

手机拍摄电影的里程碑

2010年：苹果公司发布iPhone 4——第一款能够拍摄720p分辨率高清视频的手机。

2011年：第一部完全由智能手机拍摄的故事片《橄榄》（Olive）发布。该片使用诺基亚（Nokia）N8手机拍摄。

2012年：奥斯卡（Oscar）获奖纪录片《寻找小糖人》（Searching for Sugar Man）的部分镜头由iPhone拍摄，使用了一款名叫8mm复古相机（8mm Vintage Camera）的应用程序。

2014年：宾利汽车（Bentley）的广告片《智能细节》（Intelligent Details）完全用iPhone 5S拍摄，创造了智能手机拍摄作品质量的新高度。

2015年：贝克使用iPhone 5S拍摄了故事片《橘色》，讲述洛杉矶（Los Angeles）几位变性妓女的故事，获得了若干奖项。

2015年：苹果公司发布iPhone 6S Plus，支持4K超高清分辨率视频和光学图像稳定等高级功能。

2017年：贝克在迪士尼乐园（Walt Disney World）用iPhone秘密拍摄了获奥斯卡提名的电影《佛罗里达乐园》（The Florida Project）的最后一幕。

2018年：索德伯格拍摄了心理惊悚片《失心病狂》，该片由芙伊主演，拍摄周期仅两周，预算为150万美元。

2019年：索德伯格第二部用iPhone拍摄的故事片《高飞鸟》由网飞公司发行。

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