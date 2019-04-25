Image copyright Aaron Koblin Image caption 《飞机航班线路图》，2009年，（Aaron Koblin）

现在，从社交媒体上分享的照片到运输网络的运行系统，人们每天产生的数据字节数（byte，也称位元组）多达2.5乘以100万的三次方（25后面加17个0）。掌握最新科技的艺术家正在利用这些“大数据”创造一种新的信息视觉语言。

亚伦·科布林

科布林（Aaron Koblin）的很多作品都是基于大数据的视觉创作，但他也尝试过利用在线数字劳动力来完成小型任务。这些任务有时候微不足道，但最后合起来却会形成一个相当宏大的作品。

他的《飞机航班线路图》是对航空交通管理系统数据的视像化呈現，色彩生动地显示了24小时内美国境内商业航班的线路網絡。

科布林嵌入了一个颜色编码系统，用来绘制不同飞行高度的航班，以及在机场起降的航班。這個《航班线路图》也会显示东部和西部时区天亮时分航空交通的变化，线路密集处显示拥有多个机场的主要城市周围的航空班次明顯大增。

Image copyright Aaron Koblin Image caption 《阿姆斯特丹短信服务》，2007年，（Aaron Koblin）

他另一个作品《阿姆斯特丹短信服务》，用一家移动电话公司提供的数据呈现24小时内荷兰阿姆斯特丹市民众发短信的时间和地点情况。

科布尔创作了一件互动的艺术作品，用户可以快进，在三维空间中查看这些数据。这个可视化数据图会显示短信发送数量突然暴升的时段，其中跨年夜的增幅最大。

Image copyright Aaron Koblin and Takashi Kawashima Image caption 《一万美分》，2008年，（Aaron Koblin and Takashi Kawashima）

这个称之为《一万美分》的创作是这样开始的，科布尔和合作伙伴川岛高（Takashi Kawashima）利用亚马逊（Amazon）旗下的Mechanical Turk网站雇用了一万名艺术家，请他们各自独立制作一张百元美钞的一极小部分。

然后再用计算机拼接成百元美钞版画，每张售价100美元，以此资助一个为儿童提供廉价笔记本电脑的慈善机构。这一万名艺术家每人的报酬是一美分。

科布尔说，《一万美分》这个数码创作“探索了数字劳动力市场、众包、虚拟经济和数字复制”等网络行为。

Image copyright Aaron Koblin and Chris Milk Image caption 《约翰尼·卡什项目》（The Johnny Cash Project），2010年，（Aaron Koblin and Chris Milk）

科布尔还与MV导演克里斯·米尔克（Chris Milk）合作过一个项目，让人们可以用一款画图应用程序为美国音乐家约翰尼·卡什的MV《Ain't No Grave》创作一帧视频。

参与者创作了成千上万帧视频，风格各异，包括抽象派、写生派、现实派和点彩派等风格都有。

尽管最后成片采用的视频由导演克里斯·米尔克选择，但访问该互动网页的用户可以查看到所有的备选视频，还可以改变自己看到的视频的艺术风格。

结果，最后完成的视频之视觉风格大受欢迎，《约翰尼·卡什项目》获得2011年格莱美最佳音乐视频（Grammy for Best Music Video）提名。

Image copyright Aaron Koblin and James Frost Image caption 电台司令部的《House of Cards》图像，2007年，（Aaron Koblin and James Frost）

科布尔还与约翰·弗罗斯特（John Frost）合作，为电台司令乐队（Radiohead）在2007年推出的歌曲《House of Cards》制作视频。他们用激光和光扫描仪对乐队进行数字化处理后，制作出了一个采用粒子效果的高水平视频。

起初，《House of Cards》被放在了电台司令乐队的付费下载专辑《彩虹里》（In Rainbows）中。考虑到该专辑的开源性质，所获得的数据均免费对外开放，乐迷可创作自己的视频版本。

劳里·弗里克

数据艺术家劳里·弗里克（Laurie Frick）认为，获取个人信息不一定是件坏事，因为这能够突显出用户的独特个性。

弗里克特意选择制作手工作品，以便将数据从其数字形式中剥离出来。他还指出，未来利用艺术对海量数据进行可视化处理的做法可能会变得很普遍。

Image copyright Laurie Frick Image caption 两幅《感受到的个性》作品，2017年，（Laurie Frick）

《感受到的个性》使用的数据来自在线交友网站OKCupid。

该网站的用户通过回答评估其诚实度、同理心和忠诚度的问题来获得包容性评分，弗里克则用一系列颜色由深到浅的嵌板来对收集到的数据进行可视化再现。

Image copyright Laurie Frick Image caption 《睡眠模式》，2010-2012年，（Laurie Frick）

《睡眠模式》使用的数据来自一个脑电图（EEG）头带。劳拉‧弗里克用这个头带测量了自己在三年时间里的睡眠模式。

弗里克用这些数据创作的作品透过其睡眠模式显示了她的大量大脑活动，表明在有数据记录的1000个夜晚里，她的的深度和快速眼动睡眠情况比她以为的要少。

池田亮司

池田亮司（Ryoji Ikeda）的《Datamatics》是一个系列作品，均由硬盘错误产生的二维序列和模式构成。作者用四维数学处理制作出了广阔的视觉景观。

为了创作出一件震撼人心的视频装置作品，池田亮司将数据的可视化同一首使人昏昏欲睡的电子配乐结合了起来。

Image copyright Ryoji Ikeda Image caption 《Datamatics》，2006-2008年，（Ryoji Ikeda）

《Datamatics》[prototype-ver.2.0]提升了前身的视觉语言，用实时程序计算和数据扫描改变了原始的《Datamatics》序列，并进一步增加了作品的抽象程度。

池田亮司想让作品的动态元素，即极快的帧率和可变的位深，去探索将挑战观众之感知的临界值。

约恩·霍德和乔纳森·皮尔内伊

Image copyright Jörn Röder and Jonathan Pirnay Image caption 《fbFaces》，2011年，（Jörn Röder and Jonathan Pirnay）

约恩·霍德（Jörn Röder）和乔纳森·皮尔内伊（Jonathan Pirnay）探讨了为何人们对网络隐私和安全的担忧从来不会延伸到对自己社交媒体账号的态度上。

《fbFaces》用JavaScript和PHP代码查找并保存Facebook用户公开的账号头像、身份和姓名，然后再查找其好友列表中的用户公开头像，并保存同样的信息。

他们最终获取了10万张图片。这些图片被印在墙纸上，并在多件装置作品中展出。两位艺术家称，这件作品的目的是把房间变成“如洪水般涌来的信息”。

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