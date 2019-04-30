《复仇者联盟4》：漫威超级英雄的返场答谢表演

Image copyright Getty Images Image caption 《复联4》好比是汇集了过去的一切荣耀。观众如果记不清之前几部漫威电影的细节，可能会看得一头雾水。

即使《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）不能被称作最后一部超级英雄大片，它也算得上是迄今为止漫威发行过的超级英雄影片的终结篇。漫威在电影业举足轻重，《复仇者联盟4》是它11年来制作的第22部电影。这部作品内容丰富，几乎融合了之前影片中所有的故事线索。

但去年上映的《复仇者联盟3：无限战争》（Avengers: Infinity War）才更像是漫威的巅峰之作，汇集了复仇者联盟以及银河护卫队、奇异博士（康伯巴奇，Benedict Cumberbatch饰）、蜘蛛侠（赫兰德，Tom Holland饰）和黑豹（博斯曼，Chadwick Boseman饰）。

影片中，紫色皮肤的大块头灭霸（Thanos，布洛林Josh Brolin饰）毁灭了宇宙中的一半生命（至少是能说话的生命，但并没有迹象表明动植物能幸免于难）。电影融合了星际科幻小说和人们对游戏《龙与地下城》（Dungeons and Dragons）的幻想，涵盖以往老派经典超级英雄的群战，但身手更加敏捷，史无前例，令人惊叹。

相比而言，《复仇者联盟4》算不上是史诗级别，剧情也并非高潮迭起，影片更像是返场表演，比赛结束后冠军绕场答谢观众。忠实粉丝会想看到众多熟面孔的重聚，但你如果想要感受漫威电影过山车般的紧张刺激，还是再看一遍《复仇者联盟3》吧。

《复仇者联盟4》之所以没那么有冲击力，一个简单的原因是，超级英雄变少了。上一部的结局出人意料， 灭霸戴着金色的无限手套打了个响指，许多极受欢迎且有趣的角色都随之灰飞烟灭，包括黑豹、奇异博士、蜘蛛侠、绯红女巫（奥尔森，Elizabeth Olsen饰），还有星爵（帕拉特，Chris Pratt饰）。影片新加盟了由拉尔森（Brie Larson）饰演的惊奇队长，但只出现了几分钟。虽然她是在地球上出生长大，但更关注其他宇宙，于是一有机会就飞去了外太空，令人失望。

Image copyright Getty Images Image caption 故事情节也相对较弱，对白可能比你期待的要多，没那么沉重也没那么疯狂，更像是一部吵吵闹闹的犯罪电影。

于是，钢铁侠（小唐尼，Robert Downey Jr饰）、美国队长（埃文斯，Chris Evans饰）、雷神（海姆斯沃斯，Chris Hemsworth饰）、绿巨人（鲁法洛，Mark Ruffalo饰）、黑寡妇（约翰逊，Scarlett Johansson饰）、鹰眼（雷纳，Jeremy Renner饰）、火箭（库珀，Bradley Cooper配音）、蚁人（路德，Paul Rudd饰）、战争机器（钱德尔，Don Cheadle饰），还有星云（吉兰，Karen Gillan饰），个个都在缅怀同伴，之后才打起精神去对抗灭霸。

你得承认，把这些名字罗列出来，超级英雄的数量简直太多了。但《复仇者联盟3》的看点在于，编剧马库斯（Christopher Markus）和麦克菲利（Stephen McFeely），以及导演安东尼·罗素（Anthony Russo）和乔·罗素（Joe Russo）将来自不同星球的众多角色巧妙地安排在了一起，但《复仇者联盟4》的编排就简单了许多。

故事情节也相对较弱，对白可能比你期待的要多，没那么沉重也没那么疯狂，更像是一部吵吵闹闹的犯罪电影，一帮人分成几队从灭霸手里去偷能够毁灭生命的无限宝石，以阻止灭霸戴着无限手套打个响指就将生命毁灭。

《复仇者联盟4》跟犯罪电影《十一罗汉》（Ocean's Eleven）风格类似，有什么特殊之处我就不剧透了，毕竟漫威对主要情节的保密工作做得简直天衣无缝。

但我要说，各位英雄要去一个新的地方完成任务，但这个地方已经在无数非漫威系列的电影和电视剧中被探索过了。战争机器和蚁人甚至还把《复仇者联盟4》与他们之前电影之间的联系悉数列出——倒是个转移批评的好办法，但也说明《复仇者联盟4》中的许多反转和笑点你之前都看过了。

Image copyright Getty Images Image caption 《复联4》标志了一个时代的终结。

但有一点没有类比到——在经典情景剧《宋飞传》（Seinfeld）最后一集里，宋飞（Jerry Seinfeld）和朋友们重逢了，也与剧中许多人再次相聚。

《复仇者联盟4》好比是汇集了过去的一切荣耀。观众如果记不清之前几部漫威电影的细节，可能会看得一头雾水，但就算是忠粉也可能会觉得，制片人没把故事放在首位，不过是给影迷们一个怀旧和自行发挥的机会，这也好意思。但电影也算是流畅感人，三个小时很快就过去了，尤其是雷神和绿巨人变得很有意思，可谓惊喜。

平心而论，如果你真的相信漫威宇宙，愿意花三个小时去看电影，那么对电影里一堆拍肩击掌的好心举动应该也不会反感。

而且，两位导演也确实呈现了观众们期待已久的盛大场面和浓厚情感。首先，他们奉上了注定会发生的终极大战——比上一部电影里的终极大战还要宏大。另外，还作别了几位漫威最受欢迎的角色，催人泪下。有些角色是真的死了，与灭霸在星际间解体不同，他们是永远地离开了。

在我观看的那一场电影，周围观众都在抽泣，这也怪不得他们。之后还会有许多超级英雄电影，但《复仇者联盟4》确实标志了一个时代的终结。

★★★☆☆

影片评分：三星

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