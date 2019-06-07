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最近，许多公司发布了更加灵活的工作着装新规范，高盛（Goldman Sachs）便是其中一员。公司中的男性员工可以脱掉西装，换上宽松的便裤，松开领带，只要能“表现出良好的判断力”即可。这是否说明男士传统的西装革履形象从此开始瓦解？如果是的话，这体现了男性身份怎样的变化？

西装一直以来都是男性绅士形象的代名词，但是“绅士”在当今时代到底意味着什么呢？这个词总是会让人联想起锃亮的牛津雕花皮鞋、三件套西装和男士气概。所谓绅士总有“高人一等”的感觉，但现在这个词似乎已经过时。1931年创办的美国男性时尚杂志《绅士季刊》（Gentleman's Quarterly）于1957年更名为《GQ》，当时传统男子气概和男性权威正受到人们的鞭挞。越南战争、激烈抗议和文化剧变是20世纪60年代美国的标志。1963年，肯尼迪总统，这位光鲜亮丽的骑士和传奇领袖，在全世界面前被谋杀。

Image copyright Getty Images Image caption 西装革履的肯尼迪总统透露着男子气概（Credit: Getty Images）

肯尼迪身着笔挺的单排扣西装，挺括的白衬衫，低调的领带。他的发型从来没变过，边分短发，整个人看起来聪明又老练，一切细节都在掌控之中。身着西服的肯尼迪确实耀眼夺目，但对大多数男人来说，西装只是一种制服。

男子气概也应该是整齐划一的。20世纪60年代，美国社会出现了严重的摩擦。想想看那时无政府主义的种种表现和嬉皮士形象，一切都与表达自由有关。人们开始蔑视身着灰色西装的男性刻板印象及其所代表的一切。舒适、简单和廉价的蓝色牛仔裤从那时开始流行起来，这是向今天的街头风格革命迈出的一小步。

2019年2月底的奥斯卡颁奖典礼上，当然很多男士都是西装革履，但颜色和剪裁有了很大的变化。出演超级英雄电影《黑豹》的博斯曼（Chadwick Boseman）身穿一套装饰华丽的纪梵希高級定制時裝亮相。这套衣服看起来更像一条连衣裙。最引人注目的还是电视剧《姿态》（这是20世纪80年代纽约上流社会的一个多性别场景）中的主演波特（Billy Porter），他穿着一件由克里斯蒂安·西里亚诺（Christian Siriano）设计的宽大长袍，但从腰部以上是一件类似燕尾服的夹克。从萬用的男士西装到燕尾服長袍，这其中的发展过程到底怎么样的呢？

Image copyright Getty Images Image caption 波特身着克里斯蒂安·西里亚诺设计的“燕尾服長袍”在2019年奥斯卡颁奖礼上引起了轰动（Credit: Getty Images）

别再爭辯到底什么是“绅士”了，我们现在所面临的难题是“男人”是什么，或更關鍵的是男人應該是什么样的人。“他”已越來越不像“我”和“我们”那么重要。我们所处的群体定义了我们是谁，而“他”只是我們之一而已。

Image copyright Getty Images Image caption 在2019年奥斯卡颁奖典礼上，演员博斯曼身穿一套装饰华丽的纪梵希高級定制的长尾礼服亮相（Credit: Getty Images）

我们再来看看美国《GQ》杂志最近的一次转型。2019年初，《GQ》前创意总监韦尔奇（Will Welch）被任命为该杂志的新总编，旨在让杂志跟上现代化的步伐。印刷媒体很长一段时间以来一直与呈爆炸式增长的网络媒体相较量。《GQ》面对的问题更加复杂，因为其目标读者是千禧一代和后千禧一代（40岁以下的人）。这一群体很难取悦，而且讨厌被定位。对于“男人”的定义也渐渐变得模糊，《GQ》从“绅士”杂志转型到“男性”杂志，谁知道未来会有什么样的变化呢。韦尔奇似乎肩负了一项不可能完成的任务。

Image copyright Meinke Klein Image caption 《GQ》的新主编韦尔奇会带来风格和态度上的改变吗（Credit: Meinke Klein）

韦尔奇上任后，在第一期（2019年2月）的“编辑致读者信”中附了一张自己的照片，照片中他盘腿坐在地上，穿着运动鞋和休闲衬衫，鞋子没系鞋带，衬衫没扣扣子，里面是一件t恤。头发还是侧分，但手上却有两个纹身图案。男士的形象已经不再是以前那般高贵了。

一切皆有可能

这张照片旨在表明杂志的意图，要知道该杂志以前有专栏专门讨论领带的宽度和西服口袋的形状。韦尔奇在接受BBC文化频道采访时表示：“我不会按照别人对《GQ》编辑着装的看法行事。我对《GQ》的理解是了解自己，信任自己，做最好的自己，而不是去追求某种想象中的理想状态，或者穿一件特别的衬衫。”

在這一期的《GQ》中只出现了少数几套西装，其中最保守的一套还没有搭配袜子。其余的则是一群有着自己着装风格的人，奥森（Frank Ocean）、文森特（St Vincent）、梅尔（John Mayer）和鲍德温（James Baldwin）都在其中。感觉好像特別突出了某种着装路径。正如韦尔奇所言：“我认为，冲刷男人和女人、雄性和雌性、黑人和白人之类二元结构对文化和社会都有好处。这意味着我们要时刻保持头脑清醒，敞开心扉，认识并尊重个体的尊严和独特性。”

Image copyright Alasdair McLellan Image caption 奥森穿着普拉达的高领汗衫和为《GQ》特别定制的裤子（Credit: Alasdair McLellan）

男装在线零售商“波特先生”（Mr Porter）是另一个例子。如今男性比较深入地思考自己的身份以及想成为何样的人，反映此变化的是男装行业的快速增长。花几分钟浏览一下像波特先生这样的网站，你就会对琳琅满目的服装和配饰有一个大致的了解，其中只有一小部分商品是西服套装。奢侈品成衣，如汤姆福特（Tom Ford）和杰尼亚（Ermenegildo Zegna），一直是波特先生的核心市场。其购买董事弗斯（Fiona Firth）说：“当今时代，休闲服装成为主流，人们日常生活中的穿着更加随意，传统成衣大不如从前。但是男人在生活中总会有需要穿西装的场合，比如说婚礼、公司活动，对多数人而言是办公室，所以西装并不会完全退出人们的生活。”但菲尔斯补充说：“情况在不断改变。紧跟潮流的西装会变得更加休闲随意，更符合现代男性的着装标准。我认为西装是有未来的，会适应男性不断变化的生活方式。”

Image copyright Getty Images Image caption 特立独行的化妆师凯尼格（Ezra Koenig）在《GQ》年度男性大奖上接受媒体拍照（Credit: Getty Images）

波特先生评选的2018年最佳服装男士名单上的8位男士中只有3位穿着西装。正如人们所料，其中只有查尔斯王子穿着传统的西装。这8个人来自不同的种族，非常有自己的个性和风格。足球运动员贝列林（Héctor Bellerín）在伦敦时装周上穿着丝绸睡衣和毛茸茸的古驰（Gucci）拖鞋亮相。他对这一切似乎完全满不在乎。相比之下，2019年2月的最佳着装男士可能比较低调，但很明显，他们也在穿着上花了很多心思。8位候选人中有4位穿着西装（榜单因奥斯卡而有所倾斜）。博斯曼身着粉色西装，再次吸引了大众目光。这些榜单上的人是敢于冒险的人，忠实于自己的喜好，并且不害怕做自己。

Image copyright Getty Images Image caption 在最近的伦敦时装周上，足球运动员贝列林穿着丝绸睡衣和毛茸茸的古驰拖鞋（Credit: Getty Images）

也可以说，西装本身和穿西装的男人一样都在改变。在过去，穿西装需要遵守严格的规矩，现在看来一切皆有可能。例如，人们经常看到时髦西装与运动鞋搭配，以及各种色调的套装，包括紫色和柔和的粉色。西装正被一个更大、更复杂的时尚穿法所吸收。正如韦尔奇所言：“我在洛杉矶、纽约、伦敦或巴黎时，我眼前的一切都互相融合。你既可以穿套装也可以穿限量版运动鞋。你可以走复古路线，回到20世纪60年代、70年代、80年代或90年代。同一个人可以在一周的时间里尝试各种各样不同的风格，正式、朋克、摩登、迪斯科、嬉皮或嘻哈。这就是为什么当下的时尚如此之独特。”

Image copyright Mr Porter Image caption 波特先生评出的2018年最佳着装男士的造型多种多样（Credit: Mr Porter）

就人类身份而言，我们生活在一个黄金时代。催生严苛的着装规范的男性文化可能正在消亡，但其他东西也逐渐成形。灰色或黑色西装永远是经典。我期待未来“燕尾服长袍”也能成为经典服装。

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