Image copyright Getty Images

1939年，有超过300名现代主义建筑师定居伦敦，有的来自德国、奥地利，也有的来自苏联、捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利和罗马尼亚。他们中的多数，都是从纳粹控制下的欧洲逃亡出来的难民。这一批建筑师中，比较出名的有格罗皮乌斯（Walter Gropius）、布劳耶 （Marcel Breuer）、莱伯金（Berthold Lubetkin）和门德尔松（ Erich Mendelsohn）等。难民中很多都是犹太人。

在英国短暂停留后，有的建筑师又一次动身，移居美国。也有的到了英国后直接启程前往美国或其他地方，如特拉维夫。前往美国的有德裔犹太人门德尔松，他在1935年时参与设计了英国滨海圣地贝克斯希尔（Bexhill-on-Sea）的德拉瓦尔亭（De La Warr Pavilion）。前往美国的还有俄国出生的英国建筑师谢尔马耶夫（Serge Chermayeff）。彼时的巴勒斯坦被英国占领，两人在赴美前曾在那里设计了许多现代主义建筑，包括特拉维夫附近的魏茨曼之家（Villa Weizmann）。

Image copyright Getty Images Image caption 德拉瓦尔亭位于英国的贝克斯希尔，由德国建筑师门德尔松设计（Credit: Getty Images）

全英艺术节上，不论内行外行，大家都一直认为这些移民建筑师的作品极大丰富了英国文化。波姆-杜辰（Monica Bohm-Duchen）是本次艺术节的创意总监，有一本书即将出版，她说：“两年前我在汉普斯特德（Hampstead），讲解上世纪30年代时此地何以成为伦敦的文化中心。著名的现代主义建筑‘草坪路公寓楼’（Lawn Road Flats），也有人称之为伊索肯公寓楼（Isokon building），就坐落在此。当时我认为，人们低估了这些逃离纳粹的建筑师对英国的影响。对于他们来说，适应英国并不是一件容易的事情。英国人的反德情绪能够追溯到一战，而且和反犹太主义情绪一样普遍。在公众场合也不方便说德语。那时候曾经出版过一本书，专门教犹太人英国的礼仪。”

Image copyright Isokon Plus Archive Image caption 伊索肯公寓楼又名“草坪路公寓楼”，是设计师对于城市极简主义生活的大胆创新（Isokon Plus Archive）

这些流亡到英国的建筑师中，不乏才华横溢的实践型教师，有的毕业于包豪斯（Bauhaus）学校。这所学校由格罗皮乌斯创办于1919年，至今仍有巨大的影响力。今年是学校创建100周年纪念，但这场由全球展览和各种新书出版构成的庆典，并不能够掩饰学校最后几年动荡的状况。

上世纪20年代和30年代，包豪斯学校力推不加修饰的功能主义建筑风格，后来人们将这种风格称作是“国际风格”（International Style）。随着纳粹权力日益扩大，这种建筑风格备受打压。有人认为，学校荟萃全球文化的行为暗示了其反对德国的内核，就连学校的平面屋顶设计也为纳粹所诟病，强词夺理说这种设计不适合高纬度气候，并将之划为犹太人行径。1933年，纳粹冲锋队冲入学校，围捕在校学生，并进行审讯，学校不得已关闭。格罗皮乌斯不是犹太人，但是由于他“堕落”的现代主义建筑风格为纳粹所鄙视，也遭到了排挤。至此，建筑委员会已经空无一人，格罗皮乌斯没有办法，只能离开德国。

Image copyright Getty Images Image caption 伦敦的伊索肯公寓楼于1934年建成开放。作者说，这里成为许多难民设计师的居所（Credit: Getty Images）

包豪斯学校坚持“整体艺术品”（Gesamstkuynstwerk）的原则。学生在校第一年必须学习基础课程。在此期间，他们能够熟悉各个不同的学科，最后决定自己的专业。这种方法颇具开创性，为英美艺术学校的预科课程设置提供了模板。包豪斯学校的建筑师、织品设计师、玩具和平面设计师，以及陶艺师们在流亡的过程中，把学校的理念不断传向世界各地。

推广包豪斯理念

新书《包豪斯的西进：英美的现代艺术和设计》（Bauhaus Goes West: Modern Art and Design in Britain and America）的作者珀尔思（Alan Powers）说：“包豪斯给学生打下了牢固的基础，在流亡过程中也更能适应环境。”难民从纳粹掌控之中逃脱，能否在其他国家扎根，主要取决于他们是否能和该国建立联系，以及能否维持设计水平，找到稳定的工作。格罗皮乌斯本人的起步不差。麦卡锡（Fiona MacCarthy）是最新传记《格罗皮乌斯：包豪斯学校创始人的远见卓识》（Walter Gropius: Visionary Founder of the Bauhaus）的作者，她说：“格罗皮乌斯到英国，是由建筑批评家、现代主义爱好者尚德（Phillip Morton Shand）一手操办的。他要来英国，就要预先确定两人在建筑事业上的合作伙伴关系。普理查德（Jack Pritchard）为他在‘草坪路公寓楼’里安排好了住所，并在自己的开发公司（伊索肯）为他留好了工作。”

Image copyright Isokon Archive Image caption 现代主义家具就是从包豪斯学校走出的，彻底改变了设计界（Credit: Isokon Archive）

和周遭的瑞士小屋（Swiss Cottage）、圣约翰林（St John's Wood）一样，伦敦北部的汉普斯特德是左翼思想的摇篮。上世纪30年代，数千名难民来到此地定居。他们说着一口德语，被当地人称为希特勒流亡者（Hitler émigrés）。佛洛依德（Sigmund Freud）就是其中的一员。英格伦德（Magnus Englund）和戴贝尔吉（Leyla Daybelge）曾经出版过一本书，名为《英国的伊索肯公寓楼和包豪斯风格》。如今在伦敦的阿兰姆画廊（The Aram Gallery ）正在举行同名的展览。如今的伊索肯公寓楼已经住满了租客，底楼的画廊于2014年开放，至今访客已逾15000人次。

Image copyright Isokon Plus Archive and Pritchard Papers, Universi Image caption 1939年，里斯（Egon Riss）设计了伊索肯书架收纳柜（The Isokon Penguin Donkey）的原型（Credit: Isokon Plus Archive and Pritchard Papers, University of East Anglia）

1931年，普理查德和现代主义建筑师科茨（Wells Coates）一起前往已迁校至德绍（Dessau）的包豪斯学校。他们发现，学校因委员会受纳粹控制而关闭了。随后，他和精神病医生妻子莫里（Molly）一起，委托科茨设计了“草坪路公寓楼”。

普理查德说服英国政府，接受了许多德国和奥地利的难民，就居住在这栋实验性的大楼里。当时楼里还居住着包豪斯的家具系的前部门主任、匈牙利人布劳耶（Marcel Breuer）、金属件工作室的主理人莫荷里-纳吉（László Moholy-Nagy），以及负责教编织工艺的博尔戈（Otti Berger）。博尔戈出生于南斯拉夫，逃亡到英国后居住在贝尔赛公园（Belsize Park）附近。后来，她回到欧洲大陆照顾生病的母亲，不幸被纳粹逮捕，于1944年死于奥斯维辛集中营。

Image copyright Yamawaki Iwao & Michiko Archives Image caption 博尔戈在高高的纺织机上工作的场景。博尔戈是一名织物设计师，20世纪30年代后期，她也来到了英国（Credit: Yamawaki Iwao & Michiko Archives）

佩夫斯纳（Nikolaus Pevsner）也是逃离纳粹德国的难民，同时也是格罗皮乌斯的支持者。1935年，佩夫斯纳出版巨著《现代运动的先驱：从莫里斯到格罗皮乌斯》（Pioneers of the Modern Movement: from William Morris to Walter Gropius），大力推广包豪斯学派的理念。格罗皮乌斯也在自己1935年出版的《新式建筑与包豪斯学派》（The New Architecture and the Bauhaus）之中宣传了现代主义思想。该书的封面由莫荷里-纳吉设计，配了一个测量装置的图片，中间用红色灯芯体字体写出书名，十分大胆前卫。

莫荷里-纳吉曾在皮卡迪利（Piccadilly）一家名为辛普森的男装店工作过，主要工作是确保陈列无误，胶合板橱柜弯折地恰到好处，吊灯陈列整齐。布劳耶出生自犹太家庭，但在1926年和第一任妻子俄普斯（Marta Erps）结婚时宣布抛弃犹太教信仰。1936年，他听从格罗皮乌斯的建议，搬到了伦敦。布劳耶受雇于普理查德的设计公司伊索肯，专门设计家具。当时钢管家具已经过时，布劳耶设计的曲线胶合板件浪漫、多用有机材料，完美地融入了20世纪30年代盛行的现代主义风格。里斯出生于奥地利，当时也住在“草坪路公寓楼”中。应普理查德之邀，也为伊索肯公司设计过不少作品，其中包括一种胶合板制成的驴型收纳柜，能够轻易收纳书籍、杂志、酒瓶和眼镜。

Image copyright Isokon Plus Image caption 1936年，布劳耶设计了以自己名字命名的扶手椅，至今仍然有厂家生产（Credit: Isokon Plus）

格罗皮乌斯曾经受雇设计了剑桥郡的伊平顿乡村学院（Impington Village College）。当时与他合作的设计师福莱（Maxwell Fry）用当地的砖，来回应了格罗皮乌斯这种柔和的现代主义情感。佩夫斯纳称它是“英格兰最完美的建筑之一”。

格罗皮乌斯还是认为，在英国的这段时间并不如意。麦卡锡告诉BBC设计栏目的记者说：“主要原因是没有活干。”当时英国人对现代主义建筑风格接受度不高，她补充道：“布朗特（Anthony Blunt）说的挺对的，英国人不喜欢现代主义建筑的原因，是‘看着没有家的感觉’。”包豪斯学校尚存之时，哈佛大学对其表现出了极大的兴趣。1936年，哈佛向格罗皮乌斯抛出了橄榄枝，他成为了哈佛设计学研究生院的首席教授。

1937年，在皮卡迪利的特罗卡德罗（Trocadero）酒店，人们为格罗皮乌斯举行了盛大的送别晚宴。当时共有136位嘉宾出席，其中包括著名小说家威尔斯（HG Wells）和家具设计师罗素（Gordon Russell）等，由此可以看出英国人对格罗皮乌斯的敬意。

Image copyright Getty Images Image caption 格罗皮乌斯和莫荷里-纳吉在芝加哥。美国张开怀抱迎接了这批涌入的现代主义设计师（Credit: Getty Images）

某种意义上来说，相比英国，从包豪斯学校里走出来的人确实更容易在美国扎根。因为早在上世纪20年代，美国就对这一学派表现出了极大的兴趣。相反地，麦卡锡也指出，即使有普理查德等人的推广，英国的前卫文化先驱“还是屈居于福莱（Roger Fry）、布卢姆斯伯里集团（Bloomsbury Group）等推行的法国主流审美之下”。

Image copyright Benjamin Blackwell/ Estate of Margaret DePatta Image caption 1940年芝加哥的一本剪贴簿，上面是设计学院的一些图片（Credit: Benjamin Blackwell/Estate of Margaret DePatta）

1926年，美国的布鲁克林博物馆（Brooklyn Museum）举办了一场国际现代艺术展，有不少包豪斯学派的艺术家作品参展。1932年，哈佛大学学者巴尔（Alfred Barr Jr）设置了美国的第一门现代艺术与建筑课程，他的同事约翰逊（Phillip Johnson）和希区柯克（Henry-Russell Hitchcock）也在纽约现代艺术博物馆（Museum of Modern Art）举办了一场著名的国际风格展览。

格罗皮乌斯抵达美国后不久，便让布劳耶也到美国来找他：“美国太棒了！别告诉英国人，这里没有雾霾的困扰，也没有各种心理上的噩梦。这里的人们开放、自由，你在这里也会找到更广阔的空间。”布劳耶和格罗皮乌斯在美国有过一段短暂的商业合作关系。1939年至1940 年之间，二人共同设计了匹兹堡的艾伦·弗兰克之家（Alan I W Frank House）。

1933年，约翰逊把包豪斯流亡者阿尔博思（Anni Albers）请到美国。阿尔博思是纺织品设计师，她丈夫约瑟夫则是艺术家，夫妻俩一起去北卡罗来纳的黑山学院（Black Mountain College）任教。时年，这所学校刚刚成立，如今已经成为一所跨学科的创新型艺术学院。即使在美国，阿尔博思也秉持了包豪斯学校的教学传统，在材料上不设任何限制。刚来时，学校还没有配备纺织机，她便鼓励学生模仿古代织工，到自然界中寻找编制工具。她后来成功开创了一番事业，成为了诺尔（Knoll）等高端设计品牌的织物供应商。

Image copyright Getty Images Image caption 泛美大楼（Pan Am building）是当时曼哈顿的标志性建筑，格罗皮乌斯是设计师之一（Credit: Getty Images）

德裔设计师范德罗（Ludwig Mies van der Rohe）曾是包豪斯学校的建筑系主任。他于1938年搬到美国，在芝加哥创立了阿莫理工学院（Armour Institute），即伊利诺伊理工学院（Illinois Institute of Technology）的前身。他在建筑界一如既往的成功，曾设计了许多标志性建筑，如芝加哥外的范斯沃斯住宅（Farnsworth House ，1945年 -1950年），以及纽约的西格拉姆大厦（Seagram Building ，1954年-1958年）等。

战后，格罗皮乌斯与贝鲁斯齐（Pietro Belluschi）、埃梅里·罗斯家族建筑设计公司（Emery Roth＆Sons）一起，共同设计了纽约泛美大厦（1960年-1963年）。1964年，他加入了建筑师合作协会（Architects' Collaborative, TAC）。该协会成立于马萨诸塞州的剑桥市，继承了包豪斯学校团队合作的热情。珀尔思在《包豪斯的西进》（Bauhaus Goes West）中写道：“设计过程中，协会要求所有成员参与讨论，循序渐进，给予批评和建议。”

Image copyright Getty Images Image caption 1949年开始，格罗皮乌斯夫妻定居于马萨诸塞州的林肯市（Credit: Getty Images）

来到美国后，格罗皮乌斯和妻子伊瑟（Ise）一直居住在马萨诸塞州，直到1969年去世。房子是自己设计的，1938年建成。 1955年，在给普里查德的信中，伊瑟回忆了30年代的伦敦生活让他们受益：“游览各个地方，给了我们很大的帮助。我们观察到了不同国家、民族之间的相互联系；‘草坪路公寓楼’让我们迈出了第一步，至今都令我难以忘怀。”如今，人们将格罗皮乌斯夫妻在林肯市的房子改造成了一个博物馆，向这位天才建筑师和他那个圈子中其他非凡的设计师致敬。

请访问 BBC Culture 阅读 英文原文。