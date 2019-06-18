图辑：改变穿着的60年代太空时尚

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具有太空感的皮尔卡丹（Pierre Cardin）银色束腰外衣、帕高（Paco Rabanne）的链甲连衣裙、奎恩特（Mary Quant）的超短迷你裙——这些都是对20世纪60年代的绝佳描述。是什么激发出二战后时尚界这股前卫思潮呢？时尚和纺织品博物馆（Fashion and Textile Museum）的展览《摇摆伦敦：一场生活方式的革命》（Swinging London: A Lifestyle Revolution）透露出相关讯息，特别是关于俗称为切尔西套装（Chelsea Set）的波希米亚文化。

Image copyright Getty Images Image caption 库雷热（Andre Courrèges）使用金属元素，创造了具有太空感的设计（Credit：Getty Images）

太空潮流的成员包括1955年在国王大道（King's Road）开设第一家芭莎（Bazaar）精品行的奎恩特，1964年开设第一家生活方式商店的康蓝（Terence Conran）。其他重要艺术家还有康蓝的密友保罗齐（Eduardo Paolozzi），他是独立团体（Independent Group）的联合创始人，也是英国波普艺术运动的先驱。

Image copyright private collection Image caption 时尚和纺织品博物馆将奎恩特的作品与《摇摆伦敦：一场生活方式革命》的展品一同展出（私人相片收藏）

“这个战争年代出现的组织十分年轻和叛逆，”雷纳（Geoffrey Rayner）说道。雷纳与张伯伦（Richard Chamberlain）曾合著《康蓝/奎恩特：摇摆伦敦：一场生活方式革命（ACC 艺术丛书）》（Conran/Quant: Swinging London: A Lifestyle Revolution (ACC Art Books)），该书亦与本次展览同时推出。“社会旧秩序以及大英帝国均已濒临破碎，普通人手中有了更多的钱，因而奎恩特开始质疑精英时尚。”

伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆（Victoria & Albert Museum, V&A）已有对奎恩特的回顾，展示了她对芭莎精品行的设计，以及印有她个人图标（时髦的黑白雏菊图案）的草图、走秀录影、化妆品以及包装。

Image copyright Getty Images Image caption 皮尔卡丹专注于简洁设计以及带有未来主义式样的帽子（Credit：Getty Images）

“现代主义并非奎恩特服饰的全部，”担任维多利亚和阿尔伯特博物馆策展人的利斯特（Jenny Lister）向英国广播公司设计频道（BBC Designed）说道。“现代主义关乎实用主义，拒绝任何过分挑剔的态度。1960年前后，她开始借用花呢、法兰绒、细条纹西服料等实用的男装面料，并将黑色和明亮的颜色运用在运动衫上，让它们看起来更立体。她希望女性奔跑、运动。她的服饰就是迪奥（Christian Dior）蜂腰造型的反面，而她的灵感则源自巴黎世家（Cristóbal Balenciaga）的麻袋裙以及20世纪20年代的低腰连衣短裙。”

Image copyright Getty Images Image caption 1967年，穿着现代主义艺术家库雷热服饰的法罗（Mia Farrow），由贝利（David Bailey）为英国《时尚》杂志（British Vogue）拍摄（Credit：Getty Images）

另一位对奎恩特影响深远的则是香奈儿（Chanel），她曾把女性从束腰中解放出来。而奎恩特的雏菊标志仿佛是香奈儿白色山茶花标志的波普版本。

正如这两场展览所示， 20世纪60年代相对永恒的现代主义服饰吸引着那个年代的摩登人士，在更为华丽的迷幻主义风潮来临前，已在1966年达到顶峰，并持续令时尚爱好者着迷。现任时装集团赛琳（Céline）创意总监的斯里曼（Hedi Slimane）亦同样长久地受其影响。在2000年至2007年担任迪奥男装（Dior Homme）创意总监期间，斯里曼引入了他著名的纤细、带有60年代新风格的剪裁，并为放荡乐团（The Libertines）设计舞台服饰。那个年代，另一位沉醉于此的设计师是已故的斯普劳斯（Stephen Sprouse），他曾在20世纪70年代为哈利（Debbie Harry）设计有60年代创意的服装。

Image copyright Getty Images Image caption 1964年，设计师奎恩特与她的发型师沙宣（Vidal Sassoon）（Credit：Getty Images）

奎恩特大概是众人当中最前卫的。她与后来成为她丈夫的格林（Alexander Plunket Greene）、前律师以及摄影师麦克奈尔（Archie McNair）一同建立起自有品牌。不久后，这成了她20世纪50年代简约设计的范本。她早期充满活力的设计包括：宽松方正的背带裙、用来提亮、点缀裙子的塑胶衣领。

太空时代

时尚界中现代主义的兴起同样由内在的简约品味所激发。奎恩特第二间芭莎精品行于1957年在骑士桥街（Knightsbridge）开幕，其白、灰、黑三色的内部装潢出自康蓝之手，极为简约。芭莎店中常常播放的现代爵士乐也为该店的现代主义品味增色不少。

Image copyright Getty Images Image caption 拉巴纳（Paco Rabanne）的金属链甲连衣裙浓缩了20世纪60年代的太空感（Credit：Getty Images）

时尚组合福尔与塔分（Foale and Tuffin）1961年在伦敦成立。其成员丹尼斯（Sally Dennis，曾用名Sally Tuffin）认为，奎恩特是那个时代的榜样：“当时我们在皇家艺术学院（Royal College of Art）学习，奎恩特来做关于创业的演讲。毕业后，我们勇敢地创建我们自己的品牌，对此我要感谢奎恩特。在艺术学校时，我们就把自己标榜为无拘无束的女性，不再满足于母亲们的着装模式。我们的衣服简单，易于穿着和舞动。学生时期，我们曾去参加巴黎时装秀，对我们而言，在那座冷峻教堂里看到纪梵希（Givenchy）展出他的极简服饰是重要的转折。”

奎恩特穿着自有品牌服饰的行为，不仅强化了品牌内在的现代主义特性，也反映出一套完整的生活方式。“大多数人都没能意识到，造型不只是你穿的衣服，”她在1965年写道：“还有你的妆容、做的发型、挑选的袜子、走路的方式，所有的这些都是‘造型感’的一部分。”

Image copyright Getty Images Image caption 1968年的电影《太空英雄芭芭拉》（Barbarella）依然激发着设计师的灵感（Credit：Getty Images）

虽然奎恩特早期的设计价格相对较高，但她有意愿要制作实惠服饰，所以对她而言，转向量产服装也十分自然。自1961年起，拥有超过1700家门店的美国零售商杰西潘妮（JC Penny）委托奎恩特设计时装系列。1963年，她创建活力集团（Ginger Group）作为她的副线，名为塔楼（Paraphernalia）的纽约精品行负责销售她的服饰。

Image copyright Getty Images Image caption 1969年，模特穿着库雷热的抛光金属服饰摆好姿势，为英国《时尚》杂志拍照（Credit：Getty Images）

奎恩特是最先发明超短裙的设计师之一。20世纪60年代的时尚灵感主要来源于50年代科幻小说中人物穿着的短裙，以及20世纪60年代的太空竞赛。雷纳表示：“《星际迷航》（Star Trek）等科幻小说电影及电视剧为宇宙创造了许多庞大、浪漫的元素。”银色作为一种与太空旅行相关的颜色在当时十分流行，正如设计历史学家希利尔（Bevis Hillier）在他的书《风尚百年》（The Century of Style）中所指出，邦德街（Bond Street）上拉皮迪斯（Ted Lapidus）精品行的银色外观（façades）和国王大道上的切尔西药房（The Chelsea Drugstore）就是个中代表。

Image copyright Darren Evans/ Yperlab Image caption Yperlab是传递20世纪60年代设计感的当下品牌之一——其中耳饰由沃特森（Djurdja Watson）提供（Credit：Darren Evans/Yperlab）

奎恩特热衷于使用塑料材料，这是一种有太空时尚的材料。她在1965年为短吻鳄公司（Alligator）创作了名为潮湿（Wet），基于欧普艺术（Op Art）灵感的银白雨衣系列。

奎恩特被巴黎的时尚圈拒之门外，正如皮尔卡丹因推出成衣线而被巴黎的高级时装工会（Chambre Syndicale de la Haute Couture）驱逐。皮尔卡丹完全投入到未来主义美学当中，并且开发出名为卡迪纳（cardine）的人造面料。与此同时，前土木工程师库雷热在1964年推出他的太空造型：模特带着头盔、不透明太阳镜，穿着银色裤子，如宇航员一般。

Image copyright Darren Evans/ Yperlab Image caption Yperlab等当代时尚，都受奎恩特的影响（Credit：Darren Evans/Yperlab）

除了斯里曼，今天的时尚品牌仍显示出20世纪60年代的设计感。总部设在巴黎和伦敦的Yperlab致力于创作具有20世纪60年代独特造型的服饰，并由巴黎精品行Lol by Louisiane销售。“我们完成了对英雄们的致敬，”该品牌的联合创始人巴尔特（Brice La Barthe）说道。“其中之一是对克莱因（William Klein）1966年的电影《波莉·玛古，你是谁？》（Who Are You, Polly Maggoo?）的致敬，这部电影对时装行业的浮华进行了辛辣讽刺。”

Image copyright Ops&Ops Image caption 鞋履品牌Ops&Ops的设计亦受20世纪60年代美学影响（Credit：Ops&Ops）

与此同时，鞋履品牌Ops&Ops亦受20世纪60年代影响。精品鞋行自由先生（Mr Freedom）因其产品上的趣味美国卡通人物图案而著称。他们的设计包括12号短靴（No 12 ankle boot），对应的彩色版本则名为月尘（Moon Dust）；以及16号靴，其灵感源自电影《太空英雄芭芭拉》（Barbarella）。“这些设计本身就是很好的作品，”该品牌设计师之一的奥林斯（Teri Olins）表示：“我们无需说它的灵感来自20世纪60年代，只需要它看上去时髦。”

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