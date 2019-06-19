图辑：九座让人惊艳的当代图书馆

Image copyright Tianjin Binhai Library/ MVRDV

英语中的单词图书馆（libray）源于拉丁语书籍（liber）一词。今天的图书馆大多都精心设计为文化中心和社会公民中心，当然会有大量的图书。本文中提到的当代图书馆，都是全球范围内图书馆革命的一小部分。我们可以看到，无论是丹麦的哥本哈根、加拿大的卡尔加里，还是新西兰的基督城和美国的芝加哥，各个城市令人叹为观止的图书馆建筑，都会举办各种丰富多彩的活动，包括瑜伽、3D打印等。

Image copyright ALA Architects

颂歌中央图书馆（Oodi Central Library）

芬兰赫尔辛基的颂歌中央图书馆，只有1/3的区域留给了书籍的储藏。颂歌图书馆的负责人索伊尼瓦拉（Anna Maria Soininvaara）称，这一设计的目的是“解决未来芬兰人口的需求，重新定义图书馆，以此提倡社会的融合和全民教育。”芬兰修改了《公共图书馆法案》（Public Libraries Act），以促进公民的终身学习、加强社会公民感、推进民主和言论自由。颂歌图书馆这一做法即是对该法案的回应。

颂歌图书馆坐落于赫尔辛基的坎萨莱斯托里广场（Kansalaistori），对面是芬兰的议会大厦。图书馆楼顶呈起伏波浪状，立面木板由芬兰云杉制成。图书馆面积达17250平方米，由ALA建筑公司（ALA Architects）设计成公民文化活动场所。其中除了图书收藏之外，还配备有电影院、创客空间、录音室等，提供了各种公共服务，还能够举办展览以及社区活动等。

图书馆二楼的创客空间配备有各种高科技的工具，包括3D打印机、乙烯基打印机、激光切割器、热压机、缝纫机和数字木材雕刻设备等。图书馆将图书转移到地下这一层，扩大了图书馆的整体活动空间。而图书的分类上架则由机器人操作。

Image copyright Tom Harris/ Skidmore Owings & Merrill

芝加哥公共图书馆·西环路分馆（Chicago Public Library, West Loop）

这是芝加哥西环区的第一家公共图书馆，也是芝加哥图书馆的第81个分馆。图书馆所在的两栋建筑前身是电视演播厅，建筑外墙是久经风霜已生铁锈的钢材。图书馆的内部重新装修，拆掉原封闭了弓桁架和天窗的天花板，让室内获得明亮的采光。图书馆由SOM建筑设计事务所（Skimore Owing & Merrill ）负责设计，占地达1500平方米。由于配备了会议室、数字学习空间以及让青少年使用的录音间，图书馆平时还可以作为社区的活动中心使用。其中还特地为孩子们搭建了一个数字创客空间，可以作为“手脑结合实验室”使用。图书馆讲故事的房间有带磁性可书写的墙面。西环路分馆和其他的芝加哥公共图书馆一样，都提供免费的课后辅导。

Image copyright COBE

廷伯格图书馆（Tingberg Library）

哥本哈根的廷伯格社区有大量现代主义风格建筑，但近来该地区犯罪率很高，整个地区也被边缘化。COBE建筑事务所设计的廷伯格图书馆是廷伯格学校的延伸，既是图书馆，也是当地社区的文化之家。图书馆内有会议室、咖啡厅和一间配备了激光切割器的工作坊。图书馆大厅内能够举办音乐会、儿童戏剧、电影工坊、玩具制作工坊等各种活动，还能够邀请作家到此朗诵作品。图书馆呈楔形结构设计，整个图书馆最窄的地方只有1.5米宽。

Image copyright Schmidt Hammer Lassen Architects/ Architectus

图朗加基督城中央图书馆（Tūranga Christchurch Central Library）

2010年到2011年初，新西兰南岛遭遇几次地震，基督城中央图书馆被夷为平地。现在图书馆已重建，并被定位是标志基督城浴火重生的九大重建建筑其中一座。新图书馆坐落于基督城历史悠久的大教堂广场，由丹麦和新西兰的建筑事务所共同设计完成，整个建筑共有五层，面积达9500平方米。其巨大的混凝土外壁能够在地震时随之摇晃，因此有保护建筑本体的抗震作用。

图书馆的入口处设有一个咖啡厅及一块技术创新区，其触摸屏高达7米。图书馆的二楼是社区公共活动场所，并有儿童阅读区，其中设有阅读洞穴和活动室。最上面的三层楼，分别是会议室和学习室、制作工作室、计算机实验室和音乐工作室。

Image copyright Snøhetta

卡尔加里中央图书馆（Calgary Central Library）

加拿大阿尔伯塔省的卡尔加里市有一个新建成的图书馆，外墙装点着六边形的几何图案外观。此图书馆可举办各种活动，从寓教于乐的到严肃的学术活动皆有。图书馆的一楼是儿童图书区，是儿童的游乐场所，孩子们可以在里面做手工、画画等。图书馆四楼是一个“大阅览室”，供人们在此专注阅读。图书馆的面积有22300平方米，室外有一个露天剧场，使得室内的活动能够延伸到室外。卡尔加里中央图书馆是斯诺赫塔事务所（Snøhetta）设计的。

Image copyright Thai Thach/ Farming Architects

VAC图书馆（VAC Library）

VAC图书馆位于越南河内，农场建筑事务所（Farming Architects）在设计的过程中，借鉴了越南农村的传统园艺和畜牧业。整个图书馆综合了图书馆、城市、农村的概念，外观上来看就像是一个巨大的木质攀爬架。建造这个图书馆的目的，是为了让城市里的孩子在能够看书的同时，学习到生态系统如何自我维持的知识。图书馆内种植了各种蔬菜，还养了锦鲤和鸡。进入这个图书馆，孩子们既能玩耍，也能够阅读，还能学习生态模型的知识：因为鱼和鸡的粪便是植物很好的肥料。

Image copyright Gonazalez Moix Arquitectura

南方图书馆（Biblioteca Sur）

秘鲁利马的南方图书馆由冈萨雷斯莫雷建筑公司（Gonazalez Moix Arquitectura）设计，图书馆的外围有许多混凝土柱，之间是垂直的窗户，不禁令人联想到堆叠在书架上的图书。南方图书馆位于拉莫里纳区，与圣灵感孕公园（Inmaculada Concepción Park）毗邻。图书馆总面积有1300平方米，里面为市民提供了各种课程，包括吉他、瑜伽、绘画、摄影、芭蕾舞和戏剧。

Image copyright Atelier Masomi/ Studio Chahar

丹达吉图书馆（Dandaji Library）

丹达吉位于尼日尔西部，是一个豪萨族（Hausa）村庄。村中有一座失修的土坯清真寺，如今已经改建成图书馆和社区中心。图书馆是由设计师马索米（Atelier Masomi）和察哈尔工作室（Studio Chahar）联合设计的，主要是在原有的土坯建筑上进行翻新。翻新时，图书馆的内部并没有照传统使用稀缺的木材。隔断墙、楼梯和新建的夹层楼，采用的都是金属的设计。他们将图书馆里的学习室打造得十分明亮，如果学生家里停电，还可以来图书馆做作业。应当地妇女要求，馆内还开设了成人识字课堂。图书馆内还配有一个计算机实验室。馆外不远处，人们还新建了一座清真寺。

Image copyright MVRDV

天津滨海图书馆

由荷兰MVRDV建筑设计事务所设计的天津滨海图书馆共有五层，总建筑面积33700平方米，设计充满未来主义感。图书馆内，周边墙壁上层层的书架一直从地板延伸至天花板。建筑中央是一个球形的社交空间，能够同时容纳110人。滨海图书馆的一楼和二楼设有阅览室和休闲区，配备了会议室、电脑和音响室，楼上还搭建了两个屋顶露台。

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